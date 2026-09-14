Μουσική 14.09.2026

Céline Dion: Επέστρεψε στην σκηνή μετά από 6 χρόνια και λύγισε από συγκίνηση

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Η Céline Dion επέστρεψε στη σκηνή μετά από περισσότερα από 6 χρόνια και συγκινήθηκε στην πρώτη ολοκληρωμένη συναυλία της στο Παρίσι
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η Céline Dion επέστρεψε στη σκηνή στο Παρίσι μετά από 6 χρόνια, συγκινημένη.
  • Η συναυλία σηματοδότησε την έναρξη 26 παραστάσεων και την επιστροφή της μετά από δύσκολη περίοδο.
  • Η τραγουδίστρια είχε απομακρυνθεί λόγω πανδημίας και διάγνωσης με stiff-person syndrome.
  • Η Dion τήρησε την υπόσχεσή της να επιστρέψει, ευχαριστώντας τους fans για την υποστήριξή τους.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Céline Dion επέστρεψε εκεί όπου ανήκει περισσότερο: πάνω στη σκηνή. Η διάσημη τραγουδίστρια έδωσε στις 12 Σεπτεμβρίου στο Παρίσι την πρώτη ολοκληρωμένη συναυλία της εδώ και περισσότερα από έξι χρόνια και η στιγμή ήταν από την αρχή ιδιαίτερα φορτισμένη.

celine_dion
https://www.instagram.com/celinedion/

Μόλις λίγα δευτερόλεπτα μετά την έναρξη του πρώτου τραγουδιού, η Céline Dion δεν κατάφερε να συγκρατήσει τα δάκρυά της. Σταμάτησε για λίγο την ερμηνεία της, πήρε μια ανάσα και έδειξε την ευγνωμοσύνη της στο κοινό, πριν συνεχίσει το show.

Διάβασε επίσης: Celine Dion: Το Παρίσι μετρά αντίστροφα για τη μεγάλη επιστροφή της και οι fans δεν κρατιούνται

Η βραδιά στην Plenitude Arena σηματοδότησε την έναρξη μιας μεγάλης σειράς 26 συναυλιών στο Παρίσι, αλλά και την επιστροφή της στη full live δράση μετά από μια πολύ δύσκολη περίοδο. Η Céline Dion είχε απομακρυνθεί από τις συναυλίες, αρχικά λόγω της πανδημίας και στη συνέχεια εξαιτίας της διάγνωσής της με stiff-person syndrome.

Η Celine Dion με εντυπωσιακό φόρεμα και ανθοδέσμες στο Παρίσι, ενόψει της μεγάλης επιστροφής της.
https://www.instagram.com/celinedion/

Η Céline Dion άνοιξε τη συναυλία με το «On Ne Change Pas» και χρειάστηκε να σταματήσει για λίγο, εμφανώς συγκινημένη. Αφού ολοκλήρωσε το τραγούδι και συνέχισε με το «Destin», απευθύνθηκε στο κοινό τόσο στα γαλλικά όσο και στα αγγλικά.

Μιλώντας στους χιλιάδες fans που είχαν συγκεντρωθεί για να τη δουν ξανά live, θυμήθηκε την υπόσχεση που είχε δώσει στον εαυτό της και στο κοινό της: να επιστρέψει στη σκηνή.

«Έδωσα μια υπόσχεση να επιστρέψω, να είμαι ξανά στη σκηνή. Και εδώ είμαι, τραγουδώντας για εσάς και για εμένα, τραγουδώντας για τη ζωή», ανέφερε χαρακτηριστικά, σε μία από τις πιο δυνατές στιγμές της βραδιάς.

Στη συνέχεια, η τραγουδίστρια ερμήνευσε το «Because you loved me», ευχαριστώντας τους fans για την υπομονή, την αγάπη και τη στήριξή τους όλα αυτά τα χρόνια.

