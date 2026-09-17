Η Gigi Hadid αποδεικνύει ότι η πλεξούδα είναι το πιο chic χτένισμα για το γραφείο

Με μια ματιά Η πλεξούδα συνδυάζει κομψότητα και πρακτικότητα, ιδανική για την καθημερινότητα.

Σταρ όπως η Gigi Hadid υιοθετούν την πλεξούδα, αναδεικνύοντάς την σε trend.

Το χτένισμα είναι πρακτικό για το γραφείο, διατηρώντας τα μαλλιά περιποιημένα και μακριά από το πρόσωπο.

Η πλεξούδα είναι ιδανική για μαλλιά δεύτερης ημέρας, εξοικονομώντας χρόνο το πρωί. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Αν υπάρχει ένα χτένισμα που καταφέρνει να συνδυάζει την απόλυτη κομψότητα με την πρακτικότητα που χρειαζόμαστε απεγνωσμένα στην καθημερινότητά μας, αυτό είναι σίγουρα η πλεξούδα. Φέτος, οι πλεξούδες έκαναν ένα δυναμικό comeback χάρη σε αρκετές σταρ που τις υιοθέτησαν στις πιο εντυπωσιακές εμφανίσεις τους. Από τη Zendaya με το iconic look της και τη Sabrina Carpenter με τα επιμελώς ατημέλητα pigtails της στο haute couture show του οίκου Dior, μέχρι τη Gigi Hadid που εμφανίστηκε σε πρόσφατο βίντεο της γαλλικής Vogue με μια ονειρική γαλλική πλεξούδα δια χειρός Δημήτρη Γιαννέτου, το trend είναι παντού. Πέρα όμως από τα κόκκινα χαλιά και τα editorial μόδας, αυτό το διαχρονικό hair trend αποδεικνύεται η ιδανικότερη λύση για τις εμφανίσεις μας στο γραφείο, λύνοντας τα χέρια σε κάθε γυναίκα που θέλει να δείχνει περιποιημένη από το πρωί έως το βράδυ χωρίς να χρειάζεται ατελείωτες ώρες μπροστά στον καθρέφτη.

Η πλεξούδα βολεύει απίστευτα πολύ για το γραφείο, καθώς τιθασεύει τα μαλλιά με στυλ, κρατώντας τα μακριά από το πρόσωπο και τις οθόνες των υπολογιστών, ενώ ταυτόχρονα προσφέρει αυτό το ασυναγώνιστο «effortless chic» αποτέλεσμα που ταιριάζει τέλεια σε ένα επαγγελματικό περιβάλλον. Είτε επιλέξεις μια κλασική γαλλική πλεξούδα είτε μια πιο χαλαρή εκδοχή, το μεγάλο της πλεονέκτημα είναι ότι διατηρείται άψογη όσες ώρες κι αν περάσεις σε συσκέψεις ή τρέχοντας για meetings. Επιπλέον, το συγκεκριμένο χτένισμα γίνεται καλύτερα σε μαλλιά δεύτερης ημέρας, κάτι που σημαίνει ότι σου γλιτώνει πολύτιμο χρόνο το πρωί, εξαλείφοντας το άγχος του styling πριν φύγεις από το σπίτι. Αν πάλι τα μαλλιά σου είναι φρεσκολουσμένα, μπορείς απλά να χρησιμοποιήσεις ένα ελαφρύ texture spray για να δώσεις λίγο «κράτημα» και αέρινο όγκο, εξασφαλίζοντας τέλειο έλεγχο στο πλέξιμο.

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Η λεπτομέρεια που κάνει τη διαφορά με άρωμα Παρισιού

Ο celebrity hairstylist Δημήτρης Γιαννέτος, μιλώντας για το πώς προσέγγισε το look της Gigi Hadid, εξήγησε: «Η Gigi γιόρτασε το καινούριο της εξώφυλλο μαγειρεύοντας την αγαπημένη της pasta για τη Γαλλική Vogue, οπότε για τα μαλλιά της θέλησα να κρατήσω ζωντανή την ενέργεια του Παρισιού. Αποφάσισα να δημιουργήσω μια ωραία γαλλική πλεξούδα αλλά να την κάνω πιο “ζωντανή” αφήνοντας μερικές τούφες να πλαισιώνουν το πρόσωπο για μια πιο απαλή και σοφιστικέ γαλλική κομψότητα! Στο τέλος ήρθε το French kiss: είναι αυτός ο μικρός φιόγκος που συγκρατεί την πλεξούδα και βάζει αυτό το έξτρα ρομαντικό γαλλικό φιλί!». Πράγματι, αυτός ο μικρός, χαριτωμένος φιόγκος ήρθε να δώσει μια extra ρομαντική και θηλυκή πινελιά που απογειώνει ακόμα και το πιο αυστηρό office look.

Πώς θα δημιουργήσεις το τέλειο office-ready braided look

Αν σκέφτεσαι να υιοθετήσεις το trend για την επόμενη μέρα στη δουλειά, η διαδικασία είναι απλή αλλά απαιτεί μερικά μικρά μυστικά. Ξεκίνα να πλέκεις τα μαλλιά σου χωρίς να τα σφίγγεις υπερβολικά, ώστε να δείχνουν σύγχρονα και ανάλαφρα. Πάρε τρεις μεγάλες τούφες από την κορυφή και τα πλάγια του κεφαλιού, πλέξτες χαλαρά μέχρι τον αυχένα και συνέχισε πιο κάτω με μια απλή, κανονική κοτσίδα.

Πριν στερεώσεις το τελείωμα, τράβηξε ελαφρά με τα δάχτυλά σου μερικές τουφίτσες γύρω από το πρόσωπο για μια πιο απαλή και φυσική αίσθηση. Ολοκλήρωσε το χτένισμα με ένα διάφανο λαστιχάκι ή πρόσθεσε έναν μικρό μαύρο ή χρωματιστό φιόγκο, ψεκάζοντας στο τέλος με ελάχιστη λακ για απαλό κράτημα που θα αντέξει σε όλη τη διάρκεια της ημέρας.

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