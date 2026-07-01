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Life 01.07.2026

«Friend bombing»: Το νέο trend για φιλίες είναι εδώ… και είναι πιο τοξικό απ’ όσο φαντάζεσαι

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Ανακάλυψε τα 3 red flags που δεν πρέπει να αγνοήσεις σε μια νέα φιλία και τον τρόπο να ξεχωρίζεις τους πραγματικούς φίλους
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Το «friend bombing» είναι μια νέα, τοξική συμπεριφορά στις φιλίες, παρόμοια με το «love bombing».
  • Χαρακτηρίζεται από υπερβολική προσοχή, φιλοφρονήσεις και γρήγορη προσπάθεια για στενή φιλία.
  • Σημάδια περιλαμβάνουν ζήλια για άλλους φίλους και δημιουργία ενοχών όταν θέτεις όρια.
  • Οι υγιείς φιλίες χτίζονται σταδιακά, με σεβασμό στον προσωπικό χώρο και χωρίς πίεση.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Υπάρχουν φιλίες που χτίζονται σιγά-σιγά και γίνονται για μια ζωή. Υπάρχουν όμως και εκείνες που μοιάζουν… υπερβολικά καλές για να είναι αληθινές. Αν κάποιος που γνώρισες μόλις πριν λίγες ημέρες σε κάνει να νιώθεις ότι είσαι ήδη ο πιο σημαντικός άνθρωπος στη ζωή του, ίσως δεν πρόκειται απλώς για ενθουσιασμό. Το τελευταίο διάστημα, στα social media ακούγεται όλο και πιο συχνά ο όρος «friend bombing».

Δύο γυναίκες απολαμβάνουν τις καλοκαιρινές διακοπές τους στην παραλία πάνω σε μια πετσέτα καρπούζι.
Pexels

Πρόκειται για μια συμπεριφορά που θυμίζει το γνωστό «love bombing», μόνο που αυτή τη φορά αφορά τις φιλίες. Πίσω από τα ασταμάτητα μηνύματα, τις υπερβολικές φιλοφρονήσεις και την έντονη προσοχή μπορεί να κρύβεται μια σχέση που πολύ γρήγορα γίνεται πιεστική ή ακόμα και χειριστική.

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Φυσικά, δεν σημαίνει ότι κάθε νέος φίλος που δείχνει ενθουσιασμό έχει κακές προθέσεις. Ωστόσο, όταν η σχέση εξελίσσεται με υπερβολικά γρήγορους ρυθμούς και αρχίζει να σε κάνει να νιώθεις άβολα ή ενοχές, τότε ίσως αξίζει να δώσεις λίγη περισσότερη προσοχή στα σημάδια.

Παρέα ενηλίκων φίλων που γελούν και συζητούν, συμβολίζοντας τη δημιουργία νέων φιλικών σχέσεων.
unsplash

Red Flag 1: Θέλει να γίνει ο «κολλητός» σου… από την πρώτη εβδομάδα

Μια παρέα νέων απολαμβάνει τις καλοκαιρινές διακοπές στην παραλία με μουσική και χαλαρή διάθεση.
Pexels

Μόλις γνωριστήκατε και ήδη σου λέει ότι είσαι ο καλύτερός του φίλος; Σου στέλνει μηνύματα από το πρωί μέχρι το βράδυ και θέλει να κάνετε τα πάντα μαζί; Οι υγιείς φιλίες χρειάζονται χρόνο για να χτιστούν. Όταν κάποιος πιέζει τη σχέση να εξελιχθεί πολύ γρήγορα, μπορεί να προσπαθεί να δημιουργήσει εξάρτηση.

Red Flag #2: Ζηλεύει τους υπόλοιπους φίλους σου

Τρεις φίλες ξαπλωμένες σε κρεβάτι με τα πόδια ψηλά στον τοίχο.
Pexels

Ένα από τα πιο συνηθισμένα σημάδια είναι όταν αρχίζει να ενοχλείται επειδή βγαίνεις με άλλους.

Φράσεις όπως:

  • «Πάλι με αυτούς βγήκες;»
  • «Νόμιζα πως ήμασταν πιο κοντά.»
  • «Δεν με υπολογίζεις ποτέ.»

μπορεί να δείχνουν ότι προσπαθεί να γίνει το κέντρο της κοινωνικής σου ζωής.

Red Flag #3: Σε κάνει να νιώθεις ενοχές όταν λες «όχι»

Unsplash
Unsplash

Δεν μπορείς να βγεις μία μέρα και ξαφνικά νιώθεις ότι πρέπει να απολογηθείς; Το «friend bombing» πολλές φορές συνοδεύεται από συναισθηματική πίεση. Αν κάθε φορά που βάζεις τα όριά σου νιώθεις τύψεις, τότε η φιλία ίσως δεν είναι τόσο υγιής όσο φαίνεται.

Το σημαντικότερο είναι να ακούς το ένστικτό σου. Οι υγιείς φίλοι σέβονται τον προσωπικό σου χώρο, δεν απαιτούν συνεχώς την προσοχή σου και δεν σε κάνουν να αισθάνεσαι ενοχές επειδή έχεις και άλλες σχέσεις στη ζωή σου. Δεν χρειάζεται να κόψεις αμέσως μια νέα γνωριμία, αλλά είναι σημαντικό να αφήσεις τη φιλία να εξελιχθεί φυσικά, χωρίς πίεση και χωρίς βιασύνη.

Ζευγάρια περπατούν στην παραλία κατά τη διάρκεια καλοκαιρινών διακοπών, απολαμβάνοντας τη θάλασσα και τον ήλιο.
Pexels

Οι πραγματικές φιλίες δεν χτίζονται μέσα σε λίγες ημέρες ούτε χρειάζονται υπερβολές για να αποδείξουν την αξία τους. Αν μια σχέση σε κάνει να αισθάνεσαι ελεύθερος, ασφαλής και ο εαυτός σου, τότε μάλλον βρίσκεται στον σωστό δρόμο. Αν όμως συνοδεύεται από πίεση, ενοχές και υπερβολική ένταση από την πρώτη στιγμή, ίσως το «friend bombing» να είναι το πρώτο καμπανάκι που δεν πρέπει να αγνοήσεις.

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σχέσεις φιλίες
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