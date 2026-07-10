Mad Video Music Awards από την ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από την ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Celeb World 10.07.2026

Τι δουλειά είχε ο Ed Sheeran στην αποστολή της Αγγλίας στο Μουντιάλ;

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Ο Ed Sheeran επισκέφθηκε την αποστολή της Αγγλίας στο Μουντιάλ 2026 και εξέφρασε την πίστη του στην κατάκτηση του τροπαίου
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Ο Ed Sheeran επισκέφθηκε την αποστολή της Αγγλίας στο Μουντιάλ 2026 για να τους εμψυχώσει.
  • Η σχέση του με την εθνική Αγγλίας ξεκίνησε το 2021 μετά από πρόσκληση του Harry Kane.
  • Ο τραγουδιστής έπαιξε κιθάρα και τραγούδησε στους παίκτες το "Castle on the Hill".
  • Ο Sheeran πιστεύει ότι η Αγγλία μπορεί να κατακτήσει το τρόπαιο, προβλέποντας τελικό με τη Γαλλία.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Ed Sheeran απέδειξε για ακόμη μία φορά πως δεν είναι μόνο ένας από τους μεγαλύτερους pop stars στον κόσμο, αλλά και ένας από τους πιο πιστούς υποστηρικτές της εθνικής Αγγλίας. Ο τραγουδιστής επισκέφθηκε την αποστολή της ομάδας στο προπονητικό της κέντρο στο Kansas City, συνεχίζοντας μια παράδοση που έχει ξεκινήσει εδώ και αρκετά χρόνια.

Ο Ed Sheeran παίζει κιθάρα και τραγουδάει σε συναυλία.
Ο Ed Sheeran στη σκηνή κατά τη διάρκεια ζωντανής εμφάνισης.

Μέσα από ένα βίντεο που δημοσίευσε στο Instagram, ο Ed Sheeran εμφανίζεται να αγκαλιάζει τους ποδοσφαιριστές, να περνά χρόνο μαζί τους και να τους εμψυχώνει ενόψει της συνέχειας του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026. Η παρουσία του έγινε αμέσως θέμα συζήτησης στα social media, με τους fans να αποθεώνουν τη στενή σχέση που έχει αναπτύξει με την εθνική ομάδα.

«Θέλω επικεντρωθώ στον ρόλο μου ως μπαμπάς»: Ο Ed Sheeran βάζει «φρένο» στην καριέρα του

Η σύνδεση του Βρετανού καλλιτέχνη με τα «Τρία Λιοντάρια» δεν είναι καινούργια. Όπως αποκάλυψε ο ίδιος, όλα ξεκίνησαν το 2021, όταν ο αρχηγός της Αγγλίας, Harry Kane, τον κάλεσε να επισκεφθεί την ομάδα. Από τότε, ο Ed Sheeran δεν έχει χάσει καμία ευκαιρία να βρεθεί δίπλα στους διεθνείς ποδοσφαιριστές.

Στο βίντεο, ο τραγουδιστής εξηγεί πώς γεννήθηκε αυτή η ιδιαίτερη σχέση, λέγοντας: «Το 2021 ο Harry Kane με κάλεσε στην αποστολή, γνώρισα όλα τα παιδιά και από τότε πηγαίνω σε κάθε διοργάνωση. Δεθήκαμε». Δεν έλειψε φυσικά και η μουσική. Ο Ed Sheeran πήρε την ακουστική κιθάρα του και τραγούδησε στους παίκτες τη μεγάλη επιτυχία του «Castle on the hill», δημιουργώντας μια χαλαρή και ιδιαίτερα ζεστή ατμόσφαιρα λίγο πριν από τους κρίσιμους αγώνες.

Ο τραγουδιστής Ed Sheeran σε φωτογραφία από το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ο ίδιος εμφανίστηκε αισιόδοξος για την πορεία της Αγγλίας στη διοργάνωση και δεν έκρυψε την πίστη του ότι η ομάδα μπορεί να κατακτήσει το τρόπαιο. Μάλιστα, εκτίμησε πως η Γαλλία θα είναι η αντίπαλος της Αγγλίας στον μεγάλο τελικό, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Οποιοσδήποτε μπορεί να κερδίσει, αλλά πιστεύω ότι θα είμαστε εμείς».

