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Celeb News 09.07.2026

Μετά από 4 χρόνια, ο Brad Pitt και η Ines de Ramon έκαναν τη σχέση τους «Instagram official»

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Με μια σπάνια και τρυφερή φωτογραφία από τον γάμο της Taylor Swift, ο Brad Pitt και η Ines de Ramon έδειξαν την αγάπη τους
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Ο Brad Pitt και η Ines de Ramon επιβεβαίωσαν τη σχέση τους με ανάρτηση στα social media.
  • Το ζευγάρι έκανε κοινή εμφάνιση στον γάμο της Taylor Swift και του Travis Kelce.
  • Η Ines de Ramon αναδημοσίευσε φωτογραφία τους με τραγούδι της Taylor Swift, εκφράζοντας την αγάπη της.
  • Πηγές αναφέρουν ότι το ζευγάρι είναι ευτυχισμένο και δεν βιάζεται για γάμο.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μια από τις πιο πολυσυζητημένες παρουσίες στον γάμο της Taylor Swift και του Travis Kelce ήταν αναμφίβολα ο Brad Pitt και η Ines de Ramon. Το ζευγάρι, που κρατά τη σχέση του μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, «έκλεψε» τις εντυπώσεις, κάνοντας μάλιστα την πρώτη του ανεπίσημη αλλά άκρως εντυπωσιακή εμφάνιση στα social media, επιβεβαιώνοντας πως διανύουν μια από τις πιο ευτυχισμένες περιόδους τους.

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Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η αποκάλυψη ήρθε μέσα από μια ανάρτηση της hairstylist Laurie Zanoletti, η οποία απαθανάτισε το ζευγάρι σε μια σπάνια στιγμή τρυφερότητας. Ο 60χρονος Brad Pitt, πιο γοητευτικός από ποτέ, πόζαρε αγκαλιά με την 34χρονη σχεδιάστρια κοσμημάτων, η οποία επέλεξε ένα κομψό μαύρο φόρεμα που έγινε αμέσως η απόλυτη έμπνευση για καλοκαιρινές επίσημες εμφανίσεις.

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Η χημεία τους ήταν εμφανής, με τα χαμόγελα και την ηρεμία τους να μαρτυρούν μια βαθιά σύνδεση. Μάλιστα, η Ines de Ramon αναδημοσίευσε το στιγμιότυπο στο προφίλ της, επενδύοντας το βίντεο με το τραγούδι «Lover» της Taylor Swift, συνοδεύοντάς το με καρδιές, κάνοντας με αυτόν τον τρόπο μια άτυπη αλλά συγκινητική δήλωση αγάπης.

innes_brad_pitt
https://www.instagram.com/lauriezanoletti/?hl=el

Πέρα από τις φήμες για γάμο

Η πορεία της σχέσης τους, η οποία ξεκίνησε στα τέλη του 2022, έχει καταφέρει να διατηρήσει έναν χαμηλό τόνο, παρά το έντονο ενδιαφέρον των media. Μετά την πρώτη τους επίσημη κοινή εμφάνιση στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας τον Σεπτέμβριο του 2024, το ζευγάρι δείχνει να απολαμβάνει κάθε στιγμή χωρίς να βιάζεται για τα επόμενα βήματα.


Παρά τις φήμες που κατά καιρούς βλέπουν το φως της δημοσιότητας, το περιβάλλον τους παραμένει καθησυχαστικό: ο Brad Pitt και η Ines de Ramon δεν ετοιμάζονται για γάμο, καθώς προτεραιότητά τους είναι η ουσιαστική ποιότητα της κοινής τους πορείας. «Είναι πολύ ευτυχισμένοι σε αυτό το στάδιο και δεν βιάζονται για τίποτα», αναφέρουν πηγές κοντά στο ζευγάρι, αποδεικνύοντας πως για εκείνους, η ευτυχία βρίσκεται στο «εδώ και τώρα» και όχι σε μια επίσημη δέσμευση.

Κεντρική Εικόνα: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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Brad Pitt Ines de Ramon Taylor Swift Travis Kelce
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