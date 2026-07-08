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Μουσική 08.07.2026

Maroon 5: Το πιο γλυκό στιγμιότυπο της συναυλίας δεν είχε σχέση με τη μουσική – Η συγκινητική κίνηση του Adam Levine

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Ο Adam Levine συγκίνησε το κοινό όταν φίλησε την κόρη του πάνω στη σκηνή κατά τη διάρκεια συναυλίας των Maroon 5
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Ο Adam Levine έδωσε ένα τρυφερό φιλί στην κόρη του κατά τη διάρκεια συναυλίας των Maroon 5 στο Λονδίνο.
  • Η σύζυγός του, Behati Prinsloo, και η κόρη τους Dusty Rose ήταν παρούσες στη συναυλία.
  • Το βίντεο της στιγμής έγινε viral στα social media, συγκεντρώνοντας θετικά σχόλια.
  • Ο Levine έχει δηλώσει ότι η οικογένειά του είναι η μεγαλύτερη προτεραιότητά του.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μια από τις πιο συγκινητικές στιγμές της καλοκαιρινής περιοδείας των Maroon 5 εκτυλίχθηκε μπροστά σε χιλιάδες θεατές στο BST Hyde Park του Λονδίνου. Ο Adam Levine απέδειξε πως, όσο εντυπωσιακές κι αν είναι οι εμφανίσεις του στη σκηνή, η οικογένειά του παραμένει πάντα η μεγαλύτερη προτεραιότητά του.

https://www.instagram.com/adamlevine/
https://www.instagram.com/adamlevine/

Κατά τη διάρκεια της ερμηνείας του αγαπημένου τραγουδιού «Girls like you», ο frontman του συγκροτήματος πλησίασε στην άκρη της σκηνής, όπου βρισκόταν η σύζυγός του, Behati Prinsloo, κρατώντας στην αγκαλιά της τη 9χρονη κόρη τους, Dusty Rose. Ο τραγουδιστής χάιδεψε τρυφερά το κεφάλι της μικρής και της έδωσε ένα φιλί, χαρίζοντας στο κοινό μια αυθόρμητη και γεμάτη συναίσθημα στιγμή.

Adam Levine- Behati Prinsloo: Τα post στο Instagram για την επέτειο των 11 χρόνων γάμου

Το περιστατικό καταγράφηκε από θεατές και μέσα σε λίγες ώρες το σχετικό βίντεο έκανε τον γύρο των social media, συγκεντρώνοντας χιλιάδες σχόλια από fans που μίλησαν για μία από τις πιο όμορφες εικόνες της βραδιάς.

Ο Adam Levine και η Behati Prinsloo είναι παντρεμένοι από το 2014 και έχουν αποκτήσει τρία παιδιά: τη Dusty Rose, τη μικρότερη κόρη τους Gio Grace, που είναι 8 ετών, και τον τρίχρονο γιο τους. Παρότι και οι δύο ανήκουν στη διεθνή showbiz, επιλέγουν τις περισσότερες φορές να προστατεύουν την προσωπική τους ζωή, γι’ αυτό και τέτοιες δημόσιες οικογενειακές στιγμές είναι αρκετά σπάνιες.

https://www.instagram.com/adamlevine/
https://www.instagram.com/adamlevine/

Ο Adam Levine έχει μιλήσει πολλές φορές για τον τρόπο που η πατρότητα άλλαξε τη ζωή του. Σε συνέντευξή του στο People τον Δεκέμβριο του 2023 είχε δηλώσει: «Η οικογένειά μου σημαίνει περισσότερα από την καριέρα μου. Την ίδια στιγμή, όμως, το να έχω και τα δύο είναι ένα δώρο. Νομίζω πως δεν εκτιμάς πραγματικά τέτοια πράγματα μέχρι να μεγαλώσεις λίγο. Όσο περνούν τα χρόνια, γίνομαι όλο και πιο συναισθηματικός». 

https://www.instagram.com/adamlevine/

Από την πλευρά της, η Behati Prinsloo είχε αποκαλύψει στο E! News ότι οι δύο κόρες τους λατρεύουν να τη βλέπουν να περπατά στις πασαρέλες της Victoria’s Secret. «Για τα κορίτσια είναι πάντα διασκεδαστικό να βλέπουν τα φτερά και όλη αυτή τη λάμψη». Παράλληλα εξήγησε πως, τουλάχιστον προς το παρόν, καμία από τις δύο δεν φαίνεται να ενδιαφέρεται να ακολουθήσει το επάγγελμα των γονιών της. «Είναι ακόμη πολύ μικρές και δεν νομίζω ότι σκέφτονται τι θα κάνουν στο μέλλον. Αυτή την περίοδο η μεγάλη μου κόρη λέει πως θέλει να γίνει ζωγράφος ή να παίζει μπάσκετ».

https://www.instagram.com/adamlevine/
https://www.instagram.com/adamlevine/

Η συγκινητική στιγμή ανάμεσα στον Adam Levine και τη μικρή Dusty Rose υπενθύμισε πως, πίσω από τα φώτα της σκηνής και τις sold out συναυλίες, υπάρχει ένας άνθρωπος που απολαμβάνει πάνω απ’ όλα τον ρόλο του πατέρα. Και όπως έδειξαν και οι αντιδράσεις στα social media, αυτό το αυθόρμητο φιλί ήταν τελικά η πιο όμορφη «νότα» ολόκληρης της βραδιάς.

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Adam Levine Maroon 5
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