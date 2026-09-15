Μουσική 15.09.2026

Judeline: Το τραγούδι της με την Karol G κατέκτησε τον κόσμο – Η απρόσμενη επιτυχία του «BbY WoW»

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Το «BbY WoW» της Karol G με τη συμμετοχή της Judeline και του Rusowsky έφτασε στην κορυφή Spotify και Billboard Global 200
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Το τραγούδι «BbY WoW» της Judeline με την Karol G και τον Rusowsky κατέκτησε την κορυφή παγκόσμιων charts.
  • Το κομμάτι βρίσκεται στο Νο1 Spotify και Billboard Global 200, με εκατομμύρια ακροάσεις και views.
  • Η Judeline δηλώνει έκπληκτη από την επιτυχία, καθώς ξεπέρασε τις προσδοκίες της.
  • Η Judeline και η Karol G είχαν προηγούμενη συνεργασία σε τραγούδια για το άλμπουμ «No Me Arrepiento de Sentir Tanto».
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το «BbY WoW» έχει κατακτήσει την κορυφή των παγκόσμιων charts και η Judeline είναι η πρώτη που δηλώνει πως δεν περίμενε ποτέ ότι το τραγούδι θα έφτανε τόσο ψηλά. Η συνεργασία της με την Karol G και τον Rusowsky έχει εξελιχθεί σε μία από τις μεγαλύτερες μουσικές επιτυχίες της περιόδου, με το κομμάτι να βρίσκεται στο Νο1 τόσο του Spotify όσο και του Billboard Global 200 και να μετρά ήδη εκατομμύρια ακροάσεις και views.

https://www.instagram.com/judeline/
https://www.instagram.com/judeline/

Κι ενώ το κοινό έχει κάνει το «BbY WoW» ένα από τα πιο δημοφιλή τραγούδια αυτή τη στιγμή, η Ισπανίδα τραγουδίστρια και songwriter παραδέχεται πως ακόμη και η ίδια δυσκολεύεται να πιστέψει την πορεία του. Μιλώντας στο Rolling Stone, η Judeline μοιράστηκε λεπτομέρειες από τη συνεργασία της με την Karol G, τη φιλία της με τον Rusowsky και τη δημιουργική διαδικασία πίσω από ένα τραγούδι που κατάφερε να ταξιδέψει πολύ πιο μακριά απ’ όσο είχε φανταστεί.

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Το «BbY WoW» σκαρφαλώνει στην κορυφή

Τις τελευταίες εβδομάδες, το «BbY WoW» έχει γίνει ένα από τα μεγαλύτερα τραγούδια στον πλανήτη. Η συνεργασία της Karol G με τον Rusowsky και την Judeline έχει κατακτήσει την πρώτη θέση στο Spotify και στο Billboard Global 200, ενώ οι αριθμοί αποτυπώνουν το μέγεθος της επιτυχίας. Το τραγούδι έχει συγκεντρώσει 78 εκατομμύρια ακροάσεις στο Spotify και 37 εκατομμύρια views στο YouTube, με την πορεία του να συνεχίζεται δυναμικά.

Για την Judeline, ωστόσο, το εντυπωσιακότερο στοιχείο δεν είναι μόνο οι αριθμοί, αλλά το γεγονός ότι κανείς δεν μπορεί να προβλέψει ποιο τραγούδι θα αγγίξει τελικά τόσο πολύ το κοινό. «Δεν το περίμενα καθόλου», ανέφερε χαρακτηριστικά στη συνέντευξή της στο Rolling Stone. Όπως εξήγησε, γνώριζε ότι το τραγούδι είχε όλες τις προϋποθέσεις για να πάει καλά, κυρίως λόγω της τεράστιας απήχησης της Karol G, όμως η πραγματική έκταση της επιτυχίας ξεπέρασε τις προσδοκίες της.

Η Karol G με εντυπωσιακό μακιγιάζ και κεντημένο μπούστο, γιορτάζει την επιτυχία του τραγουδιού «BbY WOW».
https://www.instagram.com/karolg/

Η Karol G, η Judeline και ο Rusowsky σε μία συνεργασία που ξεχώρισε

Για την Judeline, η συμμετοχή της στο «BbY WoW» έχει και μια ιδιαίτερη συναισθηματική διάσταση, καθώς στο τραγούδι βρίσκεται μαζί με τον Rusowsky, έναν καλλιτέχνη με τον οποίο έχει μεγαλώσει καλλιτεχνικά και προσωπικά. Οι δυο τους γνωρίστηκαν όταν η Judeline μετακόμισε στη Μαδρίτη και από τότε έχουν ακολουθήσει παράλληλες διαδρομές στη μουσική. Η ίδια μάλιστα αναφέρθηκε και στον Ralphie Choo, μιλώντας για την εξέλιξη που έχουν σημειώσει και οι τρεις τους μέσα στα χρόνια. Η συνεργασία με την Karol G έκανε τη στιγμή ακόμη πιο ξεχωριστή. Η Judeline περιέγραψε την Κολομβιανή σταρ ως έναν άνθρωπο με πολύ όμορφη ενέργεια, που ήταν ιδιαίτερα υποστηρικτικός μαζί της σε όλη τη διαδικασία.

Η δημιουργική σχέση με την Karol G

Η Judeline και η Karol G είχαν ήδη συνεργαστεί στη δημιουργία αρκετών τραγουδιών για το άλμπουμ «No Me Arrepiento de Sentir Tanto». Ανάμεσά τους βρίσκονται τα «Final Feliz», «Matadora» και «Te Llevas To», γεγονός που δείχνει ότι η σχέση τους δεν περιορίστηκε σε μία απλή συμμετοχή σε ένα τραγούδι. Η ίδια χαρακτήρισε τη συνεργασία τους ιδιαίτερα φυσική. Είχε σταματήσει για αρκετό καιρό να γράφει τραγούδια για άλλους καλλιτέχνες, όμως αισθάνθηκε ότι η συνεργασία με την Karol G θα μπορούσε να λειτουργήσει διαφορετικά. Αυτό που φαίνεται πως έκανε τη διαφορά ήταν η αίσθηση ελευθερίας που ένιωσε. Η Judeline εξήγησε ότι υπήρχε χώρος για να εκφραστεί, χωρίς να αισθάνεται πίεση ή ότι πρέπει να ακολουθήσει έναν συγκεκριμένο τρόπο γραφής.

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Judeline Karol G
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