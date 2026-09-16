«Χαμογέλα και πάλι!»: Πότε κάνει πρεμιέρα η εκπομπή της Σίσσυς Χρηστίδου στο MEGA – Η νέα ώρα και η ανανεωμένη παρέα

Η Σίσσυ Χρηστίδου, ο Παύλος Σταματόπουλος, ο Νίκος Συρίγος και η παρέα του «Χαμογέλα και πάλι!» επιστρέφουν στο MEGA

Με μια ματιά Η εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι!» κάνει πρεμιέρα στις 21 Σεπτεμβρίου στο MEGA.

Η εκπομπή θα προβάλλεται καθημερινά στις 09:40, στην πρωινή ζώνη του καναλιού.

Η Σίσσυ Χρηστίδου θα έχει στο πλευρό της σταθερά την ίδια παρέα, με προσθήκη του Ανδρέα Μικρούτσικου.

Η Αργυρώ Μπαρμπαρίγου θα συνεχίσει να μοιράζεται συνταγές και γευστικές προτάσεις. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Από τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στις 09:40, το «Χαμογέλα και πάλι!» βρίσκει τη θέση του στην καθημερινή πρωινή ζώνη του MEGA, με την αυθεντικότητα, την οικειότητα και τη διάθεση που το έχουν κάνει να ξεχωρίζει.

Η Σίσσυ Χρηστίδου και η παρέα της έρχονται με την ίδια διάθεση να σχολιάζουν όσα συμβαίνουν, να συζητούν όσα αξίζει να συζητηθούν και να προσφέρουν στιγμές χαλάρωσης, γέλιου και ουσιαστικής ψυχαγωγίας.

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Στο πλευρό της Σίσσυς Χρηστίδου βρίσκονται σταθερά ο Παύλος Σταματόπουλος, ο Νίκος Συρίγος, ο Κωνσταντίνος Βασάλος και η Βάλια Χατζηθεοδώρου, συνθέτοντας μια δεμένη ομάδα με χημεία, χιούμορ και άποψη. Η Αργυρώ Μπαρμπαρίγου μοιράζεται συνταγές, γευστικές προτάσεις και ιδέες που κάνουν την κουζίνα πιο δημιουργική.

Ο Ανδρέας Μικρούτσικος παραμένει στο δυναμικό του MEGA και θα δίνει τα δικά του ραντεβού με τη Σίσσυ Χρηστίδου και την παρέα του «Χαμογέλα και πάλι!», όταν η επικαιρότητα το επιτάσσει. Στη δική του στήλη, τα γεγονότα γίνονται αφορμή για ανάλυση χωρίς περιστροφές, με απρόβλεπτες αναγνώσεις. Ο Ανδρέας Μικρούτσικος, με τον γνώριμο και αιχμηρό λόγο του, δεν φοβάται να πει τα πράγματα όπως τα βλέπει.

Το «Χαμογέλα και πάλι!» από φέτος αλλάζει συνήθειες, όχι χαρακτήρα…

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