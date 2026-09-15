Beauty 15.09.2026

Zendaya: Η δραματική αλλαγή στα μαλλιά της και η αποθέωση στο κόκκινο χαλί των Emmy 2026

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Η εντυπωσιακή μεταμόρφωση της Zendaya με το νέο της pixie cut στα βραβεία Emmy και τα μυστικά styling πίσω από το edgy look της
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Η Zendaya υιοθέτησε ένα νέο, εντυπωσιακό pixie cut για τα βραβεία Emmy 2026.
  • Το νέο της χτένισμα, εμπνευσμένο από κλασικό pixie, έχει σύγχρονη, editorial αισθητική.
  • Ο hairstylist Coree Moreno χρησιμοποίησε εξειδικευμένα προϊόντα για υφή, όγκο και φυσικό αποτέλεσμα.
  • Το νέο της κούρεμα ανέδειξε το ροζ φόρεμα Prada και το μακιγιάζ της.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Zendaya ξέρει καλύτερα από κάθε άλλη πώς να μονοπωλεί τα φώτα της δημοσιότητας και να χαρίζει στιγμές υψηλής αισθητικής σε κάθε της εμφάνιση. Με αφορμή την παρουσία της στα βραβεία Emmy 2026, όπου είναι υποψήφια για τον ρόλο της ως Rue Bennett στο Euphoria αλλά και ως παρουσιάστρια της βραδιάς, η διάσημη ηθοποιός αποφάσισε να κάνει μια τεράστια αλλαγή στα μαλλιά της, υιοθετώντας επίσημα ένα εντυπωσιακό, ολοκαίνουργιο pixie cut που συζητήθηκε όσο τίποτα άλλο.

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ΑΠΕ-ΜΠΕ

Λίγες μόλις μέρες αφότου είχε δώσει μια πρώτη γεύση από τη νέα της κοντή σιλουέτα κατά τη διάρκεια μιας αιφνιδιαστικής εμφάνισης στην Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης, η Zendaya ολοκλήρωσε τη μεταμόρφωσή της. Πίσω από αυτό το hair look βρίσκεται ο hair stylist Coree Moreno, ο οποίος εμπνεύστηκε από ένα κλασικό pixie, προσαρμόζοντάς το όμως μέσα από έναν σύγχρονο, editorial φακό που συνδυάζει τη θηλυκότητα με μια ανεπαίσθητη, γοητευτική ατίθαση διάθεση.

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Η ενυδάτωση και η προετοιμασία της βάσης

Για να πετύχει αυτή την τέλεια ισορροπία ανάμεσα στο αυστηρό περίγραμμα και τον ανάλαφρο όγκο στην κορυφή, ο Moreno χρησιμοποίησε μια σειρά από εξειδικευμένα προϊόντα, ξεκινώντας με επαγγελματικές θεραπευτικές κρέμες και έλαια δεσίματος της τρίχας που εξασφάλισαν μεταξένια υφή και υγιή όψη πριν εφαρμοστεί οποιαδήποτε θερμότητα.

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ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η διαμόρφωση της υφής και η κίνηση

Με τη βοήθεια μιας mini βούρτσας styling και ειδικών σπρέι κεριού και υφής, ο hairstylist δούλεψε μικρές τούφες ώστε να δώσει δυναμική κίνηση, ξεχωρίζοντας προσεκτικά τα κομμάτια με τα δάχτυλα για ένα απόλυτα φυσικό και effortless αποτέλεσμα.

Το εντυπωσιακό look «κλείδωσε» με απόλυτη ασφάλεια για όλη τη διάρκεια της νύχτας χάρη σε ένα ισχυρό σπρέι φιξαρίσματος, επιτρέποντας στη Zendaya να κινείται στο κόκκινο χαλί με απεριόριστη αυτοπεποίθηση.

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ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η ρομαντική εμφάνιση με την υπογραφή της Prada Beauty

Το νέο της κούρεμα λειτούργησε ως η τέλεια κορνίζα για να αναδείξει το αριστουργηματικό φόρεμά της από παστέλ ροζ και ασημί τούλι, ενώ στον τομέα του μακιγιάζ ο Ernesto Casillas χρησιμοποίησε τα προϊόντα της Prada Beauty για να δημιουργήσει ένα ονειρικό μονοχρωματικό, ροδαλό αποτέλεσμα.

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