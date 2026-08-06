Πάτα play στο trailer του «Δυο μαύρα πουκάμισα» – Η νέα δραματική σειρά του MEGA ξεκινά

Δες το trailer για τα «Δυο μαύρα πουκάμισα», τη νέα σειρά του MEGA με τους Βασίλη Μπισμπίκη, Αντώνη Μυριαγκό και Μαριάννα Κιμούλη
Με μια ματιά
- Κυκλοφόρησε το πρώτο trailer της νέας δραματικής σειράς του MEGA, «Δυο μαύρα πουκάμισα».
- Η σειρά βασίζεται στο ομότιτλο βιβλίο του Μένιου Σακελλαρόπουλου και πραγματεύεται ένα δυνατό δράμα.
- Δύο άντρες, που μεγάλωσαν σαν αδέλφια, θα δουν τις σχέσεις τους να αλλάζουν λόγω ενός μυστικού και μιας γυναίκας.
- Η σειρά εστιάζει στις σχέσεις, τις επιλογές, τα διλήμματα και τις αποκαλύψεις που δοκιμάζουν την εμπιστοσύνη.
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