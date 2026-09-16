«Κάμπινγκ»: Αυτοί είναι οι πιο τρελοί ένοικοι του «Άλλος Κόσμος» στη νέα σειρά του MEGA

Λίγο πριν την πρεμιέρα της νέας κωμικής σειράς του MEGA στις 21 Σεπτεμβρίου, μαθαίνουμε όλα τα μυστικά των πρωταγωνιστών στο «Κάμπινγκ»

Η αντίστροφη μέτρηση έχει φτάσει στην τελική της ευθεία και η τηλεόραση ετοιμάζεται να υποδεχθεί τη νέα, μεγάλη κωμική πρόταση του MEGA. Η σειρά «Κάμπινγκ» κάνει πρεμιέρα τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στις 21:00, υποσχόμενη να μας χαρίσει άφθονο γέλιο, απρόσμενες ανατροπές και ατελείωτες παρεξηγήσεις.

Με διασκευή σεναρίου από τους Έλενα Σολωμού και Κωστή Παπαδόπουλο και σκηνοθεσία του Σέργιου Κωνσταντινίδη, η σειρά έρχεται σαν ένας ξεκαρδιστικός ύμνος στη φιλία, τη διαφορετικότητα και την αιώνια ανθρώπινη ανάγκη να ανήκεις κάπου. Πριν όμως το κάμπινγκ «Άλλος Κόσμος» ανοίξει επίσημα τις πύλες του στο τηλεοπτικό κοινό, τρυπώσαμε στα σκηνικά του για να γνωρίσουμε έναν προς έναν τους ανθρώπους που θα μας απασχολήσουν πολύ!

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Στέλλα Δενδρινού (Μπέσσυ Μάλφα)

Αιθεροβάμων, εκρηκτική και μόνιμα συντονισμένη στη συχνότητα της Άννας Βίσση, η Στέλλα παράτησε την τράπεζα για να κάνει το μεγάλο της όνειρο πραγματικότητα: να ανοίξει την ταβέρνα «Το όνειρο» μέσα στο κάμπινγκ. Βλέπει τη ζωή της σαν ένα ατελείωτο soundtrack και, παρά τους καθημερινούς τσακωμούς και την τάση της να σπάει πράγματα για να εκτονώνεται, λατρεύει παθιασμένα τον σύζυγό της, δίνοντας συχνά τις πιο αναπάντεχες λύσεις στα αδιέξοδά του.

Τάσος Αθάνατος (Γιάννης Νταλιάνης)

Πρώην τραπεζικός υπάλληλος που πήρε εθελούσια έξοδο και επένδυσε όλες του τις οικονομίες στην ταβέρνα, ο Τάσος βρέθηκε πολύ σύντομα βουτηγμένος στα χρέη. Ευθύς, ανυπόμονος και οξύθυμος, πνίγεται σε μια κουταλιά νερό και βγάζει το καθημερινό του άγχος με φωνές, αλλά πίσω από την απότομη συμπεριφορά του κρύβεται ένας βαθιά αφοσιωμένος σύζυγος έτοιμος να ρισκάρει τα πάντα για να σώσει την επιχείρησή του.

Νίτσα Πατέρα (Νάντια Κοντογεώργη)

Η απόλυτη αφεντικίνα του μίνι μάρκετ του κάμπινγκ είναι αυταρχική, κυνική και παθολογικά ζλιάρα, θέλοντας να τα ξέρει πάντα όλα γύρω της. Η σκληρή της συμπεριφορά κρύβει μια βαθιά ανασφάλεια, όμως όταν το παράνομο χρήμα αρχίσει να ρέει στους διαδρόμους, η Νίτσα θα αρπάξει την ευκαιρία χωρίς δεύτερη σκέψη, έτοιμη να πει ακόμα και ψέματα στον άντρα της για να πετύχει τον στόχο της.

Κοσμάς Βλάχος (Νικόλας Χανακούλας)

Ελληνοαυστραλός ομογενής που παράτησε τη ζωή του στην Αυστραλία για χάρη της Νίτσας, ο Κοσμάς είναι ένας αγαθός, χαλαρός και εκνευριστικά αργός άνθρωπος. Εργάζεται στο Δημόσιο, λατρεύει τα μαστορέματα και τις παγωμένες μπίρες, ενώ η ανέκφραστη στάση του είναι η ασπίδα του, ωστόσο, η αφέλεια και η επιθυμία του να κάνει πάντα το σωστό θα τον μπλέξουν σε επικίνδυνα μονοπάτια.

