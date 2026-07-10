Good Bunny Foundation: Ο Bad Bunny έκανε το πιο όμορφο «δώρο» στους νέους του Πουέρτο Ρίκο

Με μια ματιά Το Good Bunny Foundation του Bad Bunny προσφέρει δωρεάν εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Un Verano Contigo» για το 2026.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε 270 νέους του Πουέρτο Ρίκο, διάρκειας τριών εβδομάδων.

Οι δραστηριότητες εστιάζουν σε τέχνη, μόδα, μουσική και αθλητισμό, ενισχύοντας τη δημιουργικότητα.

Η πρωτοβουλία στηρίζει τη νέα γενιά του Πουέρτο Ρίκο, προσφέροντας ευκαιρίες ανάπτυξης. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Bad Bunny συνεχίζει να αποδεικνύει πως η επιτυχία δεν αφορά μόνο τη μουσική, αλλά και το πώς μπορείς να επιστρέφεις κάτι στην κοινότητά σου. Το ίδρυμά του, το Good Bunny Foundation, ανακοίνωσε τη νέα έκδοση του εκπαιδευτικού προγράμματος «Un Verano Contigo» για το 2026, προσφέροντας δωρεάν ευκαιρίες μάθησης και δημιουργίας σε νέους από το Πουέρτο Ρίκο.

Το πρόγραμμα επιστρέφει για τέταρτη χρονιά και έχει στόχο να δώσει σε παιδιά και νέους πρόσβαση σε δημιουργικές εμπειρίες που μπορούν να τους βοηθήσουν να ανακαλύψουν τα ταλέντα και τα ενδιαφέροντά τους. Συνολικά, 270 συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να πάρουν μέρος σε ένα ειδικά σχεδιασμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα διάρκειας τριών εβδομάδων.

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Οι δραστηριότητες του «Un Verano Contigo» για το 2026 επικεντρώνονται σε τέσσερις μεγάλους τομείς που βρίσκονται κοντά στη σύγχρονη κουλτούρα των νέων: την τέχνη, τη μόδα, τη μουσική και τον αθλητισμό. Μέσα από εργαστήρια και δημιουργικές δράσεις, οι συμμετέχοντες θα μπορούν να εξερευνήσουν νέες δεξιότητες, να συνεργαστούν και να εκφράσουν τη φαντασία τους.

Η πρωτοβουλία του Bad Bunny αποτελεί μέρος της ευρύτερης προσπάθειας του Good Bunny Foundation να στηρίζει τη νέα γενιά του Πουέρτο Ρίκο και να δημιουργεί περισσότερες δυνατότητες για όσους θέλουν να ακολουθήσουν έναν δημιουργικό δρόμο. Ο παγκόσμιος σταρ έχει μιλήσει πολλές φορές για τη σημασία του να επενδύει στο νησί του και να στηρίζει τους ανθρώπους που μεγαλώνουν εκεί.

Με δράσεις όπως το «Un Verano Contigo», ο Bad Bunny δείχνει πως η επιρροή ενός καλλιτέχνη μπορεί να ξεπεράσει τη σκηνή και να φτάσει στην καθημερινή ζωή μιας ολόκληρης κοινότητας. Για 270 νέους στο Πουέρτο Ρίκο, αυτό το καλοκαίρι μπορεί να γίνει η αρχή για μια νέα δημιουργική διαδρομή.