Mad Video Music Awards από την ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από την ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Celeb World 14.07.2026

«Είσαι η δύναμή μου»: Η Έλενα Παπαρίζου σταμάτησε τη συναυλία και αυτό που ακολούθησε λύγισε τους πάντες

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Η Έλενα Παπαρίζου συγκίνησε το κοινό όταν κατέβηκε από τη σκηνή την ώρα της συναυλίας για να αγκαλιάσει τη μικρή Δημητρούλα
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η Έλενα Παπαρίζου σταμάτησε συναυλία της για να αγκαλιάσει μια μικρή θαυμάστριά.
  • Η θαυμάστρια, Δημητρούλα, είχε δώσει μεγάλο αγώνα υγείας και είχε κάνει πολλές χειρουργικές επεμβάσεις.
  • Η τραγουδίστρια δήλωσε ότι η Δημητρούλα είναι η δική της δύναμη, ενώ η μικρή είπε στην Έλενα ότι εκείνη είναι η δύναμή της.
  • Το συγκινητικό περιστατικό έγινε viral στα social media, με χιλιάδες προβολές και θετικά σχόλια.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μία από τις πιο συγκινητικές στιγμές του φετινού καλοκαιριού χάρισε η Έλενα Παπαρίζου κατά τη διάρκεια συναυλίας της, όταν άφησε για λίγο το μικρόφωνο και κατέβηκε από τη σκηνή για να συναντήσει μια μικρή θαυμάστριά της. Το περιστατικό καταγράφηκε από θεατές και τα σχετικά βίντεο στο TikTok συγκέντρωσαν χιλιάδες προβολές, με τους χρήστες να σχολιάζουν τη ζεστή και ανθρώπινη πλευρά της τραγουδίστριας.

Έλενα Παπαρίζου
https://www.instagram.com/helenapaparizouofficial/

Η μικρή Δημητρούλα βρισκόταν στις πρώτες σειρές του κοινού, κρατώντας μια ανθοδέσμη και ένα χειροποίητο χαρτονένιο πανό αφιερωμένο στην αγαπημένη της καλλιτέχνιδα. Μόλις η Έλενα Παπαρίζου την αντιλήφθηκε, σταμάτησε το πρόγραμμα και πλησίασε για να τη χαιρετήσει από κοντά, σε μια στιγμή που συγκίνησε τόσο τους παρευρισκόμενους όσο και τους χρήστες των social media.

Η Έλενα Παπαρίζου αποκαλύπτει στο Mad.gr τα guilty pleasure τραγούδια της και η απάντηση είναι ό,τι πιο random ακούσαμε

Η κίνηση της τραγουδίστριας δεν ήταν τυχαία. Όπως αποκάλυψε στο κοινό, γνώριζε τον δύσκολο αγώνα που είχε δώσει το κορίτσι τα τελευταία χρόνια, θέλοντας να της αφιερώσει λίγα λεπτά και μια μεγάλη αγκαλιά. Το κοινό ξέσπασε σε χειροκροτήματα, ενώ πολλοί δεν έκρυψαν τη συγκίνησή τους βλέποντας τη σκηνή να εκτυλίσσεται μπροστά τους.

@mimitonarezou

Οταν είσαι άνθρωπος με Α κεφαλαίο ❤️🥹 @Helena Paparizou I’m so proud of you ❤️ @dimitra 🩷 #helenapaparizou #paparizoufamily #numberone #alwaysnumberone #summertour2026

♬ πρωτότυπος ήχος – Mimi Tonarezou

Η εξομολόγηση της Έλενας Παπαρίζου πάνω στη σκηνή

Μιλώντας στο κοινό, η Έλενα Παπαρίζου αποκάλυψε γιατί η συγκεκριμένη συνάντηση είχε τόσο μεγάλη σημασία για την ίδια.

Έλενα Παπαρίζου: Η πρώτη ανάρτηση μέσα από το νοσοκομείο - «Θα επιστρέψω ακόμα πιο δυνατή»
https://www.instagram.com/helenapaparizouofficial/

«Περπατάει όρθια πλέον και όχι στην καρεκλίτσα της. Ήρθε να μου αφήσει λουλούδια. Είμαι πάρα πολύ συγκινημένη σήμερα γιατί η μικρή μου Δημητρούλα έχει δώσει πάρα πολύ αγώνα και έχει κάνει πολλά χειρουργία για να ανέβει από την καρέκλα», είπε η τραγουδίστρια, με το κοινό να την αποθεώνει.

