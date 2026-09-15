Celeb News 15.09.2026

Taylor Swift-Tom Cruise: Η απρόσμενη συνάντηση στις κερκίδες του NFL

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Taylor Swift επέστρεψε στις κερκίδες των Kansas City Chiefs για να στηρίξει τον Travis Kelce, έχοντας στο πλευρό της τον Tom Cruise
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Η Taylor Swift παρακολούθησε την πρεμιέρα του NFL για να υποστηρίξει τον Travis Kelce.
  • Η Taylor Swift εντοπίστηκε να συνομιλεί με τον Tom Cruise στις κερκίδες.
  • Ο Tom Cruise ήταν ένας από τους πολλούς διάσημους καλεσμένους στον αγώνα.
  • Η παρουσία της Swift στα παιχνίδια των Chiefs έχει γίνει καθιερωμένη συνήθεια.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η μεγάλη επιστροφή της Taylor Swift στις κερκίδες των Kansas City Chiefs είναι γεγονός, και η φετινή σεζόν ξεκίνησε με τους καλύτερους οιωνούς. Η 36χρονη σούπερ σταρ έδωσε το «παρών» στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος NFL τη Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου, προκειμένου να εμψυχώσει τον σύζυγό της, Travis Kelce, στην αναμέτρηση απέναντι στους Denver Broncos στο κατάμεστο Arrowhead Stadium.

Η Taylor Swift σε συναυλία με κίτρινο φόρεμα, όπου οι επιστήμονες ονόμασαν ένα είδος προς τιμήν της.
https://www.instagram.com/taylorswift/

Η μεγάλη έκπληξη της βραδιάς, ωστόσο, δεν περιορίστηκε μόνο στη δράση εντός γηπέδου. Κατά τη διάρκεια του πρώτου τετάρτου του αγώνα, οι κάμερες εντόπισαν την Taylor Swift σε πολυτελή σουίτα να συνομιλεί ζωηρά με τον Tom Cruise. Ο 64χρονος θρύλος του κινηματογράφου ήταν ένας από τους πολλούς διάσημους καλεσμένους που βρέθηκαν στο πλευρό του ζευγαριού, θυμίζοντας τις λαμπερές παρουσίες που είχαν τιμήσει τον γάμο τους τον περασμένο Ιούλιο. Η τραγουδίστρια, φορώντας ένα κομψό κόκκινο-λευκό καρό τοπ, απολάμβανε το ποτό της και τη συζήτηση με τον διάσημο ηθοποιό.

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Μια δυναμική πρεμιέρα και η παράδοση στις κερκίδες

Η αναμέτρηση της Δευτέρας είχε ιδιαίτερη σημασία για την ομάδα του Κάνσας, καθώς σήμανε και την πολυαναμενόμενη επιστροφή του Patrick Mahomes στο γήπεδο, έξι μήνες μετά τον σοβαρό τραυματισμό του τον Δεκέμβριο του 2025.

Για την Taylor Swift, η παρουσία της στα παιχνίδια των Chiefs αποτελεί πλέον μια αγαπημένη καθιερωμένη συνήθεια. Από την πρώτη της εμφάνιση στις κερκίδες τον Σεπτέμβριο του 2023, η τραγουδίστρια έχει μετατρέψει τα παιχνίδια του NFL σε σημείο συνάντησης για φίλους, συγγενείς και αστέρες του Χόλιγουντ, στηρίζοντας σταθερά τον σύζυγό της σε κάθε του βήμα.

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Taylor Swift Tom Cruise Travis Kelce
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