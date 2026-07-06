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Life 06.07.2026

Chiara Ferragni x Vassia Kostara: Η συνεργασία που φέρνει «άρωμα» Ιταλίας και Ελλάδας στη μόδα

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Η Chiara Ferragni και η Βάσια Κωσταρά ενώνουν δημιουργικές δυνάμεις σε μια καλοκαιρινή συλλογή που αποτυπώνει τη μεσογειακή αισθητική
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Η Chiara Ferragni και η Βάσια Κωσταρά ανακοίνωσαν επίσημα τη συνεργασία τους σε νέα συλλογή μόδας.
  • Η συλλογή συνδυάζει ιταλική φινέτσα με ελληνική μεσογειακή αισθητική, εμπνευσμένη από το καλοκαίρι.
  • Η συνεργασία βασίζεται σε προσωπική φιλία και αλληλοεκτίμηση, γιορτάζοντας τη γυναικεία αλληλεγγύη.
  • Η συλλογή, με μπλε αποχρώσεις και floral μοτίβα, παρουσιάζεται στις 6 Ιουλίου και έχει καλοκαιρινό ύφος.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ύστερα από εβδομάδες έντονης φημολογίας στον χώρο της μόδας, η συνεργασία ανάμεσα στη Chiara Ferragni και τη Βάσια Κωσταρά είναι πλέον επίσημη και ήδη συζητιέται ως ένα από τα πιο πολυαναμενόμενα fashion projects του καλοκαιριού. Οι δύο δημιουργοί ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μια κοινή συλλογή που φιλοδοξεί να παντρέψει την ιταλική φινέτσα με τη μεσογειακή ελληνική αισθητική, δημιουργώντας ένα αποτέλεσμα που ήδη έχει τραβήξει την προσοχή του διεθνούς fashion κοινού.

https://www.instagram.com/chiaraferragni/
https://www.instagram.com/chiaraferragni/

Η επίσημη ανακοίνωση έγινε μέσα από κοινή ανάρτηση στα social media, όπου οι δύο γυναίκες μοιράστηκαν εικόνες από τη συνεργασία τους, επιβεβαιώνοντας ότι η συλλογή θα παρουσιαστεί τη Δευτέρα 6 Ιουλίου. Η Chiara Ferragni είχε επισκεφθεί την Ελλάδα τον Ιούνιο για τη φωτογράφιση της καμπάνιας, χωρίς όμως να αποκαλύψει τότε το παραμικρό για το project, κρατώντας το στοιχείο της έκπληξης μέχρι την τελευταία στιγμή.

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Η συνεργασία των δύο γυναικών δεν περιορίζεται μόνο στη δημιουργία μιας νέας συλλογής, αλλά βασίζεται και σε μια προσωπική σχέση που έχει αναπτυχθεί ανάμεσά τους. Όπως ανέφεραν οι ίδιες στο κοινό τους μήνυμα, η συλλογή δεν είναι απλώς μια επαγγελματική σύμπραξη, αλλά και μια έκφραση φιλίας και αλληλοεκτίμησης. Η έμπνευση προέρχεται από το καλοκαίρι, την απλότητα και την αυθεντικότητα της ζωής, αλλά και από τη δύναμη της γυναικείας αλληλεγγύης, με στόχο να δημιουργηθούν κομμάτια που αποτυπώνουν στιγμές ανεμελιάς και φυσικής ομορφιάς.

https://www.instagram.com/chiaraferragni/
https://www.instagram.com/chiaraferragni/

Σε κοινή τους δήλωση, η Chiara Ferragni και η Βάσια Κωσταρά τόνισαν τη φιλοσοφία που κρύβεται πίσω από τη δημιουργία της συλλογής. «Από τη Ελλάδα μέχρι την Ιταλία, δημιουργήσαμε μια συλλογή, εμπνευσμένη από όλα όσα αγαπάμε, την ομορφιά της απλότητας, τη ζωή με αυθεντικότητα και τον εορτασμό των πιο σημαντικών στιγμών της ζωής. Μια συλλογή που γιορτάζει τη φιλία και την πίστη ότι τα πιο όμορφα πράγματα συμβαίνουν όταν οι γυναίκες υποστηρίζονται».

https://www.instagram.com/chiaraferragni/
https://www.instagram.com/chiaraferragni/
https://www.instagram.com/chiaraferragni/
https://www.instagram.com/chiaraferragni/

Από τις πρώτες εικόνες που έχουν κυκλοφορήσει, η συλλογή κινείται σε έντονα καλοκαιρινό ύφος, με κυρίαρχες αποχρώσεις του μπλε και floral μοτίβα που παραπέμπουν άμεσα στη σχεδιαστική ταυτότητα της Βάσιας Κωσταρά. Η αισθητική της συλλογής αποπνέει μεσογειακή φρεσκάδα, με στόχο να αναδείξει τη φυσική ομορφιά και την ανεπιτήδευτη κομψότητα που χαρακτηρίζει το καλοκαιρινό στυλ.

Η συνεργασία Chiara Ferragni x Vassia Kostara θεωρείται ήδη ένα από τα πιο δυνατά fashion news της σεζόν, καθώς ενώνει δύο διαφορετικούς κόσμους: την ιταλική παγκόσμια απήχηση της Ferragni και τη σύγχρονη ελληνική δημιουργική ταυτότητα της Κωσταρά.

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Βάσια Κωσταρά μόδα ‎Chiara Ferragni
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