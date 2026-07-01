«Μπαμπά, σ’ αγαπώ»: Μια αλλεργία, μια πλαστογραφία και ένα φιλί που έμεινε στη μέση

Η Μαίρη έρχεται κοντά στον Ηρακλή, ο Δημήτρης ρισκάρει με μια πλαστογραφία και μια αλλεργία προκαλεί αναστάτωση

Η αγωνία χτυπάει κόκκινο στο αποψινό επεισόδιο του «Μπαμπά, σ’ αγαπώ», καθώς οι ισορροπίες στην παρέα και τις οικογένειες κρέμονται από μία κλωστή. Τα μέτωπα είναι ανοιχτά για όλους και οι εξελίξεις τρέχουν πιο γρήγορα από ποτέ.

Η Μαίρη έχει πάρει τη μεγάλη απόφαση να ανοίξει την καρδιά της στον Ηρακλή, αλλά όπως συμβαίνει συνήθως στα καλύτερα σενάρια, η στιγμή δεν είναι ποτέ η κατάλληλη. Αντί για την εξομολόγηση, οι δυο τους χάνονται στη νοσταλγία του παρελθόντος. Όμως, η ατμόσφαιρα «ηλεκτρίζεται» όταν ένα φιλί πάει να δοθεί, αλλά η είσοδος της Τζένης στο σπίτι έρχεται να ανατρέψει τα πάντα. Πόσο κοντά έφτασαν τελικά;

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Συναγερμός στο νοσοκομείο και επικίνδυνα παιχνίδια

Την ίδια ώρα, η κατάσταση σοβαρεύει για τον μικρό Βίκτωρα. Μια ξαφνική αλλεργική αντίδραση από φιστίκια αναστατώνει τους πάντες, με τη Βιργινία και την Ελένη να τρέχουν στο νοσοκομείο, όπου ο Πάρης αναλαμβάνει να σώσει την κατάσταση.

Όμως, το μεγαλύτερο ρίσκο το παίρνει ο Δημήτρης. Προσπαθώντας να κερδίσει το χαμένο έδαφος για την αναγνώριση του Βίκτωρα, καταφεύγει σε μια παράτολμη κίνηση: πλαστογραφεί τη συναίνεση της Κατερίνας! Σαν να μην έφτανε αυτό, η εμφάνιση της Παυλίνας τον μπλοκάρει εντελώς, αφήνοντάς τον εκτεθειμένο σε ένα κρίσιμο επαγγελματικό ραντεβού που αγνοεί επιδεικτικά.

Συμμαχίες και ξεκαθαρίσματα

Ο Νίκος και ο Μανώλης φαίνεται πως κάνουν μια προσωρινή ανακωχή, προσπαθώντας να συνεννοηθούν για το project και τα υλικά. Όμως, το «αγκάθι» ανάμεσά τους παραμένει η Βιργινία, ένα κεφάλαιο που δύσκολα θα κλείσει. Παράλληλα, ο Ηλίας αναγκάζεται να σπάσει τη σιωπή του απέναντι στον Ευριπίδη για τα μυστικά της Μαίρης, ενώ η Στέλλα ετοιμάζεται να ρίξει «βόμβα» στη Βιργινία, προειδοποιώντας την για τα σχέδια της Ζωής.