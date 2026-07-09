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Celeb World 09.07.2026

Little Mix news: Η Leigh-Anne έκανε το πιο γλυκό reveal – Έρχεται baby No3!

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Η Leigh-Anne Pinnock ανακοίνωσε πως περιμένει το τρίτο της παιδί με τον Andre Gray μέσα από ένα συγκινητικό video
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η Leigh-Anne Pinnock ανακοίνωσε ότι περιμένει το τρίτο της παιδί.
  • Η ανακοίνωση έγινε μέσω ενός συγκινητικού βίντεο στα social media.
  • Η τραγουδίστρια και ο σύζυγός της Andre Gray έχουν ήδη δύο δίδυμες κόρες.
  • Η είδηση έρχεται λίγο μετά την κυκλοφορία του πρώτου προσωπικού της album.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Leigh-Anne Pinnock ετοιμάζεται να ζήσει μία από τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής της, καθώς ανακοίνωσε πως περιμένει το τρίτο της παιδί. Η πρώην σταρ των Little Mix μοιράστηκε τα χαρμόσυνα νέα με τους fans της μέσα από ένα συγκινητικό video στα social media, αποκαλύπτοντας τη νέα σελίδα που ανοίγει τόσο στην προσωπική όσο και στην καλλιτεχνική της πορεία.

https://www.instagram.com/leighannepinnock/
https://www.instagram.com/leighannepinnock/

Η τραγουδίστρια και solo artist αποκάλυψε την εγκυμοσύνη της μαζί με τον σύζυγό της, τον επαγγελματία ποδοσφαιριστή Andre Gray. Στο video φαίνεται μέσα σε ένα studio ηχογράφησης, να διαβάζει στίχους από το κινητό της και να τραγουδά μπροστά στο μικρόφωνο, ενώ η κάμερα δείχνει σταδιακά την κοιλιά της πριν αποκαλύψει τη φουσκωμένη κοιλίτσα της.

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Στο background ακούγεται το νέο της τραγούδι «Heaven», ενώ η ίδια συνόδευσε την ανάρτηση με ένα ιδιαίτερα συγκινητικό μήνυμα: «As one chapter ends, another begins» («Καθώς ένα κεφάλαιο τελειώνει, ένα άλλο ξεκινά»), προσθέτοντας μία καρδιά και ένα emoji εγκυμοσύνης.

 

Η Leigh-Anne Pinnock και ο Andre Gray παντρεύτηκαν το 2023 σε μία ρομαντική τελετή δίπλα στη θάλασσα στη Jamaica. Το ζευγάρι έχει ήδη δύο παιδιά, δίδυμες κόρες που γεννήθηκαν το 2021, και τώρα ετοιμάζεται να υποδεχθεί το νέο μέλος της οικογένειάς του.

https://www.instagram.com/leighannepinnock/
https://www.instagram.com/leighannepinnock/

Η ανακοίνωση γέμισε χαρά και από τους πρώην συνεργάτες της από τους Little Mix. Η Perrie Edwards σχολίασε την ανάρτηση με emojis γεμάτα ενθουσιασμό, ενώ η Jade Thirlwall έστειλε το δικό της μήνυμα αγάπης και χαράς για την οικογένεια που μεγαλώνει.

https://www.instagram.com/leighannepinnock/
https://www.instagram.com/leighannepinnock/

Η εγκυμοσύνη της Leigh-Anne Pinnock έρχεται σε μία ιδιαίτερα σημαντική περίοδο για τη μουσική της διαδρομή. Τον Φεβρουάριο κυκλοφόρησε το πρώτο της προσωπικό album, «My ego told me to», ενώ ανακοίνωσε και περιοδεία σε Ηνωμένο Βασίλειο και Ευρώπη για την προώθηση του project.

https://www.instagram.com/leighannepinnock/
https://www.instagram.com/leighannepinnock/

Η καλλιτέχνιδα έγινε γνωστή παγκοσμίως μέσα από τους Little Mix, το girl group που δημιουργήθηκε το 2011 στο βρετανικό The X Factor. Το συγκρότημα σημείωσε τεράστια επιτυχία, με albums όπως τα «DNA», «Salute» και «Glory Days» να μπαίνουν στο Billboard 200. Το 2021, το τραγούδι «Confetti» αποτέλεσε την τελευταία κυκλοφορία του group πριν ανακοινωθεί η παύση δραστηριοτήτων του.

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Leigh-Anne Little Mix
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