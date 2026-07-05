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Social & Tech 05.07.2026

Οι φιλίες έγιναν το μεγαλύτερο trend των social media – Γιατί όλοι λατρεύουν τα viral duos

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Οι αυθεντικές φιλίες, τα χιουμοριστικά βίντεο και οι απρόσμενες συνεργασίες έχουν μετατραπεί στο πιο δυνατό «χαρτί» των social media
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Οι φιλίες έχουν γίνει το κυρίαρχο trend στα social media, αντικαθιστώντας προηγούμενα θέματα.
  • Το κοινό προτιμά αυθεντικό, αστείο και απρόσμενο περιεχόμενο φιλίας έναντι του "στημένου".
  • Οι "unexpected duos" κερδίζουν δημοτικότητα λόγω της έκπληξης και της χημείας μεταξύ διαφορετικών προσωπικοτήτων.
  • Το TikTok έχει συμβάλει καθοριστικά στην εξάπλωση του trend, αναδεικνύοντας την αυθεντικότητα ως ισχυρό στοιχείο.
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Αν μέχρι πριν από λίγα χρόνια τα social media περιστρέφονταν γύρω από τις σχέσεις, τα fashion looks και τα εντυπωσιακά ταξίδια, σήμερα τα δεδομένα έχουν αλλάξει αισθητά. Το νέο trend που κατακτά το TikTok, το Instagram και το YouTube δεν είναι άλλο από τις φιλίες. Και όχι οποιεσδήποτε φιλίες, αλλά εκείνες που μοιάζουν αυθόρμητες, αστείες και εντελώς απρόσμενες.

Unsplash
Unsplash

Το κοινό φαίνεται πως έχει κουραστεί από το υπερβολικά «στημένο» περιεχόμενο και αναζητά στιγμές που δείχνουν πιο αληθινές. Ένα backstage βίντεο, ένα αυθόρμητο TikTok ή μια κοινή εμφάνιση δύο προσώπων που δεν περίμενες να δεις μαζί αρκούν για να γίνουν viral μέσα σε λίγες ώρες.

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Οι φιλίες είναι το νέο «νόμισμα» του internet

Οι influencers και οι celebrities έχουν καταλάβει ότι το κοινό δεν ενδιαφέρεται πλέον μόνο για τη δουλειά τους. Θέλει να βλέπει την καθημερινότητά τους, το χιούμορ τους και κυρίως τους ανθρώπους με τους οποίους περνούν χρόνο. Γι’ αυτό και τα videos με φίλους συγκεντρώνουν εκατομμύρια προβολές. Δεν χρειάζονται ακριβά σκηνικά ή επαγγελματικές παραγωγές. Μια αυθεντική αντίδραση, ένα αστείο περιστατικό ή μια αυθόρμητη συζήτηση αρκούν για να κάνουν τη διαφορά.

Ζευγάρια περπατούν στην παραλία κατά τη διάρκεια καλοκαιρινών διακοπών, απολαμβάνοντας τη θάλασσα και τον ήλιο.
Pexels

Τα «unexpected duos» κλέβουν την παράσταση

Ένα ακόμη trend που κυριαρχεί είναι τα λεγόμενα «unexpected duos». Πρόκειται για φιλίες ή συνεργασίες ανάμεσα σε ανθρώπους που προέρχονται από διαφορετικούς χώρους και που κανείς δεν περίμενε να δει μαζί. Αυτό ακριβώς είναι που κάνει το κοινό να σταματά το scrolling. Η έκπληξη δημιουργεί ενδιαφέρον και η διαφορετική προσωπικότητα του καθενός προσφέρει μια χημεία που δύσκολα περνά απαρατήρητη.

Πηγή: Unsplash
Πηγή: Pexels

Γιατί το κοινό ταυτίζεται τόσο πολύ

Οι φιλίες θυμίζουν στιγμές που όλοι έχουμε ζήσει. Πειράγματα, γέλια, αυθόρμητες αντιδράσεις και μικρές καθημερινές στιγμές δημιουργούν μια αίσθηση οικειότητας. Σε αντίθεση με τις τέλειες φωτογραφίες και τις προσεγμένες αναρτήσεις, οι στιγμές ανάμεσα σε φίλους δείχνουν πιο φυσικές και ανθρώπινες. Αυτός είναι και ο λόγος που το κοινό αλληλεπιδρά περισσότερο με τέτοιου είδους περιεχόμενο.

Πηγή: Unsplash
Πηγή: Pexels

Το TikTok απογείωσε το trend

Το TikTok έχει παίξει καθοριστικό ρόλο στην εξάπλωση αυτής της τάσης. Challenges, backstage βίντεο, κοινές εμφανίσεις και χιουμοριστικά clips δημιουργούνται καθημερινά, με αποτέλεσμα οι φιλίες να αποκτούν πρωταγωνιστικό ρόλο. Πολλές φορές, μάλιστα, ένα απλό βίντεο δύο φίλων μπορεί να συγκεντρώσει περισσότερες προβολές από μια επαγγελματική καμπάνια, αποδεικνύοντας ότι η αυθεντικότητα εξακολουθεί να είναι το πιο ισχυρό στοιχείο στα social media.

Τρεις νεαρές γυναίκες βγάζουν selfie με smartphone σε εξωτερικό χώρο.
Pexels.com

Η νέα εποχή του περιεχομένου

Όλα δείχνουν ότι οι φιλίες δεν αποτελούν μια ακόμη διαδικτυακή μόδα που θα ξεχαστεί σύντομα. Αντίθετα, έχουν εξελιχθεί σε έναν νέο τρόπο επικοινωνίας ανάμεσα στους δημιουργούς περιεχομένου και το κοινό τους. Οι χρήστες αναζητούν αληθινές σχέσεις, χημεία και στιγμές που τους κάνουν να χαμογελούν. Και όσο τα social media εξελίσσονται, τόσο περισσότερο οι αυθεντικές φιλίες θα βρίσκονται στο επίκεντρο, αποδεικνύοντας ότι το πιο δυνατό viral περιεχόμενο είναι εκείνο που μοιάζει πραγματικό.

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