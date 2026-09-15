City Guide 15.09.2026

«Στα ίχνη των λογοτεχνών»: Μια διαφορετική περιήγηση στην Αθήνα των γραμμάτων και των τεχνών

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Ανακάλυψε την Αθήνα των λογοτεχνών μέσα από μια διαφορετική θεατρική περιήγηση στην Πλάκα, με στάσεις στις ιστορίες σημαντικών δημιουργών
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Πόσες ιστορίες κρύβονται στους δρόμους της Πλάκας; Ποιοι δημιουργοί έζησαν, εμπνεύστηκαν και έγραψαν σε αυτή τη γειτονιά; Πόσο διαφορετικά μπορούμε να δούμε μια πόλη, όταν γνωρίσουμε τις ιστορίες των ανθρώπων της;

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Το Μουσείο Μαρία Κάλλας Δήμου Αθηναίων και το Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης (ΜΙΕΤ) προσκαλούν το κοινό σε έναν διαφορετικό τρόπο γνωριμίας με την πόλη και τους ανθρώπους που τη διαμόρφωσαν, μέσα από τη θεατρική περιπατητική διαδρομή «Στα Ίχνη των Λογοτεχνών». Από τις 18 Σεπτεμβρίου έως τις 23 Οκτωβρίου 2026, η Πλάκα γίνεται το σκηνικό μιας διαφορετικής περιήγησης στην Αθήνα των λογοτεχνών, των καλλιτεχνών και των ανθρώπων του πνεύματος.

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Περιγραφή

Στα γνώριμα σοκάκια της Πλάκας κρύβεται μια άλλη Αθήνα: η Αθήνα των λογοτεχνών. Μέσα από μια πρωτότυπη θεατρική περιήγηση στην ευρύτερη περιοχή του ιστορικού κέντρου της Αθήνας, το κοινό καλείται να ανακαλύψει τη γειτονιά όπου λογοτέχνες, καλλιτέχνες και άνθρωποι του πνεύματος έζησαν, εμπνεύστηκαν και άφησαν το αποτύπωμά τους.

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Σε κάθε στάση της περιήγησης ξεδιπλώνονται στιγμές από τη ζωή και το έργο σημαντικών Ελλήνων λογοτεχνών, φωτίζοντας τη σχέση τους με την ιστορία, τα γεγονότα και την καθημερινή ζωή της πόλης. Ο Γιώργος Σεφέρης, ο Γεώργιος Δροσίνης, ο Κωνσταντίνος Καβάφης και άλλοι, «ζωντανεύουν» μπροστά μας μέσα από χειρόγραφα, φωτογραφίες, αποσπάσματα από τα έργα τους και πολύτιμα θραύσματα του παρελθόντος τους, μετατρέποντας αυτή την περιήγηση σε ένα συναρπαστικό ταξίδι στη λογοτεχνία, την ιστορία της Αθήνας και την συλλογική μας μνήμη.

Συντελεστές

Δραματουργία / Έρευνα / Σκηνοθεσία: Χρήστος Χριστόπουλος
Ενδυματολογική & σκηνογραφική επιμέλεια: Κωνσταντίνα Εμμανουήλ
Θεατρικοί ξεναγοί: Χρήστος Δερβεντζής, Αλέξανδρος Καναβός, Σοφία Νικολοπούλου

Διοργάνωση: Μουσείο Μαρία Κάλλας, Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τράπεζας
Σχεδιασμός / Υλοποίηση: Ομάδα Θεάτρου Ανεμόμυλοι
Υποστήριξη: Αρχείο Καβάφη (Ίδρυμα Ωνάση), Μουσείο Λαϊκής Τέχνης και Παράδοσης Αγγελική Χατζημιχάλη (ΟΠΑΝΔΑ)

Πληροφορίες

Σημείο συνάντησης: Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τράπεζας (ΜΙΕΤ), Θουκυδίδου 13
Ημερομηνίες: Παρασκευές 18 & 25 Σεπτεμβρίου, και Παρασκευές 2, 9, 16 & 23 Οκτωβρίου 2026
Ώρα συνάντησης: 17:20 – Ώρα εκκίνησης: 17:30
Διάρκεια: 80 λεπτά
Κόστος: 14€
Απαραίτητη η προκράτηση θέσης μέσω more.com : https://www.more.com/gr-el/tickets/walk/sta-ixni-ton-logotexnon/

Σημείωση: Φορέστε άνετα ρούχα και παπούτσια και πάρτε μαζί σας τα απαραίτητα αξεσουάρ, ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες.

Χορηγοί επικοινωνίας: Μουσείο Μαρία Κάλλας Δήμου Αθηναίων, Mad TV, Mad Radio 106,2

 

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Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης (ΜΙΕΤ) Μουσείο Μαρία Κάλλας Δήμου Αθηναίων
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