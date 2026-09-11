Μουσικά Νέα 11.09.2026

Harry Styles: Στο επίκεντρο της κριτικής λόγω του design στα εισιτήρια της περιοδείας του

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Έντονες αντιδράσεις στα social media για τον Harry Styles και το αμφιλεγόμενο artwork στα εισιτήρια του «Together, Together Tour»
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Σχεδιασμός εισιτηρίων συναυλίας Harry Styles προκάλεσε αντιδράσεις.
  • Το σχέδιο απεικονίζει αυτοκίνητο να πετά πάνω από το Empire State Building.
  • Η οπτική συμπίπτει με την επέτειο των επιθέσεων της 11ης Σεπτεμβρίου.
  • Κοινό εξέφρασε ενόχληση για έλλειψη διακριτικότητας και ευαισθησίας.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Στο επίκεντρο σφοδρής κριτικής βρέθηκε τις τελευταίες ώρες ο Harry Styles, εξαιτίας του γραφιστικού σχεδίου που επιλέχθηκε για τα εισιτήρια της τρέχουσας περιοδείας του, με τίτλο «Together, Together Tour». Η οπτική απεικόνιση προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς συνέπεσε χρονικά με τη συμπλήρωση 25 ετών από τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου στους Δίδυμους Πύργους.

Ο Harry Styles κέρασε churros τους fans του στο Μεξικό μετά τις συναυλίες, δείχνοντας τα χέρια του.
https://www.instagram.com/harrystyles/

Το επίμαχο σχέδιο ήρθε στο φως της δημοσιότητας μέσω χρηστών των social media, απεικονίζοντας ένα κίτρινο αυτοκίνητο, με τον δημοφιλή καλλιτέχνη να διακρίνεται στο εσωτερικό του, να πετά πάνω από το Empire State Building. Το αποτύπωμα από την πορεία του οχήματος περνά εγγύς ή διασχίζει την κορυφή του εμβληματικού ουρανοξύστη της Νέας Υόρκης, μια λεπτομέρεια που ξύπνησε οδυνηρές μνήμες και προκάλεσε αλγεινή εντύπωση στο κοινό, δεδομένου ότι τα εισιτήρια αφορούσαν τις εμφανίσεις του στο Madison Square Garden την εβδομάδα της μαύρης επετείου.

Διάβασε επίσης: «When In Rome»: Η Dove Cameron γύρισε σελίδα και το νέο της τραγούδι έχει άρωμα Ιταλίας

Οι αντιδράσεις του κοινού δεν άργησαν να εκδηλωθούν, με τους χρήστες να εκφράζουν την απορία και την ενόχλησή τους για την έλλειψη διακριτικότητας. «Το να το βάζεις αυτό στο πίσω μέρος την εβδομάδα του 9/11 είναι τρελό – είναι χαριτωμένο αλλά φοβάμαι ότι δεν ήταν καλή ιδέα», έγραψε χαρακτηριστικά κάποιος, ενώ άλλοι αναρωτήθηκαν με αγανάκτηση πώς μπόρεσε να εγκριθεί ένα τέτοιο artwork από την ομάδα του καλλιτέχνη λίγο πριν η Νέα Υόρκη τιμήσει τη μνήμη των σχεδόν 3.000 θυμάτων της τραγωδίας του 2001.

Ο Harry Styles πραγματοποιεί αυτή την περίοδο μια εκτεταμένη σειρά 30 εμφανίσεων στο Madison Square Garden, η οποία αποτελεί τον μοναδικό αμερικανικό σταθμό της περιοδείας του για το τέταρτο στούντιο άλμπουμ του, «Kiss All the Time. Disco, Occasionally». Παρά την τεράστια εμπορική επιτυχία και τα ιστορικά ρεκόρ που σημειώνει το «Together, Together Tour», αυτή η ατυχή συγκυρία στο σχεδιασμό των εισιτηρίων επισκίασε προσωρινά τις εμφανίσεις του, υπενθυμίζοντας πόσο ευαίσθητες παραμένουν οι μνήμες της αμερικανικής μητρόπολης.

Διάβασε επίσης: 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook ή ακολουθήστε μας στο Instagram, στο TikTok και στο YouTube.

Harry Styles Together Together Tour
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Η Sabrina Carpenter γίνεται ο Jonathan Anderson σε μια ανατρεπτική καμπάνια για τον Dior

Η Sabrina Carpenter γίνεται ο Jonathan Anderson σε μια ανατρεπτική καμπάνια για τον Dior

11.09.2026
Επόμενο
Πώς να ντύσεις τα βιβλία σου εύκολα και γρήγορα χωρίς να χάσεις την ψυχραιμία σου

Πώς να ντύσεις τα βιβλία σου εύκολα και γρήγορα χωρίς να χάσεις την ψυχραιμία σου

11.09.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

Charli XCX: Ανακοίνωσε ευρωπαϊκή περιοδεία για το 2027 – Πού θα την δούμε
Μουσικά Νέα

