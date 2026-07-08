Το British Museum έγινε… BTS εμπειρία και οι fans ενθουσιάστηκαν – Το Korea Gallery Trail στο Λονδίνο

Οι BTS συνεργάζονται με το British Museum για το Korea Gallery Trail, μια εμπειρία αφιερωμένη στην κορεατική κληρονομιά

Με μια ματιά Το British Museum παρουσιάζει το "Korea Gallery Trail" σε συνεργασία με τους BTS.

Η διαδρομή συνδέει τα μηνύματα του album "ARIRANG" με κορεατικά εκθέματα.

Εκθέματα όπως "sarangbang", moon jar και αντικείμενα Silla συνδέονται με έννοιες ελπίδας και αντοχής.

Ψηφιακά εργαλεία και QR codes προσφέρουν διαδραστική εμπειρία στους επισκέπτες. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Οι BTS κάνουν ένα ακόμη μεγάλο βήμα πέρα από τη μουσική, αυτή τη φορά μέσα από μια συνεργασία που ενώνει την παγκόσμια K-pop σκηνή με την πολιτιστική κληρονομιά της Κορέας. Το διάσημο συγκρότημα συνεργάζεται με το British Museum στο Λονδίνο, δημιουργώντας μια ξεχωριστή εμπειρία για fans και επισκέπτες από όλο τον κόσμο.

Η δράση ονομάζεται «Korea Gallery Trail» και αποτελεί το κεντρικό κομμάτι του μεγαλύτερου project «BTS THE CITY ARIRANG-LONDON», που μετατρέπει το Λονδίνο σε έναν χώρο αφιερωμένο στην κορεατική κουλτούρα μέσα από τη ματιά της σύγχρονης μουσικής.

BTS: Καταδίκη σε γυναίκα που παρενοχλούσε τον Jungkook στο σπίτι του

Η ειδικά σχεδιασμένη διαδρομή θα είναι διαθέσιμη μέχρι τις 23 Ιουλίου και προσκαλεί το κοινό να ανακαλύψει τη σύνδεση ανάμεσα στα διαχρονικά μηνύματα των BTS και σε αντικείμενα αιώνων από την ιστορία της Κορέας.

Οι επιμελητές του British Museum επέλεξαν μόνιμα εκθέματα από την Korea Gallery, τα οποία συνδέονται θεματικά με το νέο πέμπτο studio album των BTS, «ARIRANG». Οι βασικές έννοιες του album, η ελπίδα, η αντοχή και η αίσθηση του ανήκειν, αποτελούν τον συνδετικό κρίκο ανάμεσα στη μουσική του συγκροτήματος και στα ιστορικά αντικείμενα.

Ανάμεσα στα εκθέματα που ξεχωρίζουν βρίσκονται ένα παραδοσιακό «sarangbang», ο χώρος μελέτης των Κορεατών λογίων που συμβολίζει τα νέα ξεκινήματα, μια κομψή κεραμική moon jar από τη δυναστεία Joseon (1392-1910), που αντιπροσωπεύει την κοινή ανθρώπινη εμπειρία, αλλά και χρυσά σκουλαρίκια της δυναστείας Silla και διακοσμητικά κεραμίδια «sumaksae», τα οποία αναδεικνύουν την εξαιρετική τεχνική των παλιών τεχνιτών.

Μάλιστα, η επιλογή των αντικειμένων της περιόδου Silla επηρεάστηκε από τον ήχο της περίφημης Divine Bell of King Seongdeok, ο οποίος χρησιμοποιείται στο τραγούδι «No.29», το έκτο κομμάτι του νέου album.

Η συνεργασία δεν περιορίζεται μόνο στην παραδοσιακή παρουσίαση των εκθεμάτων. Το British Museum χρησιμοποιεί ψηφιακά εργαλεία ώστε να δημιουργήσει μια πιο διαδραστική εμπειρία για τους νεότερους επισκέπτες.

Οι επισκέπτες μπορούν να σκανάρουν QR codes και να ακολουθήσουν ψηφιακές αφηγήσεις, ενώ στη συνέχεια συμμετέχουν σε μια παγκόσμια καμπάνια στα social media απαντώντας στην ερώτηση: «What is Your Arirang?»

Με αυτόν τον τρόπο, οι fans καλούνται να μοιραστούν τις δικές τους ιστορίες αντοχής, ελπίδας και προσωπικής σύνδεσης με αντικείμενα που τους αγγίζουν, μετατρέποντας μια απλή επίσκεψη σε μουσείο σε έναν παγκόσμιο διάλογο.

Η νέα πολιτιστική συνεργασία έρχεται σε μια περίοδο όπου οι BTS συνεχίζουν να σημειώνουν τεράστια εμπορική επιτυχία. Το album «ARIRANG» βρίσκεται αυτή τη στιγμή στη θέση Νο.19 του Billboard 200, ενώ το lead single «SWIM» παραμένει στο Billboard Hot 100 στη θέση Νο.76, έχοντας συμπληρώσει 15 συνεχόμενες εβδομάδες παρουσίας.

Παράλληλα, η παγκόσμια απήχηση του συγκροτήματος αποδεικνύεται και από τα υπόλοιπα charts, με πέντε τραγούδια τους να βρίσκονται στο Global 200 και 11 κομμάτια στο Billboard Global Excl. U.S. chart.