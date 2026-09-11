Harry Styles: Στο επίκεντρο της κριτικής λόγω του design στα εισιτήρια της περιοδείας του

Με μια ματιά Σχεδιασμός εισιτηρίων συναυλίας Harry Styles προκάλεσε αντιδράσεις.

Το σχέδιο απεικονίζει αυτοκίνητο να πετά πάνω από το Empire State Building.

Η οπτική συμπίπτει με την επέτειο των επιθέσεων της 11ης Σεπτεμβρίου.

Κοινό εξέφρασε ενόχληση για έλλειψη διακριτικότητας και ευαισθησίας. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Στο επίκεντρο σφοδρής κριτικής βρέθηκε τις τελευταίες ώρες ο Harry Styles, εξαιτίας του γραφιστικού σχεδίου που επιλέχθηκε για τα εισιτήρια της τρέχουσας περιοδείας του, με τίτλο «Together, Together Tour». Η οπτική απεικόνιση προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς συνέπεσε χρονικά με τη συμπλήρωση 25 ετών από τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου στους Δίδυμους Πύργους.

Το επίμαχο σχέδιο ήρθε στο φως της δημοσιότητας μέσω χρηστών των social media, απεικονίζοντας ένα κίτρινο αυτοκίνητο, με τον δημοφιλή καλλιτέχνη να διακρίνεται στο εσωτερικό του, να πετά πάνω από το Empire State Building. Το αποτύπωμα από την πορεία του οχήματος περνά εγγύς ή διασχίζει την κορυφή του εμβληματικού ουρανοξύστη της Νέας Υόρκης, μια λεπτομέρεια που ξύπνησε οδυνηρές μνήμες και προκάλεσε αλγεινή εντύπωση στο κοινό, δεδομένου ότι τα εισιτήρια αφορούσαν τις εμφανίσεις του στο Madison Square Garden την εβδομάδα της μαύρης επετείου.

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Οι αντιδράσεις του κοινού δεν άργησαν να εκδηλωθούν, με τους χρήστες να εκφράζουν την απορία και την ενόχλησή τους για την έλλειψη διακριτικότητας. «Το να το βάζεις αυτό στο πίσω μέρος την εβδομάδα του 9/11 είναι τρελό – είναι χαριτωμένο αλλά φοβάμαι ότι δεν ήταν καλή ιδέα», έγραψε χαρακτηριστικά κάποιος, ενώ άλλοι αναρωτήθηκαν με αγανάκτηση πώς μπόρεσε να εγκριθεί ένα τέτοιο artwork από την ομάδα του καλλιτέχνη λίγο πριν η Νέα Υόρκη τιμήσει τη μνήμη των σχεδόν 3.000 θυμάτων της τραγωδίας του 2001.

TONIGHTS TICKET https://t.co/6RkS6hkOnY — cove (@familyshowstyle) September 9, 2026

Ο Harry Styles πραγματοποιεί αυτή την περίοδο μια εκτεταμένη σειρά 30 εμφανίσεων στο Madison Square Garden, η οποία αποτελεί τον μοναδικό αμερικανικό σταθμό της περιοδείας του για το τέταρτο στούντιο άλμπουμ του, «Kiss All the Time. Disco, Occasionally». Παρά την τεράστια εμπορική επιτυχία και τα ιστορικά ρεκόρ που σημειώνει το «Together, Together Tour», αυτή η ατυχή συγκυρία στο σχεδιασμό των εισιτηρίων επισκίασε προσωρινά τις εμφανίσεις του, υπενθυμίζοντας πόσο ευαίσθητες παραμένουν οι μνήμες της αμερικανικής μητρόπολης.

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