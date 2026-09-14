City Guide 14.09.2026

Για 2η χρονιά στο Θέατρο Άνεσις η «Τελευταία Έξοδος – Ρίτα Χέιγουορθ»

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Μια από τις μεγαλύτερες θεατρικές επιτυχίες των τελευταίων χρόνων επιστρέφει για 2η χρονιά στο Θέατρο Άνεσις
Mad.gr
Με μια ματιά
  • Η παράσταση «Τελευταία Έξοδος - Ρίτα Χέιγουορθ» παρουσιάζεται για δεύτερη χρονιά στο Θέατρο Άνεσις.
  • Βασίζεται στην ταινία "The Shawshank Redemption" και πραγματεύεται θέματα αξιοπρέπειας, φιλίας και ελπίδας.
  • Πρωταγωνιστούν οι Νίκος Ψαρράς, Δημήτρης Παπανικολάου, Μάνος Βακούσης και Γιάννης Μποσταντζόγλου.
  • Το έργο εστιάζει στην ανθεκτικότητα του ανθρώπινου πνεύματος απέναντι στις αντιξοότητες.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

“Μερικά πουλιά δεν προορίζονται για το κλουβί”

Μια συγκλονιστική ιστορία αξιοπρέπειας, φιλίας και λύτρωσης, μέσα από τα κάγκελα της φυλακής!

…με τους Νίκο Ψαρρά, Δημήτρη Παπανικολάου, Μάνο Βακούση, Γιάννη Μποστατζόγλου και μια ομάδα καταξιωμένων ηθοποιών και δημιουργών

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Η Happy Productions παρουσιάζει για 2η χρονιά στο Θέατρο Άνεσις, τη θεατρική μεταφορά της ταινίας σταθμός στην ιστορία του κινηματογράφου «Η Τελευταία Έξοδος – Ρίτα Χέιγουορθ» (The Shawshank Redemption), βασισμένη στο αριστούργημα του Stephen King. Ένα έργο για τη δύναμη της πίστης, της αξιοπρέπειας και της ελπίδας. Για τον άνθρωπο που, ακόμα κι όταν όλα μοιάζουν χαμένα, επιμένει να βλέπει φως στο σκοτάδι.

Τη σκηνική εκδοχή υπογράφουν οι Άδελφοί Σταυρόπουλοι, απόφοιτοι του Τμήματος Σκηνοθεσίας της Σχολής του Έθνικού Θεάτρου. Ο Νίκος Ψαρράς ενσαρκώνει τον εμβληματικό ρόλο του Άντι, ενός ανθρώπου που αντιστέκεται στην απανθρωπιά και δεν σταματά να ελπίζει. Ο Δημήτρης Παπανικολάου υποδύεται τον Ρεντ, έναν κρατούμενο που έχει μάθει να επιβιώνει εντός των τειχών και βρίσκει στον Άντι έναν απρόσμενο καθρέφτη αξιοπρέπειας και δύναμης. Μαζί τους ο Μάνος Βακούσης στον ρόλο του σκληρού Διευθυντή των φυλακών και ο Γιάννης Μποσταντζόγλου ως Μπρουκς, ο ηλικιωμένος βιβλιοθηκάριος. Έπί σκηνής, έντεκα ηθοποιοί συνθέτουν έναν ζωντανό μικρόκοσμο εγκλεισμού, αντίστασης και λύτρωσης.

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Η Ιστορία

Ο Άντι καταδικάζεται σε ισόβια για έναν φόνο που ισχυρίζεται πως δεν διέπραξε. Μέσα στη σκληρή καθημερινότητα της φυλακής, δεν χάνει ποτέ την πίστη του. Παλεύει να διατηρήσει την αξιοπρέπειά του, να καλλιεργήσει την ελπίδα, και να εμπνεύσει όσους έχουν ξεχάσει τι σημαίνει να είσαι άνθρωπος. Η φιλία του με τον Ρεντ γίνεται το καταφύγιό του, και μαζί χτίζουν – σε έναν κόσμο χωρίς αύριο – μια πίστη σε κάτι μεγαλύτερο: την ελευθερία.

