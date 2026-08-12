TV & Media 12.08.2026

Κρατερός Κατσούλης – Μαρία Ηλιάκη: Το backstage βίντεο από τη νέα φωτογράφιση του «Νωρίς Νωρίς»

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Οι δύο παρουσιαστές άφησαν για λίγο το πλατό και βρέθηκαν μπροστά στον φωτογραφικό φακό, χαρίζοντας χαμόγελα και ανάλαφρες στιγμές στα backstage της νέας σεζόν
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Κρατερός Κατσούλης και Μαρία Ηλιάκη επιστρέφουν στην πρωινή ζώνη της ΕΡΤ1 με την εκπομπή «Νωρίς Νωρίς».
  • Η επιστροφή τους έχει προγραμματιστεί για τις αρχές Σεπτεμβρίου, σηματοδοτώντας την έναρξη της νέας τηλεοπτικής σεζόν.
  • Η ΕΡΤ δημοσίευσε backstage βίντεο από τη νέα φωτογράφιση των παρουσιαστών για την τηλεοπτική σεζόν.
  • Το βίντεο δείχνει χαμογελαστές, κεφάτες και χαλαρές στιγμές του διδύμου κατά τη διάρκεια της φωτογράφισης.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Κρατερός Κατσούλης και η Μαρία Ηλιάκη ετοιμάζονται να επιστρέψουν στην πρωινή ζώνη της ΕΡΤ1 και, αν κρίνεις από τα πρώτα backstage στιγμιότυπα, η διάθεση είναι ήδη στα ύψη. Λίγο πριν από την επιστροφή του «Νωρίς Νωρίς» στις αρχές Σεπτεμβρίου, οι δύο παρουσιαστές βρέθηκαν στη νέα φωτογράφιση για την τηλεοπτική σεζόν και η ΕΡΤ φρόντισε να σου δώσει μια μικρή γεύση από όσα έγιναν μακριά από τα φώτα του πλατό. Χαμόγελα, πειράγματα και χαλαρές στιγμές μπροστά στον φωτογραφικό φακό συνθέτουν το backstage βίντεο που δημοσιεύτηκε στα social media, με το ανατρεπτικό δίδυμο να δείχνει έτοιμο να επιστρέψει στην καθημερινή πρωινή τηλεοπτική σου συνήθεια.

https://www.instagram.com/nwrisnwris/
https://www.instagram.com/nwrisnwris/

Η νέα τηλεοπτική σεζόν έχει ήδη αρχίσει να παίρνει μορφή και ο Κρατερός Κατσούλης με τη Μαρία Ηλιάκη μπήκαν για τα καλά σε ρυθμούς «Νωρίς Νωρίς». Η φωτογράφιση για τη νέα σεζόν πραγματοποιήθηκε και η ΕΡΤ δημοσίευσε ένα βίντεο με backstage στιγμές, δίνοντάς σου μια πρώτη εικόνα από το κλίμα που επικρατεί λίγο πριν από την επιστροφή τους. Οι δύο παρουσιαστές εμφανίζονται χαμογελαστοί και κεφάτοι, με τα πειράγματα και τη διάθεση να κυριαρχούν μπροστά στον φωτογραφικό φακό. Είναι, άλλωστε, αυτές οι αυθόρμητες στιγμές που συχνά σου δίνουν μια διαφορετική εικόνα από εκείνη που βλέπεις στην οθόνη.

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Η ΕΡΤ συνόδευσε την ανάρτηση με το μήνυμα: «Το ανατρεπτικό δίδυμο Κρατερός Κατσούλης και Μαρία Ηλιάκη επιστρέφουν για να δώσουν στο (πολύ) πρωινό ξύπνημα άλλη χάρη! Backstage στιγμιότυπα, λίγες εβδομάδες πριν ξεκινήσει το Νωρίς Νωρίς». Η επιστροφή του Κρατερού Κατσούλη και της Μαρίας Ηλιάκη στην ΕΡΤ1 είναι προγραμματισμένη για τις αρχές Σεπτεμβρίου, με το «Νωρίς Νωρίς» να επανέρχεται στο νέο τηλεοπτικό πρόγραμμα του σταθμού.

Έτσι, όσο πλησιάζει η νέα τηλεοπτική σεζόν, οι προετοιμασίες γίνονται όλο και πιο έντονες. Η φωτογράφιση αποτελεί ένα από τα βήματα που σηματοδοτούν την έναρξη της αντίστροφης μέτρησης και το backstage βίντεο έρχεται να προσθέσει λίγο από το κλίμα που επικρατεί πίσω από τις κάμερες. Και μπορεί να μην έχεις ακόμη δει το νέο «Νωρίς Νωρίς» στον αέρα, όμως ήδη μπορείς να πάρεις μια μικρή γεύση από τη διάθεση των δύο παρουσιαστών.

Κρατερός Κατσούλης
https://www.instagram.com/krateroskatsoulis/

Αν κάτι ξεχωρίζει από τα στιγμιότυπα της φωτογράφισης, αυτό είναι το χαλαρό κλίμα ανάμεσα στον Κρατερό Κατσούλη και τη Μαρία Ηλιάκη. Οι δυο τους ποζάρουν στον φακό, χαμογελούν και φαίνεται να απολαμβάνουν τη διαδικασία, δημιουργώντας ένα backstage στιγμιότυπο που μοιάζει περισσότερο με μια μικρή ανάσα πριν από την έναρξη της απαιτητικής τηλεοπτικής καθημερινότητας.

Η Μαρία Ηλιάκη χαμογελάει κοιτάζοντας πάνω από τον ώμο της.
https://www.instagram.com/marakiiliaki/

Το μόνο σίγουρο είναι πως το δίδυμο επιστρέφει στην πρωινή ζώνη με διάθεση για χαμόγελα, πειράγματα και, όπως όλα δείχνουν, αρκετή ενέργεια για το πολύ πρωινό ξύπνημα. Και μέχρι να ανάψουν ξανά τα φώτα του πλατό, τα backstage της φωτογράφισης σου δίνουν την πρώτη μικρή πρόγευση για όσα έρχονται στο «Νωρίς Νωρίς».

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ΕΚΠΟΜΠΗ ΚΡΑΤΕΡΟΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΜΑΡΙΑ ΗΛΙΑΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
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