«Χαμογέλα και πάλι!»: Πότε κάνει πρεμιέρα η εκπομπή της Σίσσυς Χρηστίδου στο MEGA – Η νέα ώρα και η ανανεωμένη παρέα

Με μια ματιά
- Η εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι!» κάνει πρεμιέρα στις 21 Σεπτεμβρίου στο MEGA.
- Η εκπομπή θα προβάλλεται καθημερινά στις 09:40, στην πρωινή ζώνη του καναλιού.
- Η Σίσσυ Χρηστίδου θα έχει στο πλευρό της σταθερά την ίδια παρέα, με προσθήκη του Ανδρέα Μικρούτσικου.
- Η Αργυρώ Μπαρμπαρίγου θα συνεχίσει να μοιράζεται συνταγές και γευστικές προτάσεις.
Από τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στις 09:40, το «Χαμογέλα και πάλι!» βρίσκει τη θέση του στην καθημερινή πρωινή ζώνη του MEGA, με την αυθεντικότητα, την οικειότητα και τη διάθεση που το έχουν κάνει να ξεχωρίζει.
Η Σίσσυ Χρηστίδου και η παρέα της έρχονται με την ίδια διάθεση να σχολιάζουν όσα συμβαίνουν, να συζητούν όσα αξίζει να συζητηθούν και να προσφέρουν στιγμές χαλάρωσης, γέλιου και ουσιαστικής ψυχαγωγίας.
Διάβασε επίσης: Σίσσυ Χρηστίδου: Πώς η ένταξή της στο Mega επηρεάζει το πρόγραμμα του καναλιού
Στο πλευρό της Σίσσυς Χρηστίδου βρίσκονται σταθερά ο Παύλος Σταματόπουλος, ο Νίκος Συρίγος, ο Κωνσταντίνος Βασάλος και η Βάλια Χατζηθεοδώρου, συνθέτοντας μια δεμένη ομάδα με χημεία, χιούμορ και άποψη. Η Αργυρώ Μπαρμπαρίγου μοιράζεται συνταγές, γευστικές προτάσεις και ιδέες που κάνουν την κουζίνα πιο δημιουργική.
Ο Ανδρέας Μικρούτσικος παραμένει στο δυναμικό του MEGA και θα δίνει τα δικά του ραντεβού με τη Σίσσυ Χρηστίδου και την παρέα του «Χαμογέλα και πάλι!», όταν η επικαιρότητα το επιτάσσει. Στη δική του στήλη, τα γεγονότα γίνονται αφορμή για ανάλυση χωρίς περιστροφές, με απρόβλεπτες αναγνώσεις. Ο Ανδρέας Μικρούτσικος, με τον γνώριμο και αιχμηρό λόγο του, δεν φοβάται να πει τα πράγματα όπως τα βλέπει.
Το «Χαμογέλα και πάλι!» από φέτος αλλάζει συνήθειες, όχι χαρακτήρα…
Διάβασε επίσης:
- Ο Άκης Πετρετζίκης «εισβάλλει» ξανά στον ΣΚΑΪ με διπλή πρεμιέρα – Ποια είναι η ημερομηνία
- «The Chase»: Η Μαρία Μπεκατώρου επιστρέφει για νέες προκλήσεις – Πότε κάνει πρεμιέρα
Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook ή ακολουθήστε μας στο Instagram, στο TikTok και στο YouTube.