Mad Video Music Awards από την ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από την ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
TV 01.07.2026

«Μπαμπά, σ’ αγαπώ»: Μια αλλεργία, μια πλαστογραφία και ένα φιλί που έμεινε στη μέση

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Η Μαίρη έρχεται κοντά στον Ηρακλή, ο Δημήτρης ρισκάρει με μια πλαστογραφία και μια αλλεργία προκαλεί αναστάτωση
Μαρία Χατζηγιάννη

Η αγωνία χτυπάει κόκκινο στο αποψινό επεισόδιο του «Μπαμπά, σ’ αγαπώ», καθώς οι ισορροπίες στην παρέα και τις οικογένειες κρέμονται από μία κλωστή. Τα μέτωπα είναι ανοιχτά για όλους και οι εξελίξεις τρέχουν πιο γρήγορα από ποτέ.

Βίκτωρας

Η Μαίρη έχει πάρει τη μεγάλη απόφαση να ανοίξει την καρδιά της στον Ηρακλή, αλλά όπως συμβαίνει συνήθως στα καλύτερα σενάρια, η στιγμή δεν είναι ποτέ η κατάλληλη. Αντί για την εξομολόγηση, οι δυο τους χάνονται στη νοσταλγία του παρελθόντος. Όμως, η ατμόσφαιρα «ηλεκτρίζεται» όταν ένα φιλί πάει να δοθεί, αλλά η είσοδος της Τζένης στο σπίτι έρχεται να ανατρέψει τα πάντα. Πόσο κοντά έφτασαν τελικά;

Τίτλοι τέλους για το «Στούντιο 4»: Το συγκινητικό «αντίο» της Νάνσυς Ζαμπέτογλου και του Θανάση Αναγνωστόπουλου στην ΕΡΤ

Συναγερμός στο νοσοκομείο και επικίνδυνα παιχνίδια

Την ίδια ώρα, η κατάσταση σοβαρεύει για τον μικρό Βίκτωρα. Μια ξαφνική αλλεργική αντίδραση από φιστίκια αναστατώνει τους πάντες, με τη Βιργινία και την Ελένη να τρέχουν στο νοσοκομείο, όπου ο Πάρης αναλαμβάνει να σώσει την κατάσταση.

Βιργινία - Δημήτρης

Όμως, το μεγαλύτερο ρίσκο το παίρνει ο Δημήτρης. Προσπαθώντας να κερδίσει το χαμένο έδαφος για την αναγνώριση του Βίκτωρα, καταφεύγει σε μια παράτολμη κίνηση: πλαστογραφεί τη συναίνεση της Κατερίνας! Σαν να μην έφτανε αυτό, η εμφάνιση της Παυλίνας τον μπλοκάρει εντελώς, αφήνοντάς τον εκτεθειμένο σε ένα κρίσιμο επαγγελματικό ραντεβού που αγνοεί επιδεικτικά.

Συμμαχίες και ξεκαθαρίσματα

Ο Νίκος και ο Μανώλης φαίνεται πως κάνουν μια προσωρινή ανακωχή, προσπαθώντας να συνεννοηθούν για το project και τα υλικά. Όμως, το «αγκάθι» ανάμεσά τους παραμένει η Βιργινία, ένα κεφάλαιο που δύσκολα θα κλείσει. Παράλληλα, ο Ηλίας αναγκάζεται να σπάσει τη σιωπή του απέναντι στον Ευριπίδη για τα μυστικά της Μαίρης, ενώ η Στέλλα ετοιμάζεται να ρίξει «βόμβα» στη Βιργινία, προειδοποιώντας την για τα σχέδια της Ζωής.

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Μπαμπά σ’ αγαπώ
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ MAD RADIO: Κέρδισε ένα all-inclusive ταξίδι στην Ibiza και δες live τον Calvin Harris

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ MAD RADIO: Κέρδισε ένα all-inclusive ταξίδι στην Ibiza και δες live τον Calvin Harris

01.07.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

Beyond Borders 2026: Τα 5 ελληνικά ντοκιμαντέρ που επιλέχθηκαν για το Co-Production Development Forum
Corporate News

Beyond Borders 2026: Τα 5 ελληνικά ντοκιμαντέρ που επιλέχθηκαν για το Co-Production Development Forum

01.07.2026
Τίτλοι τέλους για το «Στούντιο 4»: Το συγκινητικό «αντίο» της Νάνσυς Ζαμπέτογλου και του Θανάση Αναγνωστόπουλου στην ΕΡΤ
TV

Τίτλοι τέλους για το «Στούντιο 4»: Το συγκινητικό «αντίο» της Νάνσυς Ζαμπέτογλου και του Θανάση Αναγνωστόπουλου στην ΕΡΤ

01.07.2026
Με ευρωπαϊκό αέρα το φετινό «The Voice» – Οι 2 Eurovision stars που εμφανίζονται στο trailer του νέου κύκλου
TV

