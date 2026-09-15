Celeb World 15.09.2026

Michael J. Fox: Η συγκινητική ομιλία στα Emmy που απέσπασε το πιο δυνατό χειροκρότημα της βραδιάς

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Ο Michael J. Fox τιμήθηκε στα Emmy Awards με το Ανθρωπιστικό Βραβείο Bob Hope και μίλησε για τη ζωή του με τη νόσο του Πάρκινσον
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Ο Michael J. Fox παρέλαβε το Ανθρωπιστικό Βραβείο Bob Hope στα Emmy.
  • Το βραβείο αναγνωρίζει τη δράση του για τη νόσο του Πάρκινσον.
  • Ο Fox μίλησε για τη διάγνωσή του και τον αρχικό του φόβο.
  • Η δράση του μετατρέπει την προσωπική δυσκολία σε δύναμη και ελπίδα.
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Μία από τις πιο δυνατές στιγμές της 78ης τελετής των Emmy Awards ανήκε στον Michael J. Fox. Ο αγαπημένος ηθοποιός ανέβηκε στη σκηνή για να παραλάβει το Ανθρωπιστικό Βραβείο Bob Hope και έγινε δεκτός με ένα παρατεταμένο standing ovation από το κοινό.

ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η τιμητική διάκριση αναγνωρίζει τη σημαντική δράση του Michael J. Fox γύρω από τη νόσο του Πάρκινσον, τόσο μέσα από την ενημέρωση του κοινού όσο και μέσα από την υποστήριξη της επιστημονικής έρευνας. Ο ηθοποιός, που έχει τιμηθεί συνολικά με πέντε Emmy, έχει μετατρέψει τη δική του προσωπική εμπειρία σε έναν μεγάλο αγώνα για την πρόοδο στην αντιμετώπιση της νόσου.

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Στη σκηνή των Emmys, ο Fox δεν περιορίστηκε σε ένα απλό «ευχαριστώ». Μιλώντας για την πορεία του και τον άνθρωπο που έδωσε το όνομά του στο βραβείο, μοιράστηκε μια προσωπική ιστορία για τη διάγνωσή του και για τον φόβο που ένιωσε όταν χρειάστηκε να αντιμετωπίσει μια νέα πραγματικότητα, ενώ βρισκόταν ακόμη στην αρχή της ζωής και της καριέρας του.

ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Την εμφάνισή του προλόγισε η Julianna Margulies, συμπρωταγωνίστριά του στη σειρά «The Good Wife», ενώ ο ίδιος αναφέρθηκε στον Bob Hope και στην επιρροή που είχε πάνω του το παράδειγμά του.

Ο Michael J. Fox αποκάλυψε πως όταν διαγνώστηκε με Πάρκινσον, προς τα τέλη των 20 του, αποφάσισε αρχικά να κρατήσει την είδηση μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Ο φόβος ότι η κατάσταση της υγείας του θα μπορούσε να επηρεάσει την επαγγελματική του πορεία αλλά και τη σχέση του με το κοινό ήταν ένας από τους λόγους που επέλεξε τη σιωπή.

Σήμερα, όμως, η στάση του είναι εντελώς διαφορετική. Ο Fox έχει αφιερώσει μεγάλο μέρος της δημόσιας δράσης του στην ευαισθητοποίηση γύρω από το Πάρκινσον και στην ενίσχυση της έρευνας, συμβάλλοντας ώστε η νόσος να βρεθεί πιο έντονα στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης.

Το Ανθρωπιστικό Βραβείο Bob Hope στα φετινά Emmy έγινε έτσι κάτι περισσότερο από μια προσωπική διάκριση. Ήταν μια αναγνώριση μιας πολυετούς προσπάθειας και, κυρίως, ένα μήνυμα ότι η προσωπική δυσκολία μπορεί να μετατραπεί σε δύναμη και να δώσει ελπίδα σε πολλούς ακόμη ανθρώπους.

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EMMY 2026 Michael J. Fox
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