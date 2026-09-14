Η μεγάλη επιστροφή των BIGBANG στο MetLife Stadium για τα 20 χρόνια τους

Από τις επιτυχίες που καθόρισαν την πορεία τους μέχρι το ολοκαίνουργιο «BiiiG», οι BIGBANG μετέτρεψαν το MetLife Stadium σε μια μεγάλη γιορτή για τα 20 χρόνια τους

Με μια ματιά Οι BIGBANG γιόρτασαν 20 χρόνια με συναυλία στο MetLife Stadium.

Η επετειακή συναυλία περιλάμβανε 30 τραγούδια και διήρκεσε τρεις ώρες.

Για πρώτη φορά, οι BIGBANG εμφανίστηκαν στη σκηνή ως τριάδα.

Παρουσιάστηκε ζωντανά το νέο single «BiiiG», το πρώτο μετά από τέσσερα χρόνια. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το MetLife Stadium έγινε για μία βραδιά το επίκεντρο του K-pop, καθώς οι BIGBANG έφεραν στη σκηνή τη μεγάλη επετειακή τους περιοδεία για τα 20 χρόνια από την ίδρυσή τους. Την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, το συγκρότημα έδωσε τη μοναδική του συναυλία στην Ανατολική Ακτή, στο πλαίσιο του BIGBANG 2026-2027 World Tour «XX : COSMOS», σε ένα show διάρκειας περίπου τριών ωρών που είχε 30 τραγούδια, μεγάλες επιτυχίες, solo εμφανίσεις και μια στιγμή που ξεχώρισε από την πρώτη κιόλας νότα: οι BIGBANG εμφανίστηκαν για πρώτη φορά στη σκηνή ως τριάδα. Η βραδιά στο MetLife Stadium δεν ήταν απλώς ένας ακόμη σταθμός της περιοδείας, αλλά μια επετειακή εμφάνιση που ένωσε την ιστορία του συγκροτήματος με το νέο κεφάλαιο που ανοίγει μπροστά του.

Η 20ή επέτειος των BIGBANG δεν θα μπορούσε να γιορταστεί με έναν απλό τρόπο. Στο MetLife Stadium, το συγκρότημα παρουσίασε ένα setlist που περιλάμβανε συνολικά 30 τραγούδια και κράτησε περίπου τρεις ώρες, δίνοντας στο κοινό μια γεμάτη διαδρομή μέσα από διαφορετικές εποχές της μουσικής του πορείας. Αν παρακολουθείς την ιστορία του K-pop, γνωρίζεις ότι οι BIGBANG έχουν αφήσει το δικό τους αποτύπωμα στο είδος. Και στη συγκεκριμένη συναυλία, οι μεγάλες επιτυχίες που σημάδεψαν διαφορετικές περιόδους της καριέρας τους βρέθηκαν ξανά στο προσκήνιο, δίνοντας στη βραδιά έναν έντονα επετειακό χαρακτήρα. Από τα τραγούδια που έγιναν σημείο αναφοράς μέχρι τις πιο προσωπικές στιγμές κάθε μέλους, το πρόγραμμα είχε χώρο τόσο για τη συλλογική ιστορία των BIGBANG όσο και για τις ξεχωριστές παρουσίες τους.

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Η νέα σύνθεση των BIGBANG ήταν κάτι που δεν μπορούσε να περάσει απαρατήρητο. Για πρώτη φορά, το συγκρότημα ανέβηκε στη σκηνή ως τρία μέλη, χωρίς όμως να προσπαθήσει να προσπεράσει αυτή την αλλαγή. Αντίθετα, η διαφορετική αυτή πραγματικότητα έγινε μέρος της ίδιας της γιορτής. Η συναυλία δεν επιχείρησε να κρύψει το γεγονός ότι οι BIGBANG βρίσκονται σε μια νέα φάση, αλλά το ενσωμάτωσε στην ιστορία της βραδιάς, δίνοντας ακόμη μεγαλύτερη σημασία στην πορεία που έχει διανύσει το συγκρότημα μέσα σε δύο δεκαετίες.

Μέσα στις περίπου τρεις ώρες της συναυλίας, κάθε μέλος είχε επίσης τη δική του στιγμή στο επίκεντρο, μέσα από solo εμφανίσεις που έδωσαν διαφορετικό χρώμα στο πρόγραμμα. Ωστόσο, μία από τις στιγμές που ξεχώρισαν ήταν η ζωντανή παρουσίαση του «BiiiG», του πρώτου νέου single των BIGBANG εδώ και τέσσερα χρόνια. Το τραγούδι παρουσιάστηκε live στο πλαίσιο της συναυλίας, προσθέτοντας στη βραδιά ένα στοιχείο που δεν αφορούσε μόνο τη νοσταλγία για όσα έχουν ήδη γίνει.

Με 30 τραγούδια, περίπου τρεις ώρες μουσικής, solo εμφανίσεις, μεγάλες K-pop επιτυχίες και την πρώτη ζωντανή παρουσίαση του «BiiiG», η συναυλία των BIGBANG στο MetLife Stadium είχε όλα τα στοιχεία μιας μεγάλης επετειακής εμφάνισης.

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