Charli XCX: Ανακοίνωσε ευρωπαϊκή περιοδεία για το 2027 – Πού θα την δούμε

11.09.2026
Η μεγάλη επιστροφή της Taylor Swift στα CMA Awards 2026 10 χρόνια μετά
Μουσικά Νέα

Η μεγάλη επιστροφή της Taylor Swift στα CMA Awards 2026 10 χρόνια μετά

11.09.2026
Ο Good Job Nicky θα ανοίξει τη μεγάλη συναυλία του Slimane στον Λυκαβηττό
Μουσικά Νέα

Ο Good Job Nicky θα ανοίξει τη μεγάλη συναυλία του Slimane στον Λυκαβηττό

11.09.2026
Η φωνή της Dolly Parton επέστρεψε – Άκου το πρώτο τραγούδι της μετά τον θάνατό της
Μουσικά Νέα

Η φωνή της Dolly Parton επέστρεψε – Άκου το πρώτο τραγούδι της μετά τον θάνατό της

11.09.2026
Τα Βρετανικά Ταχυδρομεία τιμούν τους Duran Duran με συλλεκτική σειρά γραμματοσήμων
Μουσικά Νέα

Τα Βρετανικά Ταχυδρομεία τιμούν τους Duran Duran με συλλεκτική σειρά γραμματοσήμων

11.09.2026
Ο PAN PAN επιστρέφει με νέο τραγούδι και μάς παρασύρει ξανά στον δικό του ρυθμό
Μουσικά Νέα

Ο PAN PAN επιστρέφει με νέο τραγούδι και μάς παρασύρει ξανά στον δικό του ρυθμό

11.09.2026
Oasis: Αποκάλυψαν πότε θα ανακοινωθεί η περιοδεία τους – Όλα τα βλέμματα στο 2027
Μουσικά Νέα

Oasis: Αποκάλυψαν πότε θα ανακοινωθεί η περιοδεία τους – Όλα τα βλέμματα στο 2027

11.09.2026
MTV VMAs 2026: Ο Snoop Dogg στο τιμόνι της μεγάλης βραδιάς
Μουσικά Νέα

MTV VMAs 2026: Ο Snoop Dogg στο τιμόνι της μεγάλης βραδιάς

11.09.2026
Αντώνης Ρέμος: Πότε θα γίνει τελικά η συναυλία στη Θεσσαλονίκη
Μουσικά Νέα

Αντώνης Ρέμος: Πότε θα γίνει τελικά η συναυλία στη Θεσσαλονίκη

11.09.2026
Αυτό είναι το lunch box που θα ήθελε κάθε παιδί: 5 σπιτικά σνακ για το σχολείο

Αυτό είναι το lunch box που θα ήθελε κάθε παιδί: 5 σπιτικά σνακ για το σχολείο

Lady Gaga: Η ρουτίνα μακιγιάζ του 1 λεπτού με μόλις 3 προϊόντα

Lady Gaga: Η ρουτίνα μακιγιάζ του 1 λεπτού με μόλις 3 προϊόντα

3 τροφές που βοηθούν στη λιγούρα και έχεις σίγουρα στην κουζίνα σου

3 τροφές που βοηθούν στη λιγούρα και έχεις σίγουρα στην κουζίνα σου

Τα 5 ζώδια που έχουν το πάνω χέρι το φθινόπωρο 2026

Τα 5 ζώδια που έχουν το πάνω χέρι το φθινόπωρο 2026

Back to school: Τα πιο γρήγορα χτενίσματα για να εντυπωσιάσεις από το πρώτο κουδούνι

Back to school: Τα πιο γρήγορα χτενίσματα για να εντυπωσιάσεις από το πρώτο κουδούνι

Αγιασμός, τσάντα και…κοπάνα: Εσύ ποιος τύπος μαθητή ήσουν όταν χτυπούσε το πρώτο κουδούνι;

Αγιασμός, τσάντα και…κοπάνα: Εσύ ποιος τύπος μαθητή ήσουν όταν χτυπούσε το πρώτο κουδούνι;

Έρχονται ακόμα πιο δύσκολες μέρες για τις ιστοσελίδες

Έρχονται ακόμα πιο δύσκολες μέρες για τις ιστοσελίδες

Νέο πρόγραμμα επιδότησης των εφημερίδων

Νέο πρόγραμμα επιδότησης των εφημερίδων

ΑΙΧΜΕΣ: Με Λάκη το Mega 104.6

ΑΙΧΜΕΣ: Με Λάκη το Mega 104.6

Επικίνδυνα κόλπα με το καλώδιο διασύνδεσης Κύπρου – Κρήτης

Επικίνδυνα κόλπα με το καλώδιο διασύνδεσης Κύπρου – Κρήτης

Θερμό επεισόδιο στο Αιγαίο φοβούνται στο Μαξίμου

Θερμό επεισόδιο στο Αιγαίο φοβούνται στο Μαξίμου

Το ποσοστό Σαμαρά θα κρίνει τις… δεύτερες εκλογές

Το ποσοστό Σαμαρά θα κρίνει τις… δεύτερες εκλογές