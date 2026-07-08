Άννα Βίσση x ARGY: Το teaser του «Όλο πιο πάνω» ανέβηκε και ήδη μιλάμε για hit

Το πρώτο teaser του «Όλο πιο πάνω» κυκλοφόρησε και η συνεργασία της Άννας Βίσση με τον ARGY είναι πλέον επίσημη

Η αναμονή τελείωσε! Η συνεργασία της Άννας Βίσση με τον διεθνώς αναγνωρισμένο DJ και παραγωγό ARGY είναι πλέον επίσημη και το πρώτο δείγμα του νέου τους τραγουδιού έχει ήδη αρχίσει να συζητιέται έντονα στα social media.

Ο ARGY δημοσίευσε στον επίσημο λογαριασμό του στο Instagram ένα σύντομο teaser του νέου single με τίτλο «Όλο πιο πάνω», δίνοντας στους fans μια πρώτη γεύση από το αποτέλεσμα. Παρότι το απόσπασμα διαρκεί μόλις λίγα δευτερόλεπτα, ήταν αρκετό για να ανεβάσει κατακόρυφα το hype γύρω από την κυκλοφορία.

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Η χαρακτηριστική φωνή της Άννας Βίσση συναντά τον σύγχρονο ηλεκτρονικό ήχο του ARGY, δημιουργώντας ένα αποτέλεσμα που συνδυάζει pop αισθητική με δυναμικά electronic στοιχεία. Το νέο τραγούδι φέρει παράλληλα την υπογραφή του Νίκου Καρβέλα, ο οποίος έχει γράψει τόσο τη μουσική όσο και τους στίχους.

https://www.instagram.com/argy/

Το συγκεκριμένο project φέρνει κοντά δύο διαφορετικούς μουσικούς κόσμους, αποδεικνύοντας πως η ελληνική σκηνή συνεχίζει να πειραματίζεται με ήχους που έχουν διεθνή προσανατολισμό.

Αν κρίνουμε από τις πρώτες αντιδράσεις κάτω από την ανάρτηση του ARGY, το «Όλο πιο πάνω» έχει ήδη όλα τα στοιχεία για να εξελιχθεί σε μία από τις πιο πολυσυζητημένες κυκλοφορίες του καλοκαιριού. Και τώρα το μόνο που απομένει είναι να ακούσουμε ολόκληρο το τραγούδι.