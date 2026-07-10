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Celeb News 10.07.2026

Ντορέττα Παπαδημητρίου: Η συγκινητική ανάρτηση από την αποφοίτηση του γιου της

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Η γνωστή ηθοποιός ταξίδεψε στην Κύπρο για να στηρίξει τον Διονύση Πηλαδάκη σε μια από τις σημαντικότερες στιγμές της ακαδημαϊκής του πορείας
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Η Ντορέττα Παπαδημητρίου παρακολούθησε την αποφοίτηση του γιου της, Διονύση, στην Κύπρο.
  • Η ηθοποιός μοιράστηκε συγκινητικές στιγμές από την τελετή, εκφράζοντας την υπερηφάνεια της.
  • Η Ντορέττα δημοσίευσε βίντεο από τις προετοιμασίες, σχολιάζοντας χιουμοριστικά την πολυμελή αποστολή.
  • Ο Διονύσης είναι ένας από τους δύο γιους της Ντορέττας Παπαδημητρίου από τον γάμο της με τον Κώστα Πηλαδάκη.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μια από τις πιο ξεχωριστές στιγμές στη ζωή κάθε γονιού έζησε πρόσφατα η Ντορέττα Παπαδημητρίου, καθώς βρέθηκε στην Κύπρο για να παρακολουθήσει από κοντά την αποφοίτηση του γιου της, Διονύση Πηλαδάκη. Η γνωστή ηθοποιός και παρουσιάστρια, φανερά συγκινημένη, ταξίδεψε στο νησί μαζί με αγαπημένα πρόσωπα της οικογένειάς της για να στηρίξει τον γιο της σε αυτό το σημαντικό ακαδημαϊκό του βήμα.

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Η Ντορέττα θέλησε να μοιραστεί τη χαρά της με τους διαδικτυακούς της φίλους, ανεβάζοντας σχετικά στιγμιότυπα στους προσωπικούς της λογαριασμούς. Σε ένα ιδιαίτερα φορτισμένο βίντεο από την τελετή, η ηθοποιός κατέγραψε τη στιγμή που το όνομα του Διονύση ακούστηκε στην αίθουσα, με την ίδια να φωνάζει ενθουσιασμένη «Μπράβο, παιδάκι μου!», μη μπορώντας να κρύψει την υπερηφάνεια της την ώρα που εκείνος ανέβαινε στη σκηνή για να παραλάβει το πτυχίο του.

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Ωστόσο, η Ντορέττα δεν έχασε την ευκαιρία να επιστρατεύσει και το γνωστό της χιούμορ. Μέσα από το TikTok, όπου δημοσίευσε βίντεο από τις προετοιμασίες της ημέρας, έκανε ένα παιχνιδιάρικο σχόλιο για την πολυμελή αποστολή που ταξίδεψε στην Κύπρο για το χαρμόσυνο γεγονός: «Όχι, δεν φέραμε πολύ κόσμο για την αποφοίτηση του παιδιού», έγραψε χαρακτηριστικά, συνοδεύοντας το κείμενο με μια δόση αυτοσαρκασμού.

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Λίγα λόγια για την οικογένεια

Ο Διονύσης είναι ο ένας από τους δύο γιους που έχει αποκτήσει η Ντορέττα Παπαδημητρίου από τον γάμο της με τον επιχειρηματία Κώστα Πηλαδάκη. Το πρώην ζευγάρι, που ενώθηκε με τα δεσμά του γάμου το 2004 και ακολούθησε χωριστούς δρόμους το 2011, έχει αποκτήσει επίσης τον μεγαλύτερο γιο τους, τον Φίλιππο (γεννημένο το 2005), με τον Διονύση να έρχεται στη ζωή τους το 2009.

Η αγάπη και η στενή σχέση που διατηρεί η ηθοποιός με τα παιδιά της είναι εμφανής σε κάθε ευκαιρία, με την ίδια να στέκεται πάντα βράχος στο πλευρό τους σε κάθε σημαντικό σταθμό της πορείας τους.

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ΓΙΟΣ Ντορέττα Παπαδημητρίου
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