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Beauty 08.07.2026

Sorbet nails: Η νέα τάση στο μανικιούρ που σερβίρεται… παγωμένη

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Με ημιδιάφανες υφές, ζουμερές αποχρώσεις εμπνευσμένες από φρούτα και λαμπερό glass-like φινίρισμα, τα sorbet nails γίνονται το πιο «δροσερό» trend
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Τα "sorbet nails" είναι η νέα τάση στο καλοκαιρινό μανικιούρ, συνδυάζοντας μινιμαλισμό και φρουτώδη χρώματα.
  • Χαρακτηρίζονται από ελαφρώς διάφανη, "ζελεδένια" υφή και γυαλιστερό φινίρισμα, σε αντίθεση με τα κρεμώδη παστέλ.
  • Τα χρώματα είναι εμπνευσμένα από φρούτα (ροδάκινο, φράουλα), σε φωτεινές, ζουμερές εκδοχές με βάθος.
  • Η τάση αυτή προσφέρει μια ισορροπημένη επιλογή μεταξύ φυσικού και έντονου χρώματος, ιδανική για το καλοκαίρι.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η αναζήτηση για το ιδανικό καλοκαιρινό μανικιούρ οδηγεί φέτος σε μια τάση που ισορροπεί ανάμεσα στον μινιμαλισμό και τη ζωντάνια των φρουτένιων χρωμάτων. Τα «sorbet nails» αποτελούν την εξέλιξη των κλασικών παστέλ αποχρώσεων, προσφέροντας ένα αποτέλεσμα που παραπέμπει στο ομώνυμο καλοκαιρινό γλύκισμα. Η βασική τους διαφορά από τα συνηθισμένα παστέλ μανικιούρ έγκειται στο φινίρισμα: ενώ τα κρεμώδη βερνίκια έχουν μια πιο συμπαγή και αδιαφανή υφή, τα sorbet nails χαρακτηρίζονται από μια ελαφρώς διάφανη, σχεδόν «ζελεδένια» αίσθηση που χαρίζει στα νύχια μια δροσερή, γυαλιστερή όψη.

sorbet_nails_nixia
https://www.instagram.com/craftedbyaprince/

Η αισθητική αυτή βασίζεται στη χρήση χρωμάτων εμπνευσμένων από φρούτα, όπως το ροδάκινο, η μπανάνα, η φράουλα ή το φιστίκι, αλλά σε εκδοχές πιο φωτεινές και ζουμερές. Η υφή τους είναι το κλειδί, καθώς οι ημιδιάφανες βάσεις αναμειγνύονται με απαλές αποχρώσεις, δημιουργώντας ένα αποτέλεσμα που μοιάζει να έχει βάθος και κίνηση. Σε αντίθεση με τις έντονες, νέον αποχρώσεις που κυριαρχούν συχνά τους καλοκαιρινούς μήνες, αυτή η τάση προτιμά τους υποτόνους που διατηρούν μια φυσική, αλλά ταυτόχρονα παιχνιδιάρικη διάθεση, καθιστώντας τα ιδανική επιλογή για όσους αναζητούν κάτι ανάμεσα στο εντελώς φυσικό και το έντονα χρωματιστό.

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Η νέα αισθητική των «sorbet nails»

Η κεντρική ιδέα πίσω από αυτό το στυλ είναι η διάφανη χρωματική ένταση. Σε αντίθεση με τα παραδοσιακά παστέλ, τα sorbet χρώματα είναι πιο ζωντανά, αλλά διατηρούν μια φινέτσα λόγω της διαφάνειάς τους. Το ζητούμενο είναι το νύχι να δείχνει ζουμερό και φωτεινό, αποδίδοντας την αίσθηση του δροσερού γλυκύσματος, ενώ το τελικό φινίρισμα παραμένει εξαιρετικά γυαλιστερό, ενισχύοντας την εικόνα του καθαρού και περιποιημένου άκρου.

sorbet_nixia_trend
https://www.instagram.com/nailsxgoldenhour/

Πώς να το πετύχεις

Η δημιουργία μιας διαβάθμισης χρωμάτων αποτελεί κορυφαία επιλογή. Ο συνδυασμός αποχρώσεων όπως το ροζ και το πορτοκαλί δημιουργεί ένα αποτέλεσμα που θυμίζει ηλιοκαμένο δέρμα, διατηρώντας μια ανάλαφρη και αέρινη αίσθηση. Παράλληλα, το γαλλικό μανικιούρ με λεπτές γραμμές σε sorbet αποχρώσεις πάνω σε μια διάφανη ή γαλακτερή βάση αποτελεί μια σύγχρονη και κομψή εναλλακτική του κλασικού στυλ, ενώ η χρήση ενός βερνικιού με διακριτικά σωματίδια λάμψης προσθέτει μια κρυστάλλινη διάσταση που θυμίζει πάγο κάτω από τον ήλιο.

sorbet_nails_summer_trend
https://www.instagram.com/nailartbyqueenie/

Αν και οι παστέλ αποχρώσεις επανέρχονται κυκλικά κάθε καλοκαίρι, η φετινή εστίαση στη διάφανη υφή και το γυάλινο φινίρισμα προσφέρει μια φρέσκια προσέγγιση. Τα sorbet nails αποδεικνύονται η πιο ισορροπημένη τάση: δεν απαιτούν την τόλμη των έντονων χρωμάτων, αλλά ξεφεύγουν από τη μονοτονία των nude τόνων, προσφέροντας ένα αποτέλεσμα που είναι ταυτόχρονα μοντέρνο και απόλυτα συμβατό με την καλοκαιρινή διάθεση.

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beauty Sorbet nails μανικιούρ νύχια
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