Ο Ed Sheeran σε φωτογραφία από το ΑΠΕ-ΜΠΕ για το μουσικό special του στο Netflix.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η επόμενη μεγάλη δοκιμασία της Αγγλίας είναι ο αγώνας απέναντι στη Νορβηγία, που θα διεξαχθεί το Σάββατο. Το Μουντιάλ 2026 ολοκληρώνεται στις 19 Ιουλίου, με έναν τελικό που αναμένεται να γράψει ιστορία, καθώς για πρώτη φορά θα περιλαμβάνει halftime show, την καλλιτεχνική επιμέλεια του οποίου έχει αναλάβει ο Chris Martin των Coldplay, μαζί με τους Justin Bieber, BTS, Madonna και Shakira.

ed_sheeran
https://www.instagram.com/teddysphotos/

Η αγάπη του Ed Sheeran για το ποδόσφαιρο είναι γνωστή εδώ και χρόνια. Ο καλλιτέχνης διαθέτει μειοψηφικό ποσοστό στην Ipswich Town, ενώ η σχέση του με την εθνική Αγγλίας έχει εξελιχθεί σε κάτι πολύ περισσότερο από μια τυπική συνεργασία. Το 2021 είχε τραγουδήσει για τους διεθνείς κατά τη διάρκεια ενός γεύματος της ομάδας και αργότερα είχε εξομολογηθεί στο BBC Crouchy’s Year-Late Euros: «Έχω ζήσει απίστευτες στιγμές στη ζωή μου, αλλά δεν νομίζω ότι υπάρχουν πολλές που μπορούν να ξεπεράσουν αυτή».

Ο Ed Sheeran με γυαλιά ηλίου και καπέλο μπροστά από την Όπερα του Σίδνεϊ.
Ο Ed Sheeran ποζάρει με φόντο την Όπερα του Σίδνεϊ στην Αυστραλία.

Όσο η Αγγλία συνεχίζει την πορεία της στο Παγκόσμιο Κύπελλο, ο Ed Sheeran παραμένει ένας από τους πιο ένθερμους υποστηρικτές της. Και αν οι προβλέψεις του επιβεβαιωθούν, τότε ίσως να έχει την ευκαιρία να πανηγυρίσει μαζί με την ομάδα μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες στην ιστορία του αγγλικού ποδοσφαίρου.

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ed Sheeran ΜΟΥΝΤΙΑΛ Μουντιάλ του 2026
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
«Break up in reverse»: Ο Teddy Swims έκανε το απόλυτο plot twist σε ένα love song

«Break up in reverse»: Ο Teddy Swims έκανε το απόλυτο plot twist σε ένα love song

10.07.2026
Επόμενο
Plot Twist! Η νέα αγαπημένη σου πρωταγωνίστρια στο σινεμά… δεν υπάρχει στην πραγματικότητα!

Plot Twist! Η νέα αγαπημένη σου πρωταγωνίστρια στο σινεμά… δεν υπάρχει στην πραγματικότητα!

10.07.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

Η Ελένη Φουρέιρα δήλωσε «off duty» και «έριξε» το instagram με τις καλοκαιρινές της πόζες
Celeb News

Η Ελένη Φουρέιρα δήλωσε «off duty» και «έριξε» το instagram με τις καλοκαιρινές της πόζες

10.07.2026
Charlize Theron: Η εμφάνιση στο Παρίσι που προκάλεσε «θύελλα» σχολίων στα social media
Celeb News

Charlize Theron: Η εμφάνιση στο Παρίσι που προκάλεσε «θύελλα» σχολίων στα social media

10.07.2026
Πάνω από 6 ώρες χορού; Οι καλεσμένοι της Taylor Swift αποκάλυψαν όσα δεν είδαμε στον γάμο!
Celeb News

Πάνω από 6 ώρες χορού; Οι καλεσμένοι της Taylor Swift αποκάλυψαν όσα δεν είδαμε στον γάμο!