Η επιστροφή μετά τη δύσκολη περίοδο

Η τελευταία ολοκληρωμένη συναυλία της Céline Dion είχε πραγματοποιηθεί τον Μάρτιο του 2020 στο New Jersey, λίγο πριν η πανδημία οδηγήσει στην αναστολή της περιοδείας της. Τα shows που είχαν προγραμματιστεί αργότερα ακυρώθηκαν λόγω και των προβλημάτων υγείας που αντιμετώπισε.

https://www.instagram.com/celinedion/
https://www.instagram.com/celinedion/

Το 2022 η τραγουδίστρια αποκάλυψε ότι έχει διαγνωστεί με stiff-person syndrome, μια σπάνια νευρολογική και αυτοάνοση διαταραχή που μπορεί να προκαλέσει μυϊκή ακαμψία και επώδυνους σπασμούς.

Παρότι είχε ήδη κάνει ορισμένες ξεχωριστές εμφανίσεις, μεταξύ άλλων στην τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού το 2024, αυτή ήταν η πρώτη φορά μετά από χρόνια που επέστρεψε για ένα ολόκληρο concert.

Celine Dion
https://www.instagram.com/celinedion/

Για να προετοιμαστεί για τις εμφανίσεις στο Παρίσι, η Céline Dion έχει ακολουθήσει ένα απαιτητικό πρόγραμμα με σωματική και φωνητική θεραπεία, ανοσοθεραπεία, Pilates και μαθήματα μπαλέτου. Και όπως φαίνεται από την πρώτη βραδιά, η επιστροφή της στη σκηνή είναι κάτι πολύ περισσότερο από μια σειρά συναυλιών: είναι η δική της μεγάλη επιστροφή στη ζωή.

Διάβασε επίσης :

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook ή ακολουθήστε μας στο Instagram, στο TikTok και στο YouTube.

Celine Dion ΣΥΝΑΥΛΙΑ
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
«New Beginnings»: Ο Justin Bieber και η Hailey Bieber γιόρτασαν 8 χρόνια γάμου – Δες τις φωτογραφίες

«New Beginnings»: Ο Justin Bieber και η Hailey Bieber γιόρτασαν 8 χρόνια γάμου – Δες τις φωτογραφίες

14.09.2026
Επόμενο
Για 2η χρονιά στο Θέατρο Άνεσις η «Τελευταία Έξοδος – Ρίτα Χέιγουορθ»

Για 2η χρονιά στο Θέατρο Άνεσις η «Τελευταία Έξοδος – Ρίτα Χέιγουορθ»

14.09.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

«Με λένε Γιώργο»: Η συγκινητική αφιέρωση του Γιώργου Χατζηνάσιου στον Γιώργο Μαζωνάκη – Δες το βίντεο
Μουσικά Νέα

«Με λένε Γιώργο»: Η συγκινητική αφιέρωση του Γιώργου Χατζηνάσιου στον Γιώργο Μαζωνάκη – Δες το βίντεο

14.09.2026
Sing for Greece 2027: Οι πρώτοι καλλιτέχνες που ετοιμάζονται για τη Eurovision 2027
EUROVISION

Sing for Greece 2027: Οι πρώτοι καλλιτέχνες που ετοιμάζονται για τη Eurovision 2027

14.09.2026
«Είχε γεννηθεί σταρ»: Η συγκινητική εξομολόγηση της δασκάλας του Γιώργου Μαζωνάκη στα MAD VMA 2018
Μουσικά Νέα

«Είχε γεννηθεί σταρ»: Η συγκινητική εξομολόγηση της δασκάλας του Γιώργου Μαζωνάκη στα MAD VMA 2018

14.09.2026
Eurovision 2027: Πώς θα συμμετέχει η Κύπρος στον διαγωνισμό; Εθνικός τελικός ή απευθείας ανάθεση
EUROVISION

Eurovision 2027: Πώς θα συμμετέχει η Κύπρος στον διαγωνισμό; Εθνικός τελικός ή απευθείας ανάθεση

14.09.2026
Κατερίνα Λιόλιου: Αναβάλλει τη συναυλία της στα Ιωάννινα για τον Γιώργο Μαζωνάκη
Μουσικά Νέα

