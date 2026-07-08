Οι The Offspring ξεσήκωσαν 20.000 θεατές στην Αθήνα – Το πιο εκρηκτικό live του καλοκαιριού στο Release Athens Festival (photo & video)

Με μια ματιά Οι The Offspring έδωσαν εκρηκτική συναυλία στην Αθήνα, ξεσηκώνοντας πάνω από 20.000 θεατές στο Release Athens Festival.

Το συγκρότημα προσέφερε ένα live γεμάτο ενέργεια, με επιτυχίες, εκπλήξεις και ασταμάτητο singalong.

Μια ιδιαίτερη στιγμή ήταν η εμφάνιση fan ντυμένου ως ο πρωταγωνιστής του "Pretty fly (for a white guy)".

Τα μέλη των The Offspring δήλωσαν πως η συναυλία στην Αθήνα ήταν από τις καλύτερες της ζωής τους. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η χθεσινή βραδιά στο Release Athens Festival ήταν από εκείνες που δύσκολα ξεχνιούνται. Οι The Offspring επέστρεψαν στην Ελλάδα για τρίτη φορά και απέδειξαν γιατί παραμένουν ένα από τα πιο αγαπημένα punk rock συγκροτήματα στον κόσμο. Περισσότεροι από 20.000 θεατές κατέκλυσαν την Πλατεία Νερού, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα από την πρώτη μέχρι την τελευταία νότα.

Λίγο πριν τις 22:00, το κοινό άρχισε να φωνάζει ρυθμικά το όνομα της μπάντας, με την ανυπομονησία να κορυφώνεται. Μόλις ακούστηκαν οι πρώτες νότες του «Come out and play», ο χώρος… εξερράγη. Ο Dexter Holland, ο Noodles και η υπόλοιπη παρέα μπήκαν αμέσως στον παλμό του ελληνικού κοινού, προσφέροντας ένα live γεμάτο ένταση, ενέργεια και ασταμάτητο singalong.

The Offspring, Bad Religion & High Vis στο Release Athens 2026

Το drone του Release Athens κατέγραψε εντυπωσιακές εικόνες από το κατάμεστο venue, αποτυπώνοντας μια θάλασσα από κόσμο που χόρευε, τραγουδούσε και ζούσε κάθε στιγμή. Τα τεράστια mosh pits, τα σηκωμένα χέρια και η ενέργεια που επέστρεφε συνεχώς από τη σκηνή στο κοινό δημιούργησαν μία από τις πιο δυνατές συναυλιακές στιγμές του φετινού καλοκαιριού.

Ένα setlist γεμάτο επιτυχίες και εκπλήξεις

Οι The Offspring φρόντισαν να ταξιδέψουν το κοινό σε όλες τις εποχές της καριέρας τους. Εκτός από τα διαχρονικά hits, έκαναν και ευχάριστες εκπλήξεις στους πιο φανατικούς fans, εντάσσοντας στο πρόγραμμα το σπάνια παιγμένο «Burn it up» από το άλμπουμ «Ignition».

Ανάμεσα στις πιο ξεχωριστές στιγμές της βραδιάς ήταν το συγκινητικό αφιέρωμα στον Ozzy Osbourne και τους Black Sabbath, αλλά και η punk εκτέλεση του «Love story» της Taylor Swift, που προκάλεσε χαμόγελα και αποθέωση από το κοινό.

Από το πρόγραμμα δεν θα μπορούσε φυσικά να λείπει το εμβληματικό «Pretty fly (for a white guy)». Μάλιστα, κατά τη διάρκειά του, ένας fan ανέβηκε στη σκηνή ντυμένος όπως ο πρωταγωνιστής του θρυλικού video clip και χόρεψε την χαρακτηριστική χορογραφία, χαρίζοντας μία από τις πιο απολαυστικές στιγμές της βραδιάς.

https://www.instagram.com/release_athens/

Το κοινό δεν σταμάτησε ούτε στιγμή να τραγουδά, να χορεύει και να δημιουργεί τεράστια pits μπροστά από τη σκηνή, με τους Αμερικανούς να ανταποδίδουν την αγάπη με ένα άψογο show.

«Η καλύτερη συναυλία της ζωής μας»

Κατά τη διάρκεια του live, οι The Offspring δεν έκρυψαν τον ενθουσιασμό τους για την ανταπόκριση του ελληνικού κοινού. Σύμφωνα με όσα ακούστηκαν από τη σκηνή, τα μέλη της μπάντας δήλωσαν δύο με τρεις φορές πως αυτή ήταν ίσως «η καλύτερη συναυλία της ζωής τους», δείχνοντας πόσο ιδιαίτερη ήταν η εμπειρία που έζησαν στην Αθήνα.

https://www.instagram.com/release_athens/

Δεν είναι τυχαίο ότι πολλοί χαρακτήρισαν αυτή την εμφάνιση ως την καλύτερη που έχουν πραγματοποιήσει ποτέ στη χώρα μας, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να τους δούμε ξανά σύντομα.

Το Release Athens Festival απέδειξε για ακόμη μία φορά γιατί αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους μουσικούς θεσμούς του καλοκαιριού. Οι The Offspring παρέδωσαν ένα εκρηκτικό show γεμάτο νοσταλγία, αδρεναλίνη και αμέτρητες επιτυχίες, ενώ οι περισσότεροι από 20.000 fans που βρέθηκαν στην Πλατεία Νερού έγιναν κομμάτι μιας συναυλίας που θα μείνει αξέχαστη. Αν αυτό ήταν το κορυφαίο punk live του φετινού καλοκαιριού, δύσκολα κάποιος μπορεί να διαφωνήσει.