Jermaine Dupri vs Sony Music: Η μεγάλη κόντρα που κανείς δεν περίμενε

Ο Jermaine Dupri περνά στην αντεπίθεση και ανοίγει μια μεγάλη δικαστική διαμάχη με τη Sony Music Entertainment, διεκδικώντας εκατομμύρια δολάρια που, σύμφωνα με τον ίδιο, δεν του καταβλήθηκαν ποτέ ως royalties. Ο διάσημος παραγωγός, δημιουργός της So So Def Recordings και ένα από τα πιο σημαντικά ονόματα της hip-hop και R&B σκηνής, κατέθεσε αγωγή ύψους 18 εκατομμυρίων δολαρίων, υποστηρίζοντας ότι η εταιρεία δεν απέδωσε σωστά τα χρήματα που του αναλογούν από μουσικές κυκλοφορίες.

Η υπόθεση αφορά τραγούδια και albums που συνδέονται με τεράστια ονόματα της μουσικής, όπως οι Mariah Carey, Usher, Kris Kross, Xscape, Bow Wow και Da Brat, καλλιτέχνες με τους οποίους ο Dupri έχει γράψει σημαντικές σελίδες στην ιστορία της σύγχρονης μουσικής.

Maroon 5: Το πιο γλυκό στιγμιότυπο της συναυλίας δεν είχε σχέση με τη μουσική – Η συγκινητική κίνηση του Adam Levine

Σύμφωνα με την αγωγή, ο Jermaine Dupri υποστηρίζει ότι η Sony Music ακολούθησε για χρόνια ένα «συστηματικό μοτίβο» λανθασμένων λογιστικών πρακτικών, το οποίο είχε ως αποτέλεσμα να μειώνονται τα ποσά που έπρεπε να λαμβάνει.

Μεταξύ άλλων, ο παραγωγός ισχυρίζεται ότι η εταιρεία δεν ανέφερε σωστά producer royalties, παρουσίαζε μικρότερες πληρωμές από τις πραγματικές και χρησιμοποιούσε τρόπους υπολογισμού που περιόριζαν τα χρήματα που δικαιούνταν καλλιτέχνες και δημιουργοί. Η αγωγή έρχεται να αναδείξει ξανά ένα από τα μεγαλύτερα ζητήματα στη μουσική βιομηχανία: το πώς υπολογίζονται και αποδίδονται τα έσοδα από streaming, πωλήσεις και παλιότερες κυκλοφορίες.

Ανάμεσα στους ισχυρισμούς του, ο Jermaine Dupri αναφέρει ότι εξακολουθεί να του οφείλεται ποσό μεγαλύτερο των 2 εκατομμυρίων δολαρίων σε producer royalties από τα πρώτα albums των Kris Kross.

Παράλληλα, θέτει ερωτήματα σχετικά με την περίπτωση των Xscape, υποστηρίζοντας ότι είναι δύσκολο να εξηγηθεί πώς το συγκρότημα εμφανίζεται να χρωστά ακόμη πάνω από 1,5 εκατομμύριο δολάρια από μη αποσβεσμένες προκαταβολές, παρά το γεγονός ότι έχει κυκλοφορήσει platinum δίσκους.

Η υπόθεση αναμένεται να τραβήξει το ενδιαφέρον της μουσικής κοινότητας, καθώς αφορά όχι μόνο έναν από τους πιο επιτυχημένους παραγωγούς των τελευταίων δεκαετιών, αλλά και το διαχρονικό ζήτημα των δικαιωμάτων των δημιουργών.