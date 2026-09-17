BACK TO GLAM: Το Mad επιστρέφει στη νέα σεζόν με gems, glam και πολύ… Mad

Από τις 17 Σεπτεμβρίου, οι παρουσιαστές και οι παραγωγοί του Mad μπαίνουν σε mood «Back to…» και υποδέχονται τη νέα σεζόν με τη νέα καμπάνια του Mad

Με μια ματιά Το Mad ξεκινά τη νέα σεζόν με την καμπάνια "Back to Glam".

Η καμπάνια εμπνέεται από τα viral gem stickers του Instagram και TikTok.

Τα πρόσωπα του Mad εμφανίζονται σε πιο glam, playful και ανατρεπτική εκδοχή.

Η καμπάνια θα προβάλλεται έως τέλος Σεπτεμβρίου σε όλα τα μέσα του Mad. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Σεπτέμβριος έχει πάντα το δικό του soundtrack. Είναι ο μήνας του Back to School, Back to Work, Back to Reality – και γενικά κάθε είδους επιστροφής. Φέτος, το Mad αποφασίζει να δώσει στη νέα σεζόν το δικό του twist και να πει… BACK TO GLAM.

Από τις 17 Σεπτεμβρίου, το Mad υποδέχεται τη νέα σεζόν με μια καμπάνια που απλώνεται σε όλα τα Μέσα του: Mad TV, Mad Radio 106,2, mad.gr και social media, με πρωταγωνιστές τα ίδια τα πρόσωπα του Mad.

Το concept αντλεί έμπνευση από ένα από τα πιο fun trends της περιόδου: τα πολύχρωμα gem stickers, που έχουν ήδη γίνει viral σε Instagram και TikTok. Και στο σύμπαν του Mad, φυσικά, δεν μένουν απλώς στα social. Μεταφέρονται στα πρόσωπα, στα outfits, στα studios και στα αντικείμενα που σηματοδοτούν την επιστροφή των Mad faces στη νέα σεζόν.

Το αποτέλεσμα;

Οι παρουσιαστές του Mad TV και οι παραγωγοί του Mad Radio 106,2 εμφανίζονται σε μια πιο glam, playful και ανατρεπτική εκδοχή του εαυτού τους.

Και επειδή στο Mad κάθε επιστροφή έχει τη δική της διάθεση, το BACK TO… αλλάζει ανάλογα με τον πρωταγωνιστή:

BACK TO DRAMA.

BACK TO NEWS.

BACK TO STARS.

BACK TO MUSIC.

BACK TO CHAOS.

BACK TO VIBES.

BACK TO FUN.

BACK TO DRIVE.

BACK TO NO FILTER.

Όλες αυτές οι διαφορετικές πλευρές της Mad καθημερινότητας οδηγούν τελικά στο ίδιο σημείο:

BACK TO GLAM. BACK TO MAD.

Στην καμπάνια συμμετέχουν η Αθηνά Κλήμη, η Ευτυχία Χαραλαμπάκη, ο Ανδρέας Jason Maris, ο Θέμης Γεωργαντάς, τα Κορίτσια στην Πόλη, η Φαίη Βώκου, ο Γιάννης Χατζηγεωργίου, ο Γιάννης Τουμπάνος, ο Πέτρος Τριανταφύλλου με την Κατερίνα Ψύχα, η Δάφνη Καραβοκύρη και η Νατάσσα Σιδηροκαστρίτου.

Η νέα καμπάνια θα «τρέξει» έως το τέλος Σεπτεμβρίου, μέσα από σύντομα videos, on-air ενέργειες και digital εφαρμογές, δημιουργώντας ένα ενιαίο Back to Glam σύμπαν σε όλα τα Μέσα του Mad.

Γιατί μπορεί ο Σεπτέμβριος να σημαίνει επιστροφή στην καθημερινότητα, αλλά στο Mad η επιστροφή γίνεται λίγο διαφορετικά.

ΟΛΟΙ BACK. ΕΜΕΙΣ GLAM.