Το φινάλε της ιστορίας συγκαταλέγεται στα πιο ανατρεπτικά που έχουν γραφτεί ποτέ. Μια κορύφωση βαθιά ανθρώπινη και συγκλονιστικά απρόσμενη, που αναδεικνύει τη δύναμη της ελπίδας εκεί όπου όλα φαίνονται χαμένα.

ένα τέλος που δεν σε ανταμείβει απλώς – σε αλλάζει.

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Διανομή: Νίκος Ψαρράς, Δημήτρης Παπανικολάου, Μάνος Βακούσης, Γιάννης Μποσταντζόγλου, Γιώργος Ρούφας, Κρις Ραντάνοφ,
Βασίλης Μπεσίρης, Άντώνης Χρήστου, Θοδωρής Θεοδωρακόπουλος, Γιάννης Κόραβος, Γιώργος Φασουλάς

ΣΥΝΤΈΛΈΣΤΈΣ:

  • Συγγραφέας: Στίβεν Κινγκ
  • Σκηνοθεσία & Διασκευή: Δημήτρης και Ορέστης Σταυρόπουλος
  • Μετάφραση: Άντώνης Γαλέος
  • Πρωτότυπη Μουσική: Άγγελος Τριανταφύλλου
  • Σκηνογραφία: Έύα Μανιδάκη
  • Ένδυματολογία: Άλέγια Παπαγεωργίου
  • Φωτισμοί: Νίκος Βλασσόπουλος
  • Κινησιολογία: Κρίς Ραντάνοφ
  • Βοηθός Σκηνοθέτη: Νίκος Ιατρού
  • Βοηθός Σκηνογράφου: Άννα Μπίζα
  • Βοηθός Ένδυματολόγου: Φλώρα Σαμπροβαλάκη
  • Φωτογραφία / Trailer: Πάτροκλος Σκαφίδας
  • Γραφιστική Έπιμέλεια: Μαύρα Γίδια
  • Διεύθυνση Παραγωγής: Ιωάννης Παντελίδης

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Προβολή/ Έπικοινωνία: Άγλαΐα Παγώνα (email: [email protected])

Παραστάσεις:
Παρασκευή 21:00, Σάββατο 18:00 & 21:00, Κυριακή: 21:00

Πρεμιέρα 2ης Χρονιάς: Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 2026

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Διάρκεια Παράστασης: 110 λεπτά

Τιμές Έισιτηρίων:

  • Ζώνη VIP: 30€, Ζώνη Ά: 25€, Ζώνη Β: 20€
  • Άνεργοι–Πολύτεκνοι-AMEA–Νέοι έως 24 χρονών-Άτέλειες: Ζώνη VIP: 25€, Ζώνη Ά : 20€, Ζώνη Β: 15€

Ομαδικές κρατήσεις στο τηλέφωνο 210 0080900 ή στο email [email protected]

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Θέατρο ΆΝΈΣΙΣ: Λεωφ Κηφισίας 14 & Λεωφ. Άλεξάνδρας (Μετρό Άμπελόκηποι)

Τηλέφωνο Έπικοινωνίας: 210-0080900 & 210-7718943

ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ ΈΙΣΙΤΗΡΙΩΝ:

α. Ηλεκτρονικά: www.more.com/gr-el/tickets/theater/teleftaiaexodos

β. Τηλεφωνικά: Στο 210 0080900 (Δευτέρα έως Σάββατο 10:00-17:00)

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γ. Στα ταμεία του θεάτρου Άνεσις: Λ.Κηφισίας 14 (Δευτέρα έως Κυριακή 16:00-21:00)

δ. Στα γραφεία της Happy Productions: Άριστείδου 9 (εντός στοάς), 3ος όροφος, Πλατεία Κλαυθμώνος, Άθήνα, Μετρό Πανεπιστήμιο (Δευτέρα έως Παρασκευή 10:00-18:00)

Χορηγοί επικοινωνίας:

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Η Τελευταία Έξοδος – Ρίτα Χέιγουορθ Θέατρο Άνεσις
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