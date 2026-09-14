Céline Dion: Επέστρεψε στην σκηνή μετά από 6 χρόνια και λύγισε από συγκίνηση

Η Céline Dion επέστρεψε στη σκηνή μετά από περισσότερα από 6 χρόνια και συγκινήθηκε στην πρώτη ολοκληρωμένη συναυλία της στο Παρίσι

Με μια ματιά Η Céline Dion επέστρεψε στη σκηνή στο Παρίσι μετά από 6 χρόνια, συγκινημένη.

Η συναυλία σηματοδότησε την έναρξη 26 παραστάσεων και την επιστροφή της μετά από δύσκολη περίοδο.

Η τραγουδίστρια είχε απομακρυνθεί λόγω πανδημίας και διάγνωσης με stiff-person syndrome.

Η Dion τήρησε την υπόσχεσή της να επιστρέψει, ευχαριστώντας τους fans για την υποστήριξή τους. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Céline Dion επέστρεψε εκεί όπου ανήκει περισσότερο: πάνω στη σκηνή. Η διάσημη τραγουδίστρια έδωσε στις 12 Σεπτεμβρίου στο Παρίσι την πρώτη ολοκληρωμένη συναυλία της εδώ και περισσότερα από έξι χρόνια και η στιγμή ήταν από την αρχή ιδιαίτερα φορτισμένη.

Μόλις λίγα δευτερόλεπτα μετά την έναρξη του πρώτου τραγουδιού, η Céline Dion δεν κατάφερε να συγκρατήσει τα δάκρυά της. Σταμάτησε για λίγο την ερμηνεία της, πήρε μια ανάσα και έδειξε την ευγνωμοσύνη της στο κοινό, πριν συνεχίσει το show.

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Η βραδιά στην Plenitude Arena σηματοδότησε την έναρξη μιας μεγάλης σειράς 26 συναυλιών στο Παρίσι, αλλά και την επιστροφή της στη full live δράση μετά από μια πολύ δύσκολη περίοδο. Η Céline Dion είχε απομακρυνθεί από τις συναυλίες, αρχικά λόγω της πανδημίας και στη συνέχεια εξαιτίας της διάγνωσής της με stiff-person syndrome.

Η Céline Dion άνοιξε τη συναυλία με το «On Ne Change Pas» και χρειάστηκε να σταματήσει για λίγο, εμφανώς συγκινημένη. Αφού ολοκλήρωσε το τραγούδι και συνέχισε με το «Destin», απευθύνθηκε στο κοινό τόσο στα γαλλικά όσο και στα αγγλικά.

Μιλώντας στους χιλιάδες fans που είχαν συγκεντρωθεί για να τη δουν ξανά live, θυμήθηκε την υπόσχεση που είχε δώσει στον εαυτό της και στο κοινό της: να επιστρέψει στη σκηνή.

«Έδωσα μια υπόσχεση να επιστρέψω, να είμαι ξανά στη σκηνή. Και εδώ είμαι, τραγουδώντας για εσάς και για εμένα, τραγουδώντας για τη ζωή», ανέφερε χαρακτηριστικά, σε μία από τις πιο δυνατές στιγμές της βραδιάς.

Στη συνέχεια, η τραγουδίστρια ερμήνευσε το «Because you loved me», ευχαριστώντας τους fans για την υπομονή, την αγάπη και τη στήριξή τους όλα αυτά τα χρόνια.

Η επιστροφή μετά τη δύσκολη περίοδο

Η τελευταία ολοκληρωμένη συναυλία της Céline Dion είχε πραγματοποιηθεί τον Μάρτιο του 2020 στο New Jersey, λίγο πριν η πανδημία οδηγήσει στην αναστολή της περιοδείας της. Τα shows που είχαν προγραμματιστεί αργότερα ακυρώθηκαν λόγω και των προβλημάτων υγείας που αντιμετώπισε.

Το 2022 η τραγουδίστρια αποκάλυψε ότι έχει διαγνωστεί με stiff-person syndrome, μια σπάνια νευρολογική και αυτοάνοση διαταραχή που μπορεί να προκαλέσει μυϊκή ακαμψία και επώδυνους σπασμούς.

Παρότι είχε ήδη κάνει ορισμένες ξεχωριστές εμφανίσεις, μεταξύ άλλων στην τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού το 2024, αυτή ήταν η πρώτη φορά μετά από χρόνια που επέστρεψε για ένα ολόκληρο concert.

Για να προετοιμαστεί για τις εμφανίσεις στο Παρίσι, η Céline Dion έχει ακολουθήσει ένα απαιτητικό πρόγραμμα με σωματική και φωνητική θεραπεία, ανοσοθεραπεία, Pilates και μαθήματα μπαλέτου. Και όπως φαίνεται από την πρώτη βραδιά, η επιστροφή της στη σκηνή είναι κάτι πολύ περισσότερο από μια σειρά συναυλιών: είναι η δική της μεγάλη επιστροφή στη ζωή.

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