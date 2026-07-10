Τι δουλειά είχε ο Ed Sheeran στην αποστολή της Αγγλίας στο Μουντιάλ;

Με μια ματιά Ο Ed Sheeran επισκέφθηκε την αποστολή της Αγγλίας στο Μουντιάλ 2026 για να τους εμψυχώσει.

Η σχέση του με την εθνική Αγγλίας ξεκίνησε το 2021 μετά από πρόσκληση του Harry Kane.

Ο τραγουδιστής έπαιξε κιθάρα και τραγούδησε στους παίκτες το "Castle on the Hill".

Ο Sheeran πιστεύει ότι η Αγγλία μπορεί να κατακτήσει το τρόπαιο, προβλέποντας τελικό με τη Γαλλία. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Ed Sheeran απέδειξε για ακόμη μία φορά πως δεν είναι μόνο ένας από τους μεγαλύτερους pop stars στον κόσμο, αλλά και ένας από τους πιο πιστούς υποστηρικτές της εθνικής Αγγλίας. Ο τραγουδιστής επισκέφθηκε την αποστολή της ομάδας στο προπονητικό της κέντρο στο Kansas City, συνεχίζοντας μια παράδοση που έχει ξεκινήσει εδώ και αρκετά χρόνια.

Μέσα από ένα βίντεο που δημοσίευσε στο Instagram, ο Ed Sheeran εμφανίζεται να αγκαλιάζει τους ποδοσφαιριστές, να περνά χρόνο μαζί τους και να τους εμψυχώνει ενόψει της συνέχειας του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026. Η παρουσία του έγινε αμέσως θέμα συζήτησης στα social media, με τους fans να αποθεώνουν τη στενή σχέση που έχει αναπτύξει με την εθνική ομάδα.

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Η σύνδεση του Βρετανού καλλιτέχνη με τα «Τρία Λιοντάρια» δεν είναι καινούργια. Όπως αποκάλυψε ο ίδιος, όλα ξεκίνησαν το 2021, όταν ο αρχηγός της Αγγλίας, Harry Kane, τον κάλεσε να επισκεφθεί την ομάδα. Από τότε, ο Ed Sheeran δεν έχει χάσει καμία ευκαιρία να βρεθεί δίπλα στους διεθνείς ποδοσφαιριστές.

Στο βίντεο, ο τραγουδιστής εξηγεί πώς γεννήθηκε αυτή η ιδιαίτερη σχέση, λέγοντας: «Το 2021 ο Harry Kane με κάλεσε στην αποστολή, γνώρισα όλα τα παιδιά και από τότε πηγαίνω σε κάθε διοργάνωση. Δεθήκαμε». Δεν έλειψε φυσικά και η μουσική. Ο Ed Sheeran πήρε την ακουστική κιθάρα του και τραγούδησε στους παίκτες τη μεγάλη επιτυχία του «Castle on the hill», δημιουργώντας μια χαλαρή και ιδιαίτερα ζεστή ατμόσφαιρα λίγο πριν από τους κρίσιμους αγώνες.

Ο ίδιος εμφανίστηκε αισιόδοξος για την πορεία της Αγγλίας στη διοργάνωση και δεν έκρυψε την πίστη του ότι η ομάδα μπορεί να κατακτήσει το τρόπαιο. Μάλιστα, εκτίμησε πως η Γαλλία θα είναι η αντίπαλος της Αγγλίας στον μεγάλο τελικό, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Οποιοσδήποτε μπορεί να κερδίσει, αλλά πιστεύω ότι θα είμαστε εμείς».

Η επόμενη μεγάλη δοκιμασία της Αγγλίας είναι ο αγώνας απέναντι στη Νορβηγία, που θα διεξαχθεί το Σάββατο. Το Μουντιάλ 2026 ολοκληρώνεται στις 19 Ιουλίου, με έναν τελικό που αναμένεται να γράψει ιστορία, καθώς για πρώτη φορά θα περιλαμβάνει halftime show, την καλλιτεχνική επιμέλεια του οποίου έχει αναλάβει ο Chris Martin των Coldplay, μαζί με τους Justin Bieber, BTS, Madonna και Shakira.

Η αγάπη του Ed Sheeran για το ποδόσφαιρο είναι γνωστή εδώ και χρόνια. Ο καλλιτέχνης διαθέτει μειοψηφικό ποσοστό στην Ipswich Town, ενώ η σχέση του με την εθνική Αγγλίας έχει εξελιχθεί σε κάτι πολύ περισσότερο από μια τυπική συνεργασία. Το 2021 είχε τραγουδήσει για τους διεθνείς κατά τη διάρκεια ενός γεύματος της ομάδας και αργότερα είχε εξομολογηθεί στο BBC Crouchy’s Year-Late Euros: «Έχω ζήσει απίστευτες στιγμές στη ζωή μου, αλλά δεν νομίζω ότι υπάρχουν πολλές που μπορούν να ξεπεράσουν αυτή».

Όσο η Αγγλία συνεχίζει την πορεία της στο Παγκόσμιο Κύπελλο, ο Ed Sheeran παραμένει ένας από τους πιο ένθερμους υποστηρικτές της. Και αν οι προβλέψεις του επιβεβαιωθούν, τότε ίσως να έχει την ευκαιρία να πανηγυρίσει μαζί με την ομάδα μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες στην ιστορία του αγγλικού ποδοσφαίρου.