«Είσαι η δύναμή μου» – Ο συγκινητικός διάλογος

Η πιο δυνατή στιγμή της βραδιάς ήρθε όταν η μικρή θαυμάστρια μίλησε στην Έλενα Παπαρίζου και της εξέφρασε την αγάπη και την ευγνωμοσύνη της.

Η Έλενα Παπαρίζου γιορτάζει τα γενέθλιά της με εντυπωσιακή εμφάνιση, κλείνοντας τα 44 της χρόνια.
https://www.instagram.com/helenapaparizouofficial/

«Είσαι η δύναμή μου», είπε η Δημητρούλα, με την τραγουδίστρια να τη σφίγγει στην αγκαλιά της και να της απαντά συγκινημένη: «Εσύ είσαι η δική μου η δύναμη». Ο αυθόρμητος αυτός διάλογος προκάλεσε έντονη συγκίνηση στους παρευρισκόμενους, ενώ τα βίντεο από τη στιγμή κάνουν τον γύρο των social media.

Viral στα social media

Τα αποσπάσματα από τη συναυλία διαδόθηκαν γρήγορα στο TikTok και σε άλλες πλατφόρμες, με χιλιάδες χρήστες να σχολιάζουν την ανθρώπινη στάση της Έλενας Παπαρίζου και τη δύναμη που επέδειξε η μικρή Δημητρούλα στον δύσκολο αγώνα της.

Πολλοί χαρακτήρισαν τη στιγμή μία από τις πιο όμορφες που έχουν δει σε ελληνική συναυλία, ενώ αρκετοί έστειλαν δημόσια μηνύματα στήριξης και αγάπης προς το κορίτσι και την οικογένειά του.

Η Έλενα Παπαρίζου με εντυπωσιακό φόρεμα, μιλάει για τη Eurovision και το «My Number One».
https://www.instagram.com/helenapaparizouofficial/

Η μουσική πολλές φορές γίνεται αφορμή για στιγμές που ξεπερνούν τα τραγούδια και τις συναυλίες. Η αγκαλιά της Έλενας Παπαρίζου με τη μικρή Δημητρούλα ήταν μία από αυτές τις στιγμές, υπενθυμίζοντας πως η δύναμη, η ελπίδα και η ανθρώπινη επαφή μπορούν να συγκινήσουν περισσότερο από οτιδήποτε άλλο. Το θερμό χειροκρότημα του κοινού και οι αντιδράσεις στα social media δείχνουν ότι αυτή η εικόνα θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη όσων τη βίωσαν ή την παρακολούθησαν μέσα από τα βίντεο.

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Έλενα Παπαρίζου ΣΥΝΑΥΛΙΑ
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Οι νέες φωτογραφίες της Kim Kardashian έχουν νέο πρωταγωνιστή και δεν είναι η ίδια!

Οι νέες φωτογραφίες της Kim Kardashian έχουν νέο πρωταγωνιστή και δεν είναι η ίδια!

14.07.2026
Επόμενο
«Στρακαστρούκες»: Ένα έργο που θα έπρεπε να διδάσκεται στα σχολεία

«Στρακαστρούκες»: Ένα έργο που θα έπρεπε να διδάσκεται στα σχολεία

14.07.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

Οι νέες φωτογραφίες της Kim Kardashian έχουν νέο πρωταγωνιστή και δεν είναι η ίδια!
Celeb News

Οι νέες φωτογραφίες της Kim Kardashian έχουν νέο πρωταγωνιστή και δεν είναι η ίδια!

14.07.2026
Από το lip butter στα viral γλυκά: Η Γαρυφαλλιά Καληφώνη έχει το recipe για κάθε trending στιγμή
Celeb News

Από το lip butter στα viral γλυκά: Η Γαρυφαλλιά Καληφώνη έχει το recipe για κάθε trending στιγμή

14.07.2026
Το internet βρήκε τη σωσία του Erling Haaland και η πιο random ομοιότητα του 2026 είναι γεγονός
Celeb News

Το internet βρήκε τη σωσία του Erling Haaland και η πιο random ομοιότητα του 2026 είναι γεγονός

13.07.2026
New career unlocked για τον Γιώργο Κακοσαίο – Από το τραγούδι…στα χωράφια
Celeb News

New career unlocked για τον Γιώργο Κακοσαίο – Από το τραγούδι…στα χωράφια

13.07.2026
Η Kate Hudson είναι η μεγαλύτερο fan του ελληνικού καλοκαιριού και δεν το κρύβει! (photos & video)
Celeb News

Η Kate Hudson είναι η μεγαλύτερο fan του ελληνικού καλοκαιριού και δεν το κρύβει! (photos & video)

13.07.2026
Η Κατερίνα Παπουτσάκη μόλις μας έδωσε το απόλυτο family inspo για τις καλοκαιρινές διακοπές!
Celeb News

Η Κατερίνα Παπουτσάκη μόλις μας έδωσε το απόλυτο family inspo για τις καλοκαιρινές διακοπές!

