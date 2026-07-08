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Fashion 08.07.2026

Chanel Couture Fall 2026: Ο Matthieu Blazy «γράφει» το δικό του παραμύθι στο Grand Palais

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Ο Matthieu Blazy μετατρέπει το Grand Palais σε ένα παραμυθένιο σκηνικό για τη νέα couture συλλογή του οίκου Chanel
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Η Chanel Couture Fall 2026, εμπνευσμένη από παραμύθια, παρουσίασε μια σύγχρονη επανερμηνεία των κωδίκων του οίκου.
  • Ο Matthieu Blazy μεγέθυνε τα κλασικά μοτίβα της Chanel, δίνοντας στις σιλουέτες υπερβολική διάσταση.
  • Η συλλογή περιλάμβανε δημιουργίες εμπνευσμένες από «Η Ωραία και το Τέρας», «Η Μικρή Γοργόνα» και «Ο Μάγος του Οζ».
  • Το show έκλεισε με ένα Little Black Dress αντί για νυφικό, ως φόρος τιμής στην Coco Chanel.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Αν το Παρίσι θεωρείται η αδιαμφισβήτητη πρωτεύουσα της μόδας, την περασμένη Τρίτη το Grand Palais μετατράπηκε σε κάτι πολύ πιο μυστηριώδες, θυμίζοντας τις σελίδες ενός παλιού βιβλίου που ζωντάνεψε μπροστά στα μάτια των προσκεκλημένων. Ο καλλιτεχνικός διευθυντής της Chanel, Matthieu Blazy, παρουσίασε τη δεύτερη couture συλλογή του για τον οίκο, με τίτλο «Gaby and the Beanstalk», προσκαλώντας το κοινό, ανάμεσα στο οποίο βρίσκονταν προσωπικότητες όπως η Tilda Swinton, ο Pedro Pascal και η Alexa Demie, σε ένα ονειρικό ταξίδι που ακροβατεί ανάμεσα στη φαντασία και την υψηλή ραπτική.

chanel_fashion_haute_couture
https://www.instagram.com/chanelofficial/

Η έμπνευση για αυτό το εντυπωσιακό εγχείρημα γεννήθηκε από μια επίσκεψη του Blazy στην προσωπική βιβλιοθήκη της Gabrielle Chanel. Εκεί, ανάμεσα στα ιστορικά αρχεία, ανακάλυψε τη συλλογή κλασικών παραμυθιών «Les Fées» του Charles Perrault. Το αποτέλεσμα ήταν μια συλλογή που, αν και «παραμυθένια» στην αισθητική της, δεν κατέληξε σε κοστούμια θεάτρου, αλλά σε μια δημιουργική επανερμηνεία των κωδίκων του οίκου. Η αρχή έγινε με ένα trompe l’oeil σύνολο από «tweed» με χάντρες σε μωβ και κόκκινες αποχρώσεις, φορεμένο από μοντέλο με το χαρακτηριστικό καρέ της Coco. Ο Blazy πήρε τα ιστορικά μοτίβα της Chanel και τα μεγέθυνε, δίνοντας στις σιλουέτες μια σύγχρονη, σχεδόν υπερβολική διάσταση που έκανε τα κλασικά μοτίβα να μοιάζουν με κάτι εντελώς νέο, γεφυρώνοντας το χάσμα μεταξύ της κληρονομιάς του οίκου και του μέλλοντος της μόδας.

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Στην πασαρέλα, τα λουλούδια κυριολεκτικά άνθισαν, καθώς φορέματα διακοσμημένα με κεντημένα κλήματα και πέταλα εναλλάσσονταν με δημιουργίες που παρέπεμπαν σε άλλες γνωστές ιστορίες. Μια δημιουργία σε ιβουάρ χρώμα με μαύρο τούλι θύμιζε την ιστορία του ασχημόπαπου που μεταμορφώνεται σε κύκνο, αν και εδώ το μοντέλο έδειχνε να κουβαλά ακόμη το βάρος του παρελθόντος του. Τα δίχτυα και οι ιδιαίτερες υφές στα επόμενα σύνολα μετέφεραν τον θεατή στον υποβρύχιο κόσμο της Μικρής Γοργόνας, ενώ η αθωότητα της παιδικής ηλικίας συναντούσε την αυστηρότητα της ραπτικής. Ακόμη και το σκιάχτρο από τον Μάγο του Οζ βρήκε τη θέση του στην πασαρέλα, μέσα από τρία looks από ψημένο ράφια που εντυπωσίασαν με την τεχνική τους αρτιότητα, αποδεικνύοντας ότι τίποτα δεν είναι αδύνατο για το εργαστήριο του Blazy.