Με ευρωπαϊκό αέρα το φετινό «The Voice» – Οι 2 Eurovision stars που εμφανίζονται στο trailer του νέου κύκλου

01.07.2026
Τίτλοι τέλους για το «Πρωινό» – Τι είπε ο Γιώργος Λιάγκας
TV

Τίτλοι τέλους για το «Πρωινό» – Τι είπε ο Γιώργος Λιάγκας

01.07.2026
«Μπαμπά, σ’ αγαπώ»: Στην τελική ευθεία για το μεγάλο φινάλε της σεζόν
TV

«Μπαμπά, σ’ αγαπώ»: Στην τελική ευθεία για το μεγάλο φινάλε της σεζόν

30.06.2026
Grand Hotel: Μια προδοσία, μια φυλακή και μια απόφαση χωρίς επιστροφή στο προτελευταίο επεισόδιο
TV

Grand Hotel: Μια προδοσία, μια φυλακή και μια απόφαση χωρίς επιστροφή στο προτελευταίο επεισόδιο

30.06.2026
14 Εθελοντές Σαμαρείτες του Ερυθρού Σταυρού στη σεισμόπληκτη Βενεζουέλα
Corporate News

14 Εθελοντές Σαμαρείτες του Ερυθρού Σταυρού στη σεισμόπληκτη Βενεζουέλα

30.06.2026
Ο Θέμης Γεωργαντάς υποδέχεται την Κατερίνα Δαλάκα στο «After Dark» το Σάββατο στο OPEN
TV

Ο Θέμης Γεωργαντάς υποδέχεται την Κατερίνα Δαλάκα στο «After Dark» το Σάββατο στο OPEN

30.06.2026
«Δύο μαύρα πουκάμισα»: Ξεκίνησαν τα γυρίσματα της νέας δραματικής σειράς του MEGA
TV

«Δύο μαύρα πουκάμισα»: Ξεκίνησαν τα γυρίσματα της νέας δραματικής σειράς του MEGA

30.06.2026
Mad VMA 2026: Sold out, πολιτική παρουσία και χιλιάδες επισκέπτες στο Village Festival

Mad VMA 2026: Sold out, πολιτική παρουσία και χιλιάδες επισκέπτες στο Village Festival

Το comeback της «απόλυτης Lady» στα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ

Το comeback της «απόλυτης Lady» στα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ

Τα ντουέτα που δεν περιμέναμε να δούμε στα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ και τελικά έκλεψαν την παράσταση

Τα ντουέτα που δεν περιμέναμε να δούμε στα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ και τελικά έκλεψαν την παράσταση

Ποιοι είναι ιδανικοί προορισμοί για το weekend κοντά στην Αθήνα;

Ποιοι είναι ιδανικοί προορισμοί για το weekend κοντά στην Αθήνα;

Πού να φας στη Μαδρίτη: 5 αυθεντικές στάσεις για φαγητό που αγαπούν οι ντόπιοι

Πού να φας στη Μαδρίτη: 5 αυθεντικές στάσεις για φαγητό που αγαπούν οι ντόπιοι

Εξαρθρώνει τα πειρατικά τηλεοπτικά δίκτυα η ΕΛΑΣ

Εξαρθρώνει τα πειρατικά τηλεοπτικά δίκτυα η ΕΛΑΣ

Δύο «αγκάθια» για την αδειοδότηση των περιφερειακών σταθμών- Η Βουλή δεν έχει ακομη αντικαταστήσει τον Γιάννη Μιχελάκη στο ΕΣΡ

Δύο «αγκάθια» για την αδειοδότηση των περιφερειακών σταθμών- Η Βουλή δεν έχει ακομη αντικαταστήσει τον Γιάννη Μιχελάκη στο ΕΣΡ

ΑΙΧΜΕΣ: Μονοπώλιο ή ελεύθερος ανταγωνισμός στα αθλητικά δικαιώματα

ΑΙΧΜΕΣ: Μονοπώλιο ή ελεύθερος ανταγωνισμός στα αθλητικά δικαιώματα

Κυριάκος Μητσοτάκης: Ο φόβος για το 25% και τα σενάρια «κάθαρσης» μετά τις εκλογές

Κυριάκος Μητσοτάκης: Ο φόβος για το 25% και τα σενάρια «κάθαρσης» μετά τις εκλογές

MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ: Για ακόμα μία χρονιά έγινε ο απόλυτος μουσικός θεσμός της χώρας

MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ: Για ακόμα μία χρονιά έγινε ο απόλυτος μουσικός θεσμός της χώρας

Καιρός: «Καμίνι» με 37άρια – Η αναλυτική πρόγνωση για όλη την εβδομάδα

Καιρός: «Καμίνι» με 37άρια – Η αναλυτική πρόγνωση για όλη την εβδομάδα