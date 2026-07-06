Mad Video Music Awards από την ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από την ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Fashion 06.07.2026

Zendaya: Σαν αρχαία θεά στην πρεμιέρα της ταινίας «The Odyssey»

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Με custom Jacquemus δημιουργία που θυμίζει αρχαία θεά, η Zendaya έκλεψε την παράσταση στην πρεμιέρα της ταινίας
Μαρία Χατζηγιάννη

Ο Όλυμπος απέκτησε μια νέα θεά του στυλ και το όνομα αυτής είναι Zendaya. Την Κυριακή, η 29χρονη σταρ βρέθηκε στο Λονδίνο για την πρεμιέρα της πολυαναμενόμενης ταινίας «The Odyssey», μαγνητίζοντας όλα τα βλέμματα με μια εμφάνιση που έμοιαζε βγαλμένη από την αρχαία ελληνική μυθολογία. Ενσαρκώνοντας τον ρόλο της Αθηνάς, η Zendaya επέλεξε μια custom Jacquemus δημιουργία που ανέδειξε την απόλυτη κομψότητα και την τόλμη που χαρακτηρίζει το στυλ της, αφήνοντας τους πάντες άφωνους.

odyssey_fashion_outfits
https://www.instagram.com/theodysseymovie/

Το φόρεμα, μια custom halter δημιουργία, ήταν ένα αριστούργημα αρχιτεκτονικής μόδας. Με μια εντυπωσιακή πλάτη που έπεφτε χαμηλά μέχρι τους γοφούς, το ρούχο φαινόταν να αψηφά τους νόμους της βαρύτητας, στηριζόμενο σε λεπτές τιράντες που τυλίγονταν γύρω από τους ώμους. Η μεγαλύτερη έκπληξη ήταν ο σχεδιασμός του open-back, όπου το ύφασμα κατέληγε σε ένα fitted μαντήλι στο κεφάλι της, προσδίδοντας μια σύγχρονη αλλά και απόλυτα κλασική αύρα στον χιτώνα του 2026.

Chiara Ferragni x Vassia Kostara: Η συνεργασία που φέρνει «άρωμα» Ιταλίας και Ελλάδας στη μόδα

Ο στυλίστας της, Law Roach, ολοκλήρωσε το look με λευκές Christian Louboutin γόβες και χρυσά κοσμήματα που παρέπεμπαν σε vintage θησαυρούς. Ξεχώρισαν τα δαχτυλίδια με έμπνευση από τη Μέδουσα, καθώς και τα oversized χρυσά σκουλαρίκια-μενταγιόν του Glenn Spiro, τα οποία απεικόνιζαν τον ήλιο.

Η Zendaya δεν ήταν μόνη της, καθώς και οι συμπρωταγωνίστριές της τίμησαν το θέμα της ταινίας με λευκές δημιουργίες. Η Lupita Nyong’o, που υποδύεται την Ελένη της Τροίας, επέλεξε ένα Chanel φόρεμα με μαύρο τελείωμα και peep-toe γόβες, ενώ η Anne Hathaway, στον ρόλο της Πηνελόπης, εμφανίστηκε με ένα ιδιαίτερο μίνι φόρεμα με βολάν και εντυπωσιακή ουρά, το οποίο συνδύασε ανατρεπτικά με καφέ ψηλές μπότες.

the_odyssey_premiere
https://www.instagram.com/theodysseymovie/

Λίγο αργότερα την ίδια μέρα, η Zendaya εντοπίστηκε να φτάνει στο ξενοδοχείο Corinthian φορώντας ένα παρόμοιο one-shoulder wrap dress, αποδεικνύοντας ότι το λευκό και το χρυσό είναι το απόλυτο χρωματικό δίδυμο του φετινού καλοκαιριού. Η εμφάνισή της, συμπληρωμένη με κοσμήματα Fope, επιβεβαίωσε ότι η «Αθηνά» του Hollywood ξέρει ακριβώς πώς να κυριαρχεί στον Όλυμπο της μόδας.

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Fashion The Odyssey Zendaya
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
«MAD Έχεις Άστρο»: Τι προβλέπει ο AstroJason για την εβδομάδα 06/07 – 12/07

«MAD Έχεις Άστρο»: Τι προβλέπει ο AstroJason για την εβδομάδα 06/07 – 12/07

06.07.2026
Επόμενο
O Φοίβος στο Mad for Greekζ: «Αν χρησιμοποιήσω τεχνητή νοημοσύνη για να γράψω μουσική, θα κοροϊδεύω τον ίδιο μου τον εαυτό»

O Φοίβος στο Mad for Greekζ: «Αν χρησιμοποιήσω τεχνητή νοημοσύνη για να γράψω μουσική, θα κοροϊδεύω τον ίδιο μου τον εαυτό»

06.07.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

«MAD Έχεις Άστρο»: Τι προβλέπει ο AstroJason για την εβδομάδα 06/07 – 12/07
Life

«MAD Έχεις Άστρο»: Τι προβλέπει ο AstroJason για την εβδομάδα 06/07 – 12/07

06.07.2026
Οι 5 τροφές που θα σε κρατήσουν ενυδατωμένο ακόμα και στις πιο καυτές μέρες
Food

Οι 5 τροφές που θα σε κρατήσουν ενυδατωμένο ακόμα και στις πιο καυτές μέρες

06.07.2026
Ξέχνα την ταλαιπωρία: Αυτό το κόλπο με το κουτάλι ανοίγει την κονσέρβα σε δευτερόλεπτα (και δεν το ξέραμε!)
Food

Ξέχνα την ταλαιπωρία: Αυτό το κόλπο με το κουτάλι ανοίγει την κονσέρβα σε δευτερόλεπτα (και δεν το ξέραμε!)

