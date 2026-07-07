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Fashion 07.07.2026

Schiaparelli: Η σουρεαλιστική ανατομία της μόδας μέσα από «ζωντανά» υλικά

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Στη νέα συλλογή Υψηλής Ραπτικής του οίκου Schiaparelli, ο Daniel Roseberry καταργεί τα παραδοσιακά υφάσματα και παρουσιάζει μια συλλογή που επαναπροσδιορίζει το ανθρώπινο σώμα
Μαρία Χατζηγιάννη

Ο οίκος Schiaparelli δεν παρουσίασε απλώς μια συλλογή Υψηλής Ραπτικής για το Φθινόπωρο 2026, αλλά μια ολοκληρωτική υπέρβαση της μόδας, όπως την έχουμε μάθει, μετατρέποντας το Petit Palais του Παρισιού σε ένα καθρέφτισμα της ανθρώπινης φύσης και του απόκοσμου. Υπό τον τίτλο «The call of the void» (Το κάλεσμα του κενού), ο καλλιτεχνικός διευθυντής Daniel Roseberry παρέδωσε ένα θέαμα που ισορροπεί ανάμεσα στην τέχνη, τον σουρεαλισμό και το υπαρξιακό άγχος, επαναπροσδιορίζοντας τα όρια της δημιουργικότητας σε μια εποχή που η μόδα αναζητά απεγνωσμένα το νέο.

Schiaparelli
Schiaparelli

Για τον Roseberry, η δημιουργία αυτής της συλλογής δεν αποτέλεσε μια τυπική άσκηση στυλ, αλλά μια προσωπική λύτρωση. Μέσα από ένα ηχογραφημένο κείμενο που ακουγόταν στην πασαρέλα, ο σχεδιαστής μίλησε για την εμπειρία του να παίρνει το «τιμόνι» και να οδηγεί προς το χείλος του γκρεμού, μια μεταφορά για την κατάσταση του νου του κατά τη διάρκεια της δημιουργικής διαδικασίας. Ο ίδιος εξομολογήθηκε στα παρασχηνα ότι το προηγούμενο διάστημα ένιωθε έναν βαθύ δημιουργικό αποκλεισμό, μια «παύση» που έπρεπε να σπάσει. Η μοναδική διέξοδος ήταν η πλήρης παράδοση σε άγνωστα υλικά και τεχνικές που το ατελιέ του δεν είχε τολμήσει να αγγίξει ποτέ στο παρελθόν.

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Η αναζήτηση της νέας αυτής γλώσσας ξεκίνησε από ένα εξειδικευμένο στούντιο παραγωγής έξω από το Παρίσι, το οποίο δημιουργεί ρεαλιστικές κούκλες σιλικόνης για τον κινηματογράφο, καθώς στη Γαλλία υπάρχουν αυστηροί περιορισμοί στη συμμετοχή βρεφών κάτω των τριών μηνών σε γυρίσματα. Εκεί, ο Roseberry και η ομάδα του συνάντησαν καλλιτέχνες που ειδικεύονται στη σιλικόνη και ξεκίνησαν έναν ριζοσπαστικό πειραματισμό. Άρχισαν να χύνουν τη σιλικόνη πάνω σε φύλλα, χρησιμοποιώντας την ως ύφασμα, σμιλεύοντάς την και δημιουργώντας υφές που καμία παραδοσιακή μέθοδος ραπτικής δεν θα μπορούσε να πετύχει.

Schiaparelli
Schiaparelli
Schiaparelli
Schiaparelli
Schiaparelli
Schiaparelli

Η συλλογή απομακρύνθηκε πλήρως από τις γνώριμες αξίες του μεταξιού, του μαλλιού και του σατέν. Στη θέση τους, ο οίκος επέλεξε υλικά που μοιάζουν με ζωντανούς οργανισμούς. Τα ρούχα εμπλουτίστηκαν με φυσικά λουλούδια, τα οποία είχαν υποστεί ειδική επεξεργασία με ζαχαρόνερο για να διατηρηθεί η δομή τους πριν κεντηθούν επάνω στα φορέματα. Παράλληλα, τα κοσμήματα και οι λεπτομέρειες των ενδυμάτων ενσωμάτωναν φυσικά κοχύλια και λέπια ψαριών, προσδίδοντας μια ιδιότυπη ακουστική διάσταση (ASMR quality) στην κίνηση των μοντέλων καθώς διέσχιζαν την καθρεφτισμένη πασαρέλα. Η χρήση λάτεξ και στρώσεων μπογιάς, που ψήθηκαν για να αποκτήσουν στερεή μορφή, απέδειξε ότι ο Roseberry βλέπει το ντύσιμο όχι ως μια απλή κάλυψη του σώματος, αλλά ως μια γλυπτική παρέμβαση που αψηφά τους νόμους της φυσικής.

Τα looks της συλλογής αναδιαμόρφωσαν την ανθρώπινη φιγούρα με τρόπους που προκαλούν δέος. Κορσέδες που έμοιαζαν με ανατομικά γλυπτά και φορέματα που φώτιζαν από μέσα, σαν να διαρρέει φως από τις χαραμάδες της σιλικόνης, έντυσαν μοντέλα όπως η Anok Yai και η Ivy Stewart. Η εικόνα ήταν αυτή μιας ανθρωπότητας που αποτελείται από «όντα φωτός που βιώνουν μια ανθρώπινη εμπειρία», όπως συχνά αναφέρει ο σχεδιαστής. Ο ίδιος, βρίσκοντας μάλιστα την ισορροπία του στην προσωπική του ζωή μέσω της προπόνησης για μαραθώνιο, κατάφερε να μεταφέρει αυτή την πειθαρχία και την αντοχή στις σιλουέτες που παρουσίασε.

Schiaparelli
Schiaparelli
Schiaparelli
Schiaparelli
Schiaparelli
Schiaparelli

Κλείνοντας, ο Daniel Roseberry υπογράμμισε ότι σε αυτόν τον οίκο η ομορφιά δεν μπορεί να είναι ποτέ μονοδιάστατη. Η ανατροπή αποτελεί το κύριο συστατικό κάθε δημιουργίας του. Με τη συλλογή «The call of the void», ο Schiaparelli επιβεβαίωσε για άλλη μια φορά ότι δεν ενδιαφέρεται για την παραδοσιακή έννοια του ρούχου, αλλά για το πώς η μόδα μπορεί να αποσυναρμολογήσει, να υπονομεύσει και τελικά να ανασυνθέσει την αντίληψή μας για την πραγματικότητα. Είναι μια υπενθύμιση ότι η μόδα μπορεί να είναι ένας καμβάς για την έκφραση του ασυνείδητου, μια πρόσκληση προς το κενό που, αντί να τρομάζει, μας αποκαλύπτει νέες δυνατότητες ομορφιάς.

Κεντρική Εικόνα: Schiaparelli

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Fashion Schiaparelli Εβδομάδα Μόδας Παρισιού
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