Buckingham Palace: Δες το μουσικό αφιέρωμα για τα 25 χρόνια από την 11η Σεπτεμβρίου

Το Buckingham Palace τίμησε τα 25 χρόνια από την 11η Σεπτεμβρίου με μια ιδιαίτερη μουσική τελετή στην αλλαγή φρουράς

Με μια ματιά Το Buckingham Palace τίμησε την 25η επέτειο της 11ης Σεπτεμβρίου με μουσικό αφιέρωμα στην αλλαγή φρουράς.

Η στρατιωτική μπάντα έπαιξε αμερικανικές συνθέσεις, τον εθνικό ύμνο των ΗΠΑ και το «Amazing Grace».

Η ενέργεια αυτή επαναλαμβάνει συμβολικά την πράξη της Queen Elizabeth II το 2001 μετά τις επιθέσεις.

Η τελετή υπογράμμισε τους δεσμούς Βρετανίας-ΗΠΑ και τη σημασία της μουσικής στη μνήμη. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ένα διαφορετικό μήνυμα μνήμης έστειλε το Buckingham Palace με αφορμή τη συμπλήρωση 25 χρόνων από την 11η Σεπτεμβρίου. Η καθιερωμένη αλλαγή φρουράς απέκτησε αυτή τη φορά έναν ιδιαίτερο μουσικό χαρακτήρα, με τη στρατιωτική μπάντα να τιμά τα θύματα της τρομοκρατικής επίθεσης μέσα από μια σειρά συμβολικών επιλογών.

Η Band of the Coldstream Guards εμφανίστηκε στον προαύλιο χώρο του παλατιού και παρουσίασε ένα πρόγραμμα γεμάτο αμερικανικές αναφορές. Ανάμεσα στα κομμάτια που ακούστηκαν ήταν οι γνωστές συνθέσεις του John Philip Sousa, «The Thunderer» και «The Stars and Stripes Forever», ενώ η μπάντα ερμήνευσε επίσης τον εθνικό ύμνο των ΗΠΑ και το «Amazing Grace».

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Η επιλογή δεν ήταν τυχαία. Η φετινή τελετή παραπέμπει σε μια αντίστοιχη κίνηση της Queen Elizabeth II, η οποία μόλις δύο ημέρες μετά τις επιθέσεις του 2001 είχε ζητήσει να ακουστεί ο αμερικανικός εθνικός ύμνος έξω από το Buckingham Palace. Έτσι, 25 χρόνια αργότερα, ο King Charles επανέφερε εκείνη τη συμβολική πράξη μνήμης.

Η τελετή της αλλαγής φρουράς είναι μία από τις πιο χαρακτηριστικές παραδόσεις του βρετανικού παλατιού και συνδέεται παραδοσιακά με τις στρατιωτικές μπάντες. Αυτή τη φορά, όμως, το μουσικό πρόγραμμα είχε ξεκάθαρο συμβολισμό, μετατρέποντας για λίγο την τελετή σε μια δημόσια πράξη μνήμης για τους ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους στις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου.

Το «Amazing Grace» έδωσε έναν ακόμη πιο συγκινητικό τόνο στην εκδήλωση, ενώ το αμερικανικό μουσικό στοιχείο κυριάρχησε σε όλη την εμφάνιση της μπάντας. Η τελετή πραγματοποιήθηκε παρουσία εκπροσώπων της Βρετανίας και των ΗΠΑ, υπογραμμίζοντας τους διαχρονικούς δεσμούς των δύο χωρών.

Το αφιέρωμα έρχεται σε μια χρονιά-ορόσημο για την 11η Σεπτεμβρίου. Ο King Charles και η Queen Camilla είχαν ήδη επισκεφθεί νωρίτερα μέσα στη χρονιά το National September 11 Memorial & Museum στη Νέα Υόρκη, όπου απέτισαν φόρο τιμής στα θύματα.

25 χρόνια μετά, η μουσική θυμίζει

Από το Buckingham Palace μέχρι τη Νέα Υόρκη, η 25η επέτειος της 11ης Σεπτεμβρίου συνοδεύεται από διαφορετικές δράσεις μνήμης. Στην περίπτωση του παλατιού, η μουσική βρέθηκε στο επίκεντρο και απέδειξε για ακόμη μία φορά πως ένα τραγούδι ή ένας ύμνος μπορεί να λειτουργήσει ως γέφυρα ανάμεσα σε διαφορετικούς ανθρώπους και χώρες.

Η ιδιαίτερη αλλαγή φρουράς δεν ήταν απλώς ένα ακόμη βασιλικό τελετουργικό. Ήταν ένας τρόπος για να μείνει ζωντανή η μνήμη μιας ημέρας που σημάδεψε ολόκληρο τον κόσμο.

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