13.07.2026
Από τον «Βοριά»… στο μωρό! Ο APON ζει το πιο όμορφο chapter της ζωής του και μοιράζεται τη χαρά του
Celeb News

Από τον «Βοριά»… στο μωρό! Ο APON ζει το πιο όμορφο chapter της ζωής του και μοιράζεται τη χαρά του

13.07.2026
Η Δέσποινα Βανδή και ο Βασίλης Μπισμπίκης μόλις μας έδωσαν το απόλυτο inspo για «ζευγαροδιακοπές»
Celeb News

Η Δέσποινα Βανδή και ο Βασίλης Μπισμπίκης μόλις μας έδωσαν το απόλυτο inspo για «ζευγαροδιακοπές»

13.07.2026
Ευρυδίκη Βαλαβάνη – Γρηγόρης Μόργκαν: Οι πρώτες εικόνες από τη βάφτιση του γιου τους που «έκλεψαν» τις εντυπώσεις
Celeb News

Ευρυδίκη Βαλαβάνη – Γρηγόρης Μόργκαν: Οι πρώτες εικόνες από τη βάφτιση του γιου τους που «έκλεψαν» τις εντυπώσεις

13.07.2026
Το DIY κόλπο που λατρεύει το σπίτι σου αλλά…μισούν τα κουνούπια

Το DIY κόλπο που λατρεύει το σπίτι σου αλλά…μισούν τα κουνούπια

3 εύκολοι τρόποι να αφαιρέσεις εύκολα λεκέ από αντηλιακό ενώ είσαι έξω

3 εύκολοι τρόποι να αφαιρέσεις εύκολα λεκέ από αντηλιακό ενώ είσαι έξω

Πώς το vacation style της Dua Lipa γίνεται η αφορμή για το πιο fashionable καλοκαίρι

Πώς το vacation style της Dua Lipa γίνεται η αφορμή για το πιο fashionable καλοκαίρι

Κόβεις ντοματίνια ένα ένα; Αυτό το απλό κόλπο θα σου λύσει τα χέρια

Κόβεις ντοματίνια ένα ένα; Αυτό το απλό κόλπο θα σου λύσει τα χέρια

Το απόλυτο καλοκαιρινό food hack: 5 συνδυασμοί που σε κρατούν ενυδατωμένο όλη μέρα

Το απόλυτο καλοκαιρινό food hack: 5 συνδυασμοί που σε κρατούν ενυδατωμένο όλη μέρα

Το μαμαδίστικο tip για πεντακάθαρο στρώμα – Η απλή λύση που εξαφανίζει κιτρινίλες και λεκέδες

Το μαμαδίστικο tip για πεντακάθαρο στρώμα – Η απλή λύση που εξαφανίζει κιτρινίλες και λεκέδες

Πλατφόρμα ταινιών από την Tanweer! Ξεκινάει πιλοτικά το Tanweer Club, με ταινίες σε όλη την υφήλιο

Πλατφόρμα ταινιών από την Tanweer! Ξεκινάει πιλοτικά το Tanweer Club, με ταινίες σε όλη την υφήλιο

ΑΙΧΜΕΣ: Επιδότηση και για την κλοπή των ειδήσεων;

ΑΙΧΜΕΣ: Επιδότηση και για την κλοπή των ειδήσεων;

Αποφασίζουν στις 20 Ιουλίου για τις κινήσεις της Strawstream με τα τέσσερα αθλητικά κανάλια

Αποφασίζουν στις 20 Ιουλίου για τις κινήσεις της Strawstream με τα τέσσερα αθλητικά κανάλια

Σε ρόλο θεατή η κυβέρνηση απέναντι στην ενισχυμένη Τουρκία

Σε ρόλο θεατή η κυβέρνηση απέναντι στην ενισχυμένη Τουρκία

Β. Ζωγράφος στο “Π”: Η φάρσα που αποκάλυψε τη θεσμική ευαλωτότητα του ψηφιακού κράτους

Β. Ζωγράφος στο “Π”: Η φάρσα που αποκάλυψε τη θεσμική ευαλωτότητα του ψηφιακού κράτους

Αποδράσεις της τελευταίας στιγμής με περιορισμένο budget για το καλοκαίρι

Αποδράσεις της τελευταίας στιγμής με περιορισμένο budget για το καλοκαίρι