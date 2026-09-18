«Ριφιφί»: Τι θα δούμε στα 3 πρώτα επεισόδια της σειράς του Σωτήρη Τσαφούλια

Η υπόθεση των 3 πρώτων επεισοδίων του «Ριφιφί», της σειράς του Σωτήρη Τσαφούλια έρχεται στην τηλεόραση μέσα από τη συχνότητα του Alpha

Με μια ματιά Η σειρά «Ριφιφί» του Σωτήρη Τσαφούλια κάνει πρεμιέρα στον Alpha στις 21 Σεπτεμβρίου.

Η υπόθεση αφορά μια ομάδα επτά ατόμων που σχεδιάζουν μια δύσκολη ληστεία τραπεζικών θυρίδων.

Τα πρώτα επεισόδια παρουσιάζουν τη συγκρότηση της ομάδας και την έναρξη του παράτολμου σχεδίου.

Η σειρά εστιάζει τόσο στη ληστεία όσο και στις προσωπικές ιστορίες των επτά πρωταγωνιστών. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το «Ριφιφί» του Σωτήρη Τσαφούλια έρχεται στον Alpha και υπόσχεται να μας βάλει σε μία από τις πιο πολυσυζητημένες ιστορίες ληστείας που έχουν καταγραφεί στην Ελλάδα. Η σειρά, παραγωγής COSMOTE TV, κάνει πρεμιέρα τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στις 22:00, σε Α’ τηλεοπτική προβολή.

Με φόντο τον Δεκέμβριο του 1992, επτά άνθρωποι με διαφορετικές ζωές και διαφορετικές προσωπικότητες βρίσκονται ενωμένοι από ένα κοινό σημείο: την απώλεια. Όταν οι ζωές τους έχουν φτάσει σε αδιέξοδο, αποφασίζουν να ενώσουν τις δυνάμεις τους και να επιχειρήσουν μια ληστεία που μοιάζει σχεδόν αδύνατη.

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Η σειρά του Σωτήρη Τσαφούλια μεταφέρει στη μικρή οθόνη την ιστορία που έμεινε γνωστή ως «το ριφιφί του αιώνα», ακολουθώντας βήμα-βήμα την προσπάθεια μιας ετερόκλητης ομάδας να φτάσει στις τραπεζικές θυρίδες μέσα από ένα υπόγειο τούνελ. Και όλα αυτά, ενώ κάθε μέλος της ομάδας κουβαλά τη δική του ιστορία και έχει κάτι να χάσει.

Τι θα δούμε στα 3 πρώτα επεισόδια

Στο πρώτο επεισόδιο, γνωρίζουμε την Όλγα, μια μηχανικό της ΕΤΥΔΑΠ που ζει εδώ και χρόνια απομονωμένη, ακολουθώντας καθημερινά την ίδια αυστηρή ρουτίνα. Πίσω όμως από αυτή τη φαινομενικά ήσυχη ζωή κρύβεται μια διαφορετική πλευρά της, μέσα από την οποία γνωρίζει τον Νίκο, τον Μιχάλη και τον Βάκη. Οι τρεις άντρες θα βρεθούν σύντομα μπροστά σε μια πρόταση που δεν περιμένουν.

Στο δεύτερο επεισόδιο, η Όλγα αποκαλύπτει στους τρεις άντρες τον πραγματικό λόγο για τον οποίο τους πλησίασε: θέλει τη βοήθειά τους για να ληστέψουν την τράπεζα Ανάπτυξης που βρίσκεται απέναντι από το ζαχαροπλαστείο. Παράλληλα, ζητά τη βοήθεια του Μανώλη, πρώην συνεταίρου του συζύγου της, ο οποίος τελικά αποφασίζει να συμμετάσχει στο σχέδιο.

Στο τρίτο επεισόδιο, η ομάδα μεγαλώνει, καθώς ο Θέμης, ο σερβιτόρος του ζαχαροπλαστείου, επιμένει να συμμετάσχει, ενώ προστίθενται ακόμη δύο μέλη, ο Αντώνης και ο Αργύρης. Όλοι μαθαίνουν περισσότερα ο ένας για τον άλλον και αρχίζουν να καταλαβαίνουν πόσο επικίνδυνο είναι το σχέδιο που έχουν αναλάβει. Για να φτάσουν στις θυρίδες, θα χρειαστεί να μπουν από φρεάτιο και να σκάψουν ένα υπόγειο τούνελ αρκετών μέτρων. Το ερώτημα πλέον είναι ένα: ποιος θα αντέξει μέχρι το τέλος;

Μια ιστορία επτά ανθρώπων

Το «Ριφιφί» δεν εστιάζει μόνο στη ληστεία, αλλά και στις ιστορίες των ανθρώπων που αποφασίζουν να την πραγματοποιήσουν. Επτά διαφορετικές ζωές συναντιούνται μέσα από την απώλεια και οδηγούνται σε ένα σχέδιο που θα δοκιμάσει τις αντοχές, τις σχέσεις και τις αντοχές τους.

Στη σειρά πρωταγωνιστούν οι Ευαγγελία Μουμούρη, Χρήστος Χατζηπαναγιώτης, Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, Πάνος Βλάχος, Προμηθέας Αλειφερόπουλος, Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Δήμος Γιγαντάκης, Αχιλλέας Ζέρβας, Άρης Λεμπέσοπουλος, Κατερίνα Μάντζιου, Πυγμαλίων Δαδακαρίδης και πολλοί ακόμη ηθοποιοί.

Το σενάριο υπογράφουν οι Βασίλης Ρίσβας και Δήμητρα Σακαλή, ενώ τη σκηνοθεσία έχει ο Σωτήρης Τσαφούλιας και τη μουσική ο Ted Reglis.

Μην χάσεις την πρεμιέρα του «Ριφιφί» τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στις 22:00 στον Alpha. Τα τρία πρώτα επεισόδια θα μας βάλουν από την αρχή μέσα στο παράτολμο σχέδιο της ομάδας και στην ιστορία που έμεινε στην ελληνική ιστορία ως «το ριφιφί του αιώνα».

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