Βιβή Χαλβατζή (Αρετή Πασχάλη)

Ματαιόδοξη και επιφανειακή, η Βιβή παντρεύτηκε τον Ιορδάνη αναζητώντας την εύκολη πολυτέλεια, μέχρι που τον εγκατέλειψε για μια νέα περιπέτεια. Όταν πληροφορείται ότι ο πρώην σύζυγός της βρέθηκε ξαφνικά με μια περιουσία στα χέρια του, επιστρέφει στο κάμπινγκ έτοιμη να διεκδικήσει το μερίδιό της, όπου όμως η συνάντησή της με τον ανανεωμένο Ιορδάνη θα της φέρει τα πάνω-κάτω.

Ιωάννα Σαλταμπάση (Αναστασία Στυλιανίδη)

Εργασιομανής αστυνόμος, απόλυτα αφοσιωμένη στο καθήκον και με έντονη μικροβιοφοβία, η Ιωάννα χρησιμοποιεί την ευγένεια και την άνεση που εμπνέει ως το απόλυτο όπλο στις ανακρίσεις της. Η επιστροφή της στο κάμπινγκ συνδέεται με μια ανεξιχνίαστη υπόθεση από το παρελθόν, φέρνοντάς την αντιμέτωπη με ενοίκους που βρίσκονται πάντα ένα βήμα μπροστά από τον νόμο.

Λουκάς Ιωαννίδης (Αλέξανδρος Τωμαδάκης)

Ενθουσιώδης, πολυλογάς και παθιασμένος με τη ζαχαροπλαστική, ο Λουκάς βρίσκει την ελευθερία του στις βόλτες με το ποδήλατο, ζώντας ωστόσο υπό την ασφυκτική προστασία της μητέρας του, Γιώτας (Βίκυ Σταυροπούλου). Η άφιξη των παιδιών του Ιορδάνη στο κάμπινγκ θα αποτελέσει το σημείο καμπής που θα του προσφέρει για πρώτη φορά την ευκαιρία να γνωρίσει την αληθινή φιλία.

Εύα Γιαλαμά (Εύα Σαμιώτη)

Η έξυπνη και δυναμική κόρη του Ιορδάνη αναγκάστηκε να ωριμάσει απότομα, κρύβοντας την ευαισθησία της πίσω από ένα καυστικό, «κρύο» χιούμορ. Αν και η μετακόμιση στο κάμπινγκ κλονίζει τις βεβαιότητές της, βλέπει τον πατέρα της να παίρνει τη ζωή στα χέρια του και είναι έτοιμη να ρισκέψει τα πάντα για να κρατήσει την οικογένειά της ασφαλή.

Πέτρος Γιαλαμάς (Στρατής Χατζησταματίου)

Ο 17χρονος μαθητής και μικρότερος γιος του Ιορδάνη είναι το αιώνιο πειραχτήρι, το οποίο όμως ανέπτυξε αμυντικό σαρκασμό μετά τη φυγή της μητέρας του. Εξαρτημένος από τα video games και την τεχνολογία, η αναγκαστική «αποτοξίνωση» στο κάμπινγκ θα τον αναγκάσει να παρατηρήσει τον πραγματικό κόσμο και να ζήσει τις πρώτες του νεανικές αναζητήσεις.

Πρωταγωνιστούν: Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος, Γιώργος Χρυσοστόμου, Βίκυ Σταυροπούλου, Χριστίνα Χειλά – Φαμέλη, Μπέσσυ Μάλφα, Γιάννης Νταλιάνης, Νάντια Κοντογεώργη, Νικόλας Χανακούλας, Αρετή Πασχάλη, Αναστασία Στυλιανίδη, Νίκη Παλληκαράκη, Βαγγέλης Αλεξανδρής, Χάρης Χιώτης, Αλέξανδρος Τωμαδάκης, Εύα Σαμιώτη, Στρατής Χατζησταματίου

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