Κατερίνα Λιόλιου: Αναβάλλει τη συναυλία της στα Ιωάννινα για τον Γιώργο Μαζωνάκη

14.09.2026
Γιώργος Μαζωνάκης: Τα ακυκλοφόρητα κομμάτια που δεν είδαν ποτέ το φως της δημοσιότητας
Μουσικά Νέα

Γιώργος Μαζωνάκης: Τα ακυκλοφόρητα κομμάτια που δεν είδαν ποτέ το φως της δημοσιότητας

14.09.2026
Jay-Z: Το απρόσμενο reunion με τον Justin Timberlake και τον Pharrell Williams στο Παρίσι – Βίντεο
Μουσικά Νέα

Jay-Z: Το απρόσμενο reunion με τον Justin Timberlake και τον Pharrell Williams στο Παρίσι – Βίντεο

14.09.2026
U2: 50 χρόνια μουσικής και μία μεγάλη τιμή που τους φέρνει ξανά στο προσκήνιο
Μουσικά Νέα

U2: 50 χρόνια μουσικής και μία μεγάλη τιμή που τους φέρνει ξανά στο προσκήνιο

14.09.2026
Shakira & Burna Boy: Πόσα views χρειάστηκε το «Dai Dai» για να γράψει ιστορία;
Μουσικά Νέα

Shakira & Burna Boy: Πόσα views χρειάστηκε το «Dai Dai» για να γράψει ιστορία;

14.09.2026
Το ταξιδιωτικό όνειρο της Klavdia είναι η Ιαπωνία και πρέπει να πας χθες!

Το ταξιδιωτικό όνειρο της Klavdia είναι η Ιαπωνία και πρέπει να πας χθες!

QUIZ: Οι 10 δάσκαλοι που κάνουν κάθε σχολική χρονιά… αξέχαστη – Εσύ ποιος είσαι;

QUIZ: Οι 10 δάσκαλοι που κάνουν κάθε σχολική χρονιά… αξέχαστη – Εσύ ποιος είσαι;

Οι πιο εντυπωσιακές fashion συνεργασίες για το 2026

Οι πιο εντυπωσιακές fashion συνεργασίες για το 2026

Πίσω από αυτές τις 5 γεύσεις κρύβεται κάτι που δεν περίμενες

Πίσω από αυτές τις 5 γεύσεις κρύβεται κάτι που δεν περίμενες

Θες να ανανεώσεις το υπνοδωμάτιό σου; 3 εύκολες ιδέες για το απόλυτο φθινοπωρινό reset

Θες να ανανεώσεις το υπνοδωμάτιό σου; 3 εύκολες ιδέες για το απόλυτο φθινοπωρινό reset

Less is more: Πώς να φτιάξεις DIY hydration pearls για ενυδάτωση

Less is more: Πώς να φτιάξεις DIY hydration pearls για ενυδάτωση

Έρχονται ακόμα πιο δύσκολες μέρες για τις ιστοσελίδες

Έρχονται ακόμα πιο δύσκολες μέρες για τις ιστοσελίδες

Νέο πρόγραμμα επιδότησης των εφημερίδων

Νέο πρόγραμμα επιδότησης των εφημερίδων

ΑΙΧΜΕΣ: Με Λάκη το Mega 104.6

ΑΙΧΜΕΣ: Με Λάκη το Mega 104.6

Επικίνδυνα κόλπα με το καλώδιο διασύνδεσης Κύπρου – Κρήτης

Επικίνδυνα κόλπα με το καλώδιο διασύνδεσης Κύπρου – Κρήτης

Φόβοι για θερμό επεισόδιο στο Αιγαίο: Τα σενάρια που τρομάζουν το Μαξίμου

Φόβοι για θερμό επεισόδιο στο Αιγαίο: Τα σενάρια που τρομάζουν το Μαξίμου

Το ποσοστό Σαμαρά θα κρίνει τις… δεύτερες εκλογές

Το ποσοστό Σαμαρά θα κρίνει τις… δεύτερες εκλογές