Μουσική 14.09.2026

Harry Styles: Η συγκινητική εμφάνιση με το «Sign of the times» στο Madison Square Garden – Δες το βίντεο

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Ο Harry Styles ερμήνευσε το «Sign of the times» στην 9η από τις 30 sold-out εμφανίσεις του στο Madison Square Garden
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Ο Harry Styles ερμήνευσε το «Sign of the Times» στο Madison Square Garden.
  • Πραγματοποιεί 30 sold-out εμφανίσεις στο θρυλικό venue της Νέας Υόρκης.
  • Το «Sign of the Times» είναι ένα χαρακτηριστικό τραγούδι της solo καριέρας του, από το 2017.
  • Η ερμηνεία του δημιούργησε μια συγκινητική και δυνατή στιγμή με το κοινό.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Harry Styles χάρισε στο κοινό του μία από τις πιο δυνατές στιγμές της βραδιάς, ερμηνεύοντας το «Sign of the times» στο Madison Square Garden της Νέας Υόρκης. Ο Βρετανός superstar βρίσκεται αυτή την περίοδο στη σκηνή του θρυλικού venue για μια σειρά από 30 sold-out εμφανίσεις, με κάθε βραδιά να επιβεβαιώνει πως η σχέση του με το κοινό παραμένει πιο δυνατή από ποτέ.

https://www.instagram.com/harrystyles/
https://www.instagram.com/harrystyles/

Στην ένατη συναυλία του στο Madison Square Garden, ο Harry Styles επέλεξε ένα από τα τραγούδια που έχουν συνδεθεί περισσότερο με τη solo πορεία του και δημιούργησε μια ιδιαίτερα φορτισμένη στιγμή, με το κοινό να τραγουδά μαζί του κάθε στίχο.

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Το «Sign of the Times» είναι ένα από τα τραγούδια που δεν χρειάζονται ιδιαίτερες συστάσεις. Από την πρώτη κυκλοφορία του το 2017, αποτέλεσε ένα από τα πιο χαρακτηριστικά κομμάτια της solo καριέρας του Harry Styles και παραμένει σταθερά ένα από τα highlights των live εμφανίσεών του.

Ο Harry Styles τραγουδά και χορεύει με ενέργεια πάνω στη σκηνή κατά τη διάρκεια συναυλίας.
https://www.instagram.com/harrystyles/

Στο Madison Square Garden, η ερμηνεία του απέκτησε ακόμη μεγαλύτερη ένταση. Ο Styles στάθηκε στο κέντρο της σκηνής και άφησε τη φωνή και το τραγούδι να κάνουν όλη τη δουλειά, ενώ το κοινό συμμετείχε δημιουργώντας μια εντυπωσιακή ατμόσφαιρα.

Ο Harry Styles παίζει κιθάρα στη σκηνή κάτω από τη βροχή, με το κοινό να τον παρακολουθεί με ενθουσιασμό.
https://www.instagram.com/harrystyles/

Η ένατη βραδιά ήταν ακόμη ένα sold-out show από τα συνολικά 30 που έχει προγραμματίσει στο εμβληματικό venue, επιβεβαιώνοντας τη μεγάλη ανταπόκριση που έχει η νέα live περίοδος του Harry Styles.

Και αν υπάρχει ένα τραγούδι που μπορεί να μετατρέψει ένα γεμάτο στάδιο σε μία τεράστια κοινή στιγμή, το «Sign of the Times» είναι σίγουρα ένα από αυτά. Για λίγα λεπτά, η σκηνή του Madison Square Garden ανήκε ολοκληρωτικά στον Harry Styles και σε ένα τραγούδι που συνεχίζει να συγκινεί, χρόνια μετά την κυκλοφορία του.

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