Η Selena Gomez έκλεψε την παράσταση στα Emmys 2026 με χρυσή «πανοπλία» και glam vibes

Με μια ματιά Η Selena Gomez εντυπωσίασε στα Emmys 2026 με χρυσή τουαλέτα Louis Vuitton.

Η εμφάνισή της περιλάμβανε κοσμήματα Tiffany & Co. και ανανεωμένη, μακριά κόμη.

Το μακιγιάζ της είχε φυσικούς τόνους, με έμφαση στα ζυγωματικά και τα χείλη.

Η σειρά της, "Only Murders in the Building", έλαβε 5 υποψηφιότητες στα φετινά βραβεία. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η παρουσία της Selena Gomez στα βραβεία Emmy 2026, τα οποία πραγματοποιήθηκαν στις 14 Σεπτεμβρίου στο Peacock Theater του Λος Άντζελες, απέδειξε για άλλη μια φορά γιατί θεωρείται σταθερή αξία και απόλυτο fashion icon στα μεγάλα τηλεοπτικά γεγονότα. Η δημοφιλής ηθοποιός και παραγωγός περπάτησε στο κόκκινο χαλί κλέβοντας τις εντυπώσεις και δικαίως κέρδισε μια θέση ανάμεσα στις πιο καλοντυμένες παρουσίες της βραδιάς.

Για τη φετινή της εμφάνιση, η πολυτάλαντη σταρ επέλεξε μια εντυπωσιακή χρυσή τουαλέτα με την υπογραφή του οίκου Louis Vuitton, η οποία απέπνεε μια δυναμική αισθητική που θύμιζε πανοπλία. Το εκθαμβωτικό αυτό φόρεμα συνδυάστηκε μοναδικά με πολυτελή κοσμήματα Tiffany & Co., συμπεριλαμβανομένων εντυπωσιακών σκουλαρικιών σε σχήμα φτερού, ασορτί βραχιόλι και δαχτυλίδι, ενώ ταυτόχρονα παρουσίασε ανανεωμένη, μακρύτερη κόμη.

Διάβασε επίσης: Απεβίωσε στα 87 του χρόνια ο αγαπημένος σχεδιαστής των σταρ, Bob Mackie

Η beauty προετοιμασία και η λάμψη στο κόκκινο χαλί

Το συνολικό look ολοκληρώθηκε με ένα εξίσου προσεγμένο beauty concept. Ο γνωστός hairstylist Renato Campora επιμελήθηκε τα σοκολατένια μαλλιά της δημιουργώντας υπέροχους, ανάλαφρους κυματισμούς, ενώ ο makeup artist Hung Vanngo προετοίμασε την επιδερμίδα της. Η ιδρύτρια της Rare Beauty ολοκλήρωσε το μακιγιάζ της με φυσικούς τόνους, δίνοντας έμφαση στα ροδαλό ζυγωματικά και τα χείλη.

Πέρα από τη στιλιστική της επιτυχία, η αγαπημένη σειρά «Only Murders in the Building», στην οποία πρωταγωνιστεί και εκτελεί χρέη παραγωγού, διεκδίκησε 5 σημαντικές υποψηφιότητες, συμπεριλαμβανομένης αυτής για την κατηγορία Outstanding Comedy Series. Η επιτυχημένη παραγωγή συνεχίζει να γράφει τη δική της ιστορία στον θεσμό με δεκάδες υποψηφιότητες από το 2022, χαρίζοντας στη Gomez μια διαρκώς ανοδική πορεία.

Διάβασε επίσης: