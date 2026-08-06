TV & Media 06.08.2026

Πάτα play στο trailer του «Δυο μαύρα πουκάμισα» – Η νέα δραματική σειρά του MEGA ξεκινά

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Δες το trailer για τα «Δυο μαύρα πουκάμισα», τη νέα σειρά του MEGA με τους Βασίλη Μπισμπίκη, Αντώνη Μυριαγκό και Μαριάννα Κιμούλη
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Κυκλοφόρησε το πρώτο trailer της νέας δραματικής σειράς του MEGA, «Δυο μαύρα πουκάμισα».
  • Η σειρά βασίζεται στο ομότιτλο βιβλίο του Μένιου Σακελλαρόπουλου και πραγματεύεται ένα δυνατό δράμα.
  • Δύο άντρες, που μεγάλωσαν σαν αδέλφια, θα δουν τις σχέσεις τους να αλλάζουν λόγω ενός μυστικού και μιας γυναίκας.
  • Η σειρά εστιάζει στις σχέσεις, τις επιλογές, τα διλήμματα και τις αποκαλύψεις που δοκιμάζουν την εμπιστοσύνη.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το MEGA παρουσίασε το πρώτο trailer της νέας δραματικής σειράς «Δυο μαύρα πουκάμισα», δίνοντας μια πρώτη γεύση από την ιστορία που αναμένεται να απασχολήσει το τηλεοπτικό κοινό τη νέα σεζόν. Η σειρά μεταφέρει στην οθόνη ένα δυνατό δράμα γεμάτο πάθη, κρυμμένες αλήθειες και ανθρώπινες συγκρούσεις. Βασισμένη στο ομότιτλο βιβλίο του Μένιου Σακελλαρόπουλου, η νέα παραγωγή του MEGA φέρνει μια ιστορία όπου τίποτα δεν μένει για πάντα κρυφό.

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Στο επίκεντρο βρίσκονται δύο άντρες που έχουν μεγαλώσει σαν αδέλφια, όμως ένα μυστικό από το παρελθόν και η παρουσία μιας γυναίκας θα αλλάξουν για πάντα τις ισορροπίες μεταξύ τους. Ο Μανούσος, που υποδύεται ο Βασίλης Μπισμπίκης, είναι ένας άνθρωπος με έντονο χαρακτήρα και πάθος, ενώ ο Σήφης, τον οποίο ενσαρκώνει ο Αντώνης Μυριαγκός, κινείται περισσότερο με βάση τη λογική και την ευθύνη. Η είσοδος της Μαρκέλλας (Μαριάννα Κιμούλη) στη ζωή τους θα φέρει στην επιφάνεια αλήθειες που κανείς δεν ήταν έτοιμος να αντιμετωπίσει.

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Το «Δυο μαύρα πουκάμισα» ξεδιπλώνει μια ιστορία γύρω από τη δύναμη των σχέσεων και τις επιλογές που μπορούν να αλλάξουν μια ολόκληρη ζωή. Οι ήρωες θα βρεθούν αντιμέτωποι με διλήμματα, συγκρούσεις και αποκαλύψεις που δοκιμάζουν τα όρια της αγάπης και της εμπιστοσύνης.

Τη σκηνοθεσία υπογράφουν οι Μάριος Καραμάνης και Κώστας Κιμούλης, ενώ το σενάριο έχει γράψει η Εμμανουέλα Αλεξίου. Η σειρά αποτελεί παραγωγή της ALTER EGO MEDIA – MEGA 2026-2027 και εκτέλεση παραγωγής από τις Αργοναύτες Α.Ε.

Με ένα καστ γεμάτο γνωστούς ηθοποιούς, τα «Δυο μαύρα πουκάμισα» έρχονται να προσθέσουν μια νέα δραματική ιστορία στο πρόγραμμα του MEGA. Το πρώτο trailer αποκαλύπτει έναν κόσμο γεμάτο ένταση, συναισθήματα και ανατροπές, αφήνοντας πολλά ερωτήματα για όσα πρόκειται να συμβούν.

Δες το πρώτο trailer και μπες στον κόσμο των «Δυο μαύρων πουκαμίσων» πριν από την πρεμιέρα της νέας σειράς του MEGA.

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TRAILER Δυο μαύρα πουκάμισα ΣΕΙΡΑ
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