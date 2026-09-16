Beauty 16.09.2026

Το μυστικό για τέλεια μαλλιά από την Beyoncé έρχεται επιτέλους στη Βρετανία

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Το brand περιποίησης μαλλιών της Beyoncé περνάει στα καταστήματα της Space NK, φέρνοντας την καινοτομία της κερατίνης στη Βρετανία
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Το brand περιποίησης μαλλιών Cécred της Beyoncé κυκλοφορεί στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία μέσω της Space NK.
  • Η είσοδος στην αγορά καλύπτει τη μεγάλη ζήτηση, καθιστώντας τη Βρετανία τη δεύτερη μεγαλύτερη αγορά για το brand.
  • Το Cécred χρησιμοποιεί τεχνολογία ανάκτησης κερατίνης για ενυδάτωση, λάμψη και ενίσχυση της δομής των μαλλιών.
  • Η γκάμα περιλαμβάνει βασικές συλλογές και το Temple Oud Hair Perfume, με τη Beyoncé να εκφράζει τον ενθουσιασμό της.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το πολυαναμενόμενο brand περιποίησης μαλλιών της Beyoncé Knowles-Carter, Cécred, κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα του στην παγκόσμια αγορά, πραγματοποιώντας την επίσημη είσοδό του στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία αποκλειστικά μέσω της γνωστής αλυσίδας λιανικής Space NK.

beyonce_mallia
https://www.instagram.com/cecred/

Από τις 22 Σεπτεμβρίου, οι καινοτόμες φόρμουλες του brand γίνονται διαθέσιμες σε όλα τα φυσικά καταστήματα, συνολικά 90 σε αριθμό, της Space NK, καθώς και ηλεκτρονικά μέσω του spacenk.com. Η κίνηση αυτή έρχεται να καλύψει την τεράστια ζήτηση που ήδη υπήρχε στη χώρα, η οποία αποτελεί τη δεύτερη μεγαλύτερη αγορά για το brand παγκοσμίως, μετά τις Ηνωμένες Πολιτείες.

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Το Cécred, που έκανε το ντεμπούτο του τον Φεβρουάριο του 2024 έπειτα από 6 χρόνια εντατικής έρευνας και ανάπτυξης, έχει κερδίσει παγκόσμια αναγνώριση χάρη στην τεχνολογία ανάκτησης κερατίνης που διαθέτει. Στο επίκεντρο των προϊόντων βρίσκεται ένα ειδικά σχεδιασμένο βιοενεργό ζύμωμα κερατίνης, το οποίο διεισδύει στον φλοιό της τρίχας αναπληρώνοντας τις χαμένες πρωτεΐνες, ενισχύοντας τη δομική ακεραιότητα, χαρίζοντας βαθιά ενυδάτωση και εντυπωσιακή λάμψη σε κάθε τύπο και υφή μαλλιών.

https://www.instagram.com/beyonce/
https://www.instagram.com/beyonce/

Η εμπορική γκάμα που θα διατεθεί στη βρετανική αγορά περιλαμβάνει τις βασικές συλλογές Foundation, Protection, Restoring και Styling. Επιπλέον, οι καταναλωτές θα έχουν την ευκαιρία να δοκιμάσουν το Temple Oud Hair Perfume, το πρώτο αρωματικό προϊόν μαλλιών του brand, με πλούσιο, ξυλώδη και λουλουδάτο χαρακτήρα, σχεδιασμένο να εναρμονίζεται με τη φυσική χημεία της τρίχας.

https://www.instagram.com/beyonce/
https://www.instagram.com/beyonce/

Η ίδια η Beyoncé εξέφρασε τον ενθουσιασμό της για αυτό το νέο ορόσημο, τονίζοντας πως η εισαγωγή των πολυβραβευμένων συνθέσεων και της υψηλής απόδοσης καινοτομίας στη Space NK αποτελεί φυσικό επόμενο βήμα, εκφράζοντας τη χαρά της που η κοινότητα του Ηνωμένου Βασιλείου μπορεί πλέον να βιώσει τα προϊόντα από κοντά.

https://www.instagram.com/beyonce/
https://www.instagram.com/beyonce/

Από την πλευρά της, η CEO του Cécred και πρώην επικεφαλής της Living Proof, Grace Ray, ανέφερε πως η μετάβαση σε μαζική εμπορική κλίμακα απαιτεί εντελώς διαφορετικό επιχειρησιακό σχεδιασμό, από την εκτέλεση της εφοδιαστικής αλυσίδας έως τα προγράμματα εντός των καταστημάτων. Παρά το έντονο ενδιαφέρον από πολλές ακόμα διεθνείς αγορές, το brand σκοπεύει να ακολουθήσει μια εξίσου μεθοδική και προσεκτική στρατηγική για τα επόμενα βήματά του.

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