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Celeb World 13.07.2026

Η Κατερίνα Παπουτσάκη μόλις μας έδωσε το απόλυτο family inspo για τις καλοκαιρινές διακοπές!

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Η Κατερίνα Παπουτσάκη απολαμβάνει οικογενειακές διακοπές στην Κύθνο και μοιράζεται όμορφες στιγμές στο Instagram
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η Κατερίνα Παπουτσάκη πέρασε οικογενειακές διακοπές στην Κύθνο μετά από απαιτητική τηλεοπτική σεζόν.
  • Η ηθοποιός μοιράστηκε στιγμιότυπα από τις διακοπές της στο Instagram, δείχνοντας ήρεμες οικογενειακές στιγμές.
  • Στις φωτογραφίες, η Παπουτσάκη απολαμβάνει παραλίες, βουτιές και ποιοτικό χρόνο με τους γιους της.
  • Η ανάρτηση της ηθοποιού έδειξε ότι λίγα είναι αρκετά για όμορφες καλοκαιρινές αναμνήσεις.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Αν ψάχνεις ιδέες για ήρεμες, αυθεντικές και γεμάτες στιγμές οικογενειακές διακοπές, τότε η Κατερίνα Παπουτσάκη μάλλον μόλις σου έδωσε την καλύτερη έμπνευση. Μετά από μια απαιτητική τηλεοπτική χρονιά ως μέλος της κριτικής επιτροπής του Your Face Sounds Familiar, η αγαπημένη ηθοποιός άφησε για λίγο πίσω της τις επαγγελματικές υποχρεώσεις και είπε το δικό της «ναι» στο ελληνικό καλοκαίρι.

https://www.instagram.com/katerina_papoutsaki/
https://www.instagram.com/katerina_papoutsaki/

Επόμενη στάση; Η πανέμορφη Κύθνος, όπου πέρασε ξέγνοιαστες ημέρες μαζί με τους δύο γιους της. Ανάμεσα σε βουτιές, παιχνίδια στη θάλασσα και στιγμές χαλάρωσης, η ηθοποιός γέμισε τις μπαταρίες της, απολαμβάνοντας όσα κάνουν τις καλοκαιρινές διακοπές πραγματικά ξεχωριστές.

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Η ίδια μοιράστηκε στο Instagram ένα φωτογραφικό άλμπουμ αλλά και βίντεο από την απόδρασή της, δίνοντας στους followers της μια μικρή γεύση από τις διακοπές της. Οι εικόνες ήταν γεμάτες ήλιο, γαλαζοπράσινα νερά και όμορφες οικογενειακές στιγμές, αποσπώντας αμέσως χιλιάδες likes και θετικά σχόλια.

Στα στιγμιότυπα που δημοσίευσε, η Κατερίνα Παπουτσάκη φαίνεται να απολαμβάνει τις παραλίες της Κύθνου, να κάνει βουτιές στα καταγάλανα νερά και να περνά ποιοτικό χρόνο με τα παιδιά της. Η ανεμελιά και η καλοκαιρινή διάθεση πρωταγωνιστούν σε κάθε φωτογραφία, με το φυσικό τοπίο του νησιού να συμπληρώνει το ειδυλλιακό σκηνικό.

https://www.instagram.com/katerina_papoutsaki/
https://www.instagram.com/katerina_papoutsaki/

Αυτό που δεν πέρασε απαρατήρητο ήταν το λευκό μπικίνι που επέλεξε για τις εμφανίσεις της στην παραλία, ενώ σε μία από τις φωτογραφίες ξεχωρίζει και το ιδιαίτερο τατουάζ της σε σχήμα κοχυλιού. Ανάμεσα στα βίντεο που ανέβασε, υπήρχε και μία εντυπωσιακή βουτιά από μόλο, που αποτύπωσε με τον καλύτερο τρόπο τη χαλαρή διάθεση των διακοπών.

https://www.instagram.com/katerina_papoutsaki/
https://www.instagram.com/katerina_papoutsaki/

Ενδιαφέρον είχε και η λεζάντα της ανάρτησης, αφού η ηθοποιός προτίμησε να αφήσει τις εικόνες να μιλήσουν από μόνες τους, χρησιμοποιώντας μόνο δύο emojis: «⚓‍♀️», χωρίς να προσθέσει κάποιο άλλο σχόλιο ή μήνυμα.

https://www.instagram.com/katerina_papoutsaki/
https://www.instagram.com/katerina_papoutsaki/

Η Κατερίνα Παπουτσάκη απέδειξε πως δεν χρειάζονται πολλά για να δημιουργήσεις τις πιο όμορφες καλοκαιρινές αναμνήσεις. Λίγες ημέρες δίπλα στη θάλασσα, ποιοτικός χρόνος με την οικογένεια και η μαγεία των ελληνικών νησιών ήταν αρκετά για να μας βάλουν όλους σε απόλυτο mood διακοπών.

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διακοπές Κατερίνα Παπουτσάκη ΚΥΘΝΟΣ
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