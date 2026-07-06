Zendaya: Σαν αρχαία θεά στην πρεμιέρα της ταινίας «The Odyssey»

Ο Όλυμπος απέκτησε μια νέα θεά του στυλ και το όνομα αυτής είναι Zendaya. Την Κυριακή, η 29χρονη σταρ βρέθηκε στο Λονδίνο για την πρεμιέρα της πολυαναμενόμενης ταινίας «The Odyssey», μαγνητίζοντας όλα τα βλέμματα με μια εμφάνιση που έμοιαζε βγαλμένη από την αρχαία ελληνική μυθολογία. Ενσαρκώνοντας τον ρόλο της Αθηνάς, η Zendaya επέλεξε μια custom Jacquemus δημιουργία που ανέδειξε την απόλυτη κομψότητα και την τόλμη που χαρακτηρίζει το στυλ της, αφήνοντας τους πάντες άφωνους.

Το φόρεμα, μια custom halter δημιουργία, ήταν ένα αριστούργημα αρχιτεκτονικής μόδας. Με μια εντυπωσιακή πλάτη που έπεφτε χαμηλά μέχρι τους γοφούς, το ρούχο φαινόταν να αψηφά τους νόμους της βαρύτητας, στηριζόμενο σε λεπτές τιράντες που τυλίγονταν γύρω από τους ώμους. Η μεγαλύτερη έκπληξη ήταν ο σχεδιασμός του open-back, όπου το ύφασμα κατέληγε σε ένα fitted μαντήλι στο κεφάλι της, προσδίδοντας μια σύγχρονη αλλά και απόλυτα κλασική αύρα στον χιτώνα του 2026.

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Ο στυλίστας της, Law Roach, ολοκλήρωσε το look με λευκές Christian Louboutin γόβες και χρυσά κοσμήματα που παρέπεμπαν σε vintage θησαυρούς. Ξεχώρισαν τα δαχτυλίδια με έμπνευση από τη Μέδουσα, καθώς και τα oversized χρυσά σκουλαρίκια-μενταγιόν του Glenn Spiro, τα οποία απεικόνιζαν τον ήλιο.

Η Zendaya δεν ήταν μόνη της, καθώς και οι συμπρωταγωνίστριές της τίμησαν το θέμα της ταινίας με λευκές δημιουργίες. Η Lupita Nyong’o, που υποδύεται την Ελένη της Τροίας, επέλεξε ένα Chanel φόρεμα με μαύρο τελείωμα και peep-toe γόβες, ενώ η Anne Hathaway, στον ρόλο της Πηνελόπης, εμφανίστηκε με ένα ιδιαίτερο μίνι φόρεμα με βολάν και εντυπωσιακή ουρά, το οποίο συνδύασε ανατρεπτικά με καφέ ψηλές μπότες.

Λίγο αργότερα την ίδια μέρα, η Zendaya εντοπίστηκε να φτάνει στο ξενοδοχείο Corinthian φορώντας ένα παρόμοιο one-shoulder wrap dress, αποδεικνύοντας ότι το λευκό και το χρυσό είναι το απόλυτο χρωματικό δίδυμο του φετινού καλοκαιριού. Η εμφάνισή της, συμπληρωμένη με κοσμήματα Fope, επιβεβαίωσε ότι η «Αθηνά» του Hollywood ξέρει ακριβώς πώς να κυριαρχεί στον Όλυμπο της μόδας.