«Κρίνο & Αγκάθι»: Η νέα δραματική σειρά εποχής που σε ταξιδεύει στην άγρια Αρκαδία

Ένας έρωτας γεννιέται μέσα από την εκδίκηση και τα μυστικά της ορεινής Αρκαδίας στη νέα μεγάλη σειρά του ΑΝΤ1

Με μια ματιά Νέα δραματική σειρά εποχής «Κρίνο & Αγκάθι» κάνει πρεμιέρα στον ΑΝΤ1 στις 23 Σεπτεμβρίου.

Η ιστορία διαδραματίζεται στην ορεινή Αρκαδία του 1959, με μυστικά και έντονα πάθη.

Ο Μάρκος επιστρέφει μετά από φυλάκιση και φέρνει τη Λευκή, που κρύβει μυστικό εκδίκησης.

Στη σειρά πρωταγωνιστούν γνωστοί ηθοποιοί, με σκηνοθέτη τον Ανδρέα Μορφονιό. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Φαντάσου έναν τόπο περήφανο και σκληρό, όπου ο χρόνος μοιάζει να έχει παγώσει σε παλιές, ανοιχτές πληγές. Στην ορεινή Αρκαδία του 1959, οι ζωές των ανθρώπων είναι φτιαγμένες από σιωπή, αίμα και ανείπωτα μυστικά. Σε αυτό το βαρύ και σαγηνευτικό σκηνικό σε βάζει το «Κρίνο & Αγκάθι», η νέα μεγάλη σειρά εποχής του ΑΝΤ1 που κάνει πρεμιέρα την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου στις 21:00 με ένα καθηλωτικό διπλό επεισόδιο, έτοιμο να σε παρασύρει σε μια ιστορία όπου η εκδίκηση και η αγάπη συγκρούονται μέχρι θανάτου.

Η ιστορία ξεκινά όταν ο Μάρκος Αρβανίτης επιστρέφει στην Πλατανιά ύστερα από δεκαπέντε ολόκληρα χρόνια στη φυλακή, αναζητώντας μια πολυπόθητη νέα αρχή. Μαζί του φέρνει τη Λευκή, τη γυναίκα που ερωτεύτηκε μέσα από τα γράμματα που αντάλλασσαν όλα αυτά τα χρόνια. Αυτό που ο Μάρκος αγνοεί, όμως, είναι η πιο σκοτεινή αλήθεια: η Λευκή έχει ορκιστεί να πάρει εκδίκηση για τον θάνατο του αδελφού της, κουβαλώντας ένα μυστικό ικανό να διαλύσει τα πάντα. Ανάμεσα σε δύο οικογένειες που τις χωρίζει το παρελθόν, γεννιέται ένας απαγορευμένος έρωτας εκεί ακριβώς που όλα μοιάζουν καταδικασμένα.

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Ένα κορυφαίο καστ και μια δυνατή ομάδα δημιουργών

Πίσω από αυτό το φιλόδοξο τηλεοπτικό εγχείρημα βρίσκεται μια dream team συντελεστών. Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Ανδρέας Μορφονιός και το σενάριο η Γιάννα Κανελλοπούλου, ενώ την εκτέλεση παραγωγής έχει η PRIMAVISIONE.

Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους θα απολαύσεις μια ανεπανάληπτη ομάδα ηθοποιών, με τους Αναστασία Παντούση, Γιώργο Γεροντιδάκη, Κατερίνα Διδασκάλου, Γιάννη Τσορτέκη, Μαρία Ζορμπά και Τάσο Ιορδανίδη να δίνουν τον τόνο, ενώ στον ρόλο του Στέλιου Δρογούτη συναντάμε τον σπουδαίο Στέλιο Μάινα. Την πλούσια διανομή πλαισιώνουν οι Ντίνα Μιχαηλίδου, Σπύρος Σαραφιανός, Ορέστης Τζιόβας, Μαρία Παπαφωτίου, Δημήτρης Πασσάς, Νίκος Μέλλος, Χρύσα Μιχαλοπούλου, Αναστασία Ραφαέλα Κονίδη, Μελίνα Βαμβακά, Λίλη Τσεσματζόγλου, Χάρης Μαυρουδής, Πάρις Θωμόπουλος, Γιάννης Βασιλώτος, Ιφιγένεια Καραμήτρου, Λυδία Σγουράκη, Γιάννης Καμπίτσης και Σίλια Μπαξεβάνη.

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