10.07.2026
Ποιος είναι ο συμβολισμός πίσω από το μοναδικό Matai Tourbillon του Dwayne Johnson;
Celeb News

Ποιος είναι ο συμβολισμός πίσω από το μοναδικό Matai Tourbillon του Dwayne Johnson;

10.07.2026
Good Bunny Foundation: Ο Bad Bunny έκανε το πιο όμορφο «δώρο» στους νέους του Πουέρτο Ρίκο
Celeb News

Good Bunny Foundation: Ο Bad Bunny έκανε το πιο όμορφο «δώρο» στους νέους του Πουέρτο Ρίκο

10.07.2026
Αθηνά Οικονομάκου: Ο ξέφρενος χορός στο Παρίσι μετά το λαμπερό show της Celia Kritharioti
Celeb News

Αθηνά Οικονομάκου: Ο ξέφρενος χορός στο Παρίσι μετά το λαμπερό show της Celia Kritharioti

10.07.2026
No days off: Η Ναταλία Γερμανού μάς δείχνει πώς μένει fit ακόμα και στις διακοπές
Celeb News

No days off: Η Ναταλία Γερμανού μάς δείχνει πώς μένει fit ακόμα και στις διακοπές

10.07.2026
Ποιος είναι ο «Jack Sparrow» του Θερμαϊκού; Η απίστευτη ομοιότητα με τον Johnny Depp
Celeb News

Ποιος είναι ο «Jack Sparrow» του Θερμαϊκού; Η απίστευτη ομοιότητα με τον Johnny Depp

10.07.2026
Ντορέττα Παπαδημητρίου: Η συγκινητική ανάρτηση από την αποφοίτηση του γιου της
Celeb News

Ντορέττα Παπαδημητρίου: Η συγκινητική ανάρτηση από την αποφοίτηση του γιου της

10.07.2026
Η Naïka μιλά αποκλειστικά στο Mad.gr: «Όταν ανακάλυψα την Britney Spears, μου άλλαξε τη ζωή»

Η Naïka μιλά αποκλειστικά στο Mad.gr: «Όταν ανακάλυψα την Britney Spears, μου άλλαξε τη ζωή»

Η Έλενα Παπαρίζου αποκαλύπτει στο Mad.gr τα guilty pleasure τραγούδια της και η απάντηση είναι ό,τι πιο random ακούσαμε

Η Έλενα Παπαρίζου αποκαλύπτει στο Mad.gr τα guilty pleasure τραγούδια της και η απάντηση είναι ό,τι πιο random ακούσαμε

Θέλεις sunkissed λάμψη; Το μυστικό βρίσκεται σε αυτό το DIY scrub λεμονιού

Θέλεις sunkissed λάμψη; Το μυστικό βρίσκεται σε αυτό το DIY scrub λεμονιού

Ξέχνα τα παγάκια! Αυτό είναι το κόλπο που κρατάει τα αναψυκτικά κρύα στην παραλία

Ξέχνα τα παγάκια! Αυτό είναι το κόλπο που κρατάει τα αναψυκτικά κρύα στην παραλία

Πώς θα κάνεις τα ροδάκινα να ωριμάσουν πιο γρήγορα; Με αυτά τα 2 hacks θα σωθείς

Πώς θα κάνεις τα ροδάκινα να ωριμάσουν πιο γρήγορα; Με αυτά τα 2 hacks θα σωθείς

Πώς να μοσχοβολάει η ντουλάπα σου όλο τον χρόνο – 7 tricks για άρωμα που διαρκεί

Πώς να μοσχοβολάει η ντουλάπα σου όλο τον χρόνο – 7 tricks για άρωμα που διαρκεί

Το Μαξίμου στήνει επιχείρηση για… μεγαλύτερη αποχή στις εκλογές

Το Μαξίμου στήνει επιχείρηση για… μεγαλύτερη αποχή στις εκλογές

Το «Street Wear» του Καύσωνα: Πώς να μείνεις «Cool» και «Stylish» στην Πόλη

Το «Street Wear» του Καύσωνα: Πώς να μείνεις «Cool» και «Stylish» στην Πόλη

Η νέα αρχιτεκτονική της σύγχρονης, ψηφιακής εκλογικής νοθείας

Η νέα αρχιτεκτονική της σύγχρονης, ψηφιακής εκλογικής νοθείας