Μοντέλο παρουσιάζει φόρεμα με λουλουδάτα μοτίβα στην πασαρέλα της Chanel Couture Fall 2026 στο Grand Palais.
https://www.instagram.com/chanelofficial/
Μοντέλο παρουσιάζει δημιουργία Chanel Couture Fall 2026 με εντυπωσιακό κόκκινο φόρεμα και αξεσουάρ στο Grand Palais.
https://www.instagram.com/chanelofficial/
Μοντέλο παρουσιάζει σύνολο Chanel Couture Fall 2026 με περίτεχνο κεντημένο σακάκι και φλοράλ μοτίβα.
https://www.instagram.com/chanelofficial/

Ο σχεδιαστής, πιστός στη φιλοσοφία του που δίνει έμφαση στην λεπτομέρεια, φρόντισε ώστε τα αξεσουάρ να λειτουργήσουν ως αυτόνομοι πρωταγωνιστές. Τα τακούνια είχαν σχήμα από λοβούς μπιζελιών, πεταλούδες και χρυσά αυγά, ενώ οι τσάντες minaudières έμοιαζαν με πολύχρωμα φασόλια ή μικρές αρκούδες, προσθέτοντας μια δόση ιδιόρρυθμης πολυτέλειας. Παράλληλα, τα πιο απλά κομμάτια, όπως ένα διάφανο φόρεμα σε χρώμα κελύφους αυγού και ένα tweed κοστούμι, συνδυάστηκαν με αλυσίδες και ζώνες που έμοιαζαν να έχουν τοποθετηθεί με μια βιαστική, αλλά απόλυτα υπολογισμένη κομψότητα, προσδίδοντας μια φρεσκάδα που σπάνια συναντάμε στα haute couture shows.

Μοντέλο παρουσιάζει νυφικό σε πασαρέλα Chanel Couture Fall 2026 με σκηνικό από λουλούδια και φυλλώματα.
https://www.instagram.com/chanelofficial/
Μοντέλο παρουσιάζει δημιουργία Chanel Couture Fall 2026 με δαντέλα και λουλούδια στο Grand Palais.
https://www.instagram.com/chanelofficial/
Μοντέλο παρουσιάζει μαύρο φόρεμα με φτερά στην επίδειξη μόδας Chanel Couture Fall 2026 στο Grand Palais.
https://www.instagram.com/chanelofficial/
Μοντέλα παρουσιάζουν δημιουργίες Chanel Couture Fall 2026 στην πασαρέλα του Grand Palais, με τον Matthieu Blazy να υπογράφει την κολεξιόν.
https://www.instagram.com/chanelofficial/

Η παράδοση της Chanel επιτάσσει πάντα μια νύφη στο τέλος της couture επίδειξης, μια στιγμή που παραδοσιακά επισφραγίζει τη συλλογή. Ο Blazy όμως προτίμησε να ανατρέψει το πρωτόκολλο για ακόμη μία φορά, σοκάροντας ευχάριστα το κοινό. Αντί για το κλασικό, ογκώδες νυφικό, το show έκλεισε με ένα Little Black Dress, ένα κομμάτι-σήμα κατατεθέν του οίκου. Ήταν ένας φόρος τιμής στην ίδια την Coco Chanel, μια γυναίκα που δεν παντρεύτηκε ποτέ, αλλά βρήκε την απόλυτη ευτυχία και το δικό της «happy ending» στη δημιουργία και την ελευθερία. Αυτή η επιλογή αποτέλεσε την κορύφωση της βραδιάς, υπενθυμίζοντας σε όλους ότι, τελικά, η μεγαλύτερη ιστορία που μπορεί να πει ένας σχεδιαστής είναι αυτή που τιμά την ουσία της προσωπικότητας πίσω από το ρούχο.

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Chanel Fashion Matthieu Blazy
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