06.07.2026
Ποιες είναι οι καλύτερες παραλίες της Ελλάδας για το 2026;
Life

Ποιες είναι οι καλύτερες παραλίες της Ελλάδας για το 2026;

06.07.2026
Η KIKO MILANO γιόρτασε το λανσάρισμα της νέας σειράς Love Fusion με ένα μοναδικό 90’s inspired event
Beauty

Η KIKO MILANO γιόρτασε το λανσάρισμα της νέας σειράς Love Fusion με ένα μοναδικό 90’s inspired event

06.07.2026
Ciao, boring nails: Τα 7 ιταλικά nail trends που πρέπει να δοκιμάσεις οπωσδήποτε
Beauty

Ciao, boring nails: Τα 7 ιταλικά nail trends που πρέπει να δοκιμάσεις οπωσδήποτε

06.07.2026
Chiara Ferragni x Vassia Kostara: Η συνεργασία που φέρνει «άρωμα» Ιταλίας και Ελλάδας στη μόδα
Fashion

Chiara Ferragni x Vassia Kostara: Η συνεργασία που φέρνει «άρωμα» Ιταλίας και Ελλάδας στη μόδα

06.07.2026
Summer 2026: Τα fashion trends που «πλημμυρίζουν» το Instagram
Fashion

Summer 2026: Τα fashion trends που «πλημμυρίζουν» το Instagram

06.07.2026
La Roche-Posay & «ΑγκαλιάΖΩ»: 7 χρόνια δράσης για την υγεία του δέρματός μας
Beauty

La Roche-Posay & «ΑγκαλιάΖΩ»: 7 χρόνια δράσης για την υγεία του δέρματός μας

06.07.2026
Λατρεύεις τα αστέρια; Σε αυτά τα 5 νησιά δεν θα σταματάς να κοιτάς τον ουρανό

Λατρεύεις τα αστέρια; Σε αυτά τα 5 νησιά δεν θα σταματάς να κοιτάς τον ουρανό

Reverse Hairstyling: Πώς να αποκτήσεις τέλειες μπούκλες με τη νέα viral τεχνική του TikTok

Reverse Hairstyling: Πώς να αποκτήσεις τέλειες μπούκλες με τη νέα viral τεχνική του TikTok

Καλοκαιρινές διακοπές χωρίς άγχος – 6 μικρά tips που κάνουν τη διαφορά

Καλοκαιρινές διακοπές χωρίς άγχος – 6 μικρά tips που κάνουν τη διαφορά

Kitchen hack: Το πιο απλό κόλπο για να μην κόβεσαι ποτέ όταν χρησιμοποιείς τον τρίφτη

Kitchen hack: Το πιο απλό κόλπο για να μην κόβεσαι ποτέ όταν χρησιμοποιείς τον τρίφτη

Καλοκαίρι χωρίς κουνούπια: Ποια φυτά τα διώχνουν από το σπίτι σου;

Καλοκαίρι χωρίς κουνούπια: Ποια φυτά τα διώχνουν από το σπίτι σου;

Όταν η ζέστη χτυπάει κόκκινο: 4 φυσικοί τρόποι να κρατήσεις το σπίτι σου δροσερό

Όταν η ζέστη χτυπάει κόκκινο: 4 φυσικοί τρόποι να κρατήσεις το σπίτι σου δροσερό

Το τέλος της ψυχαγωγικής ζώνης- Οι αλλαγές σε Mega, Ant1, Alpha, Star

Το τέλος της ψυχαγωγικής ζώνης- Οι αλλαγές σε Mega, Ant1, Alpha, Star

Τηλεοπτικά Θρίλερ, Εκατομμύρια, Τροφεία 6 Ευρώ και… Φύγαμε για Βρυξέλλες!

Τηλεοπτικά Θρίλερ, Εκατομμύρια, Τροφεία 6 Ευρώ και… Φύγαμε για Βρυξέλλες!

Νέα στήλη: Τάσεις στα social media την εβδομάδα 22 – 29 Ιουνίου

Νέα στήλη: Τάσεις στα social media την εβδομάδα 22 – 29 Ιουνίου

ΠΑΓΙΔΕΣ στο Κυπριακό

ΠΑΓΙΔΕΣ στο Κυπριακό

Η Άγκυρα φορά την προβιά του ΝΑΤΟ για να συγκαλύψει τις Οθωμανικές επιδιώξεις της

Η Άγκυρα φορά την προβιά του ΝΑΤΟ για να συγκαλύψει τις Οθωμανικές επιδιώξεις της

Η νέα αρχιτεκτονική της σύγχρονης, ψηφιακής εκλογικής νοθείας

Η νέα αρχιτεκτονική της σύγχρονης, ψηφιακής εκλογικής νοθείας