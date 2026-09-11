Μουσική 11.09.2026

Ο Good Job Nicky θα ανοίξει τη μεγάλη συναυλία του Slimane στον Λυκαβηττό

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Ο Good Job Nicky αναλαμβάνει το opening act στη συναυλία του Slimane στην Αθήνα, παρουσιάζοντας ένα ιδιαίτερο acoustic set με τη συνοδεία πιάνου
Mad.gr
Με μια ματιά
  • Ο Good Job Nicky θα είναι το opening act στη συναυλία του Slimane στον Λυκαβηττό.
  • Η συναυλία θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού.
  • Ο Good Job Nicky θα παρουσιάσει ένα set με πιάνο, αναδεικνύοντας την ερμηνευτική του δύναμη.
  • Ο Slimane γιορτάζει 10 χρόνια καριέρας με την περιοδεία «Ένα πιάνο. Μια φωνή».
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μία από τις πιο ιδιαίτερες & ξεχωριστές φωνές της σύγχρονης ελληνικής μουσικής σκηνής συναντά μία από τις σημαντικότερες φωνές της Γαλλίας. Ο Good Job Nicky θα είναι το opening act στη μεγάλη συναυλία του Slimane, την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου, στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού, σε μια βραδιά όπου η φωνή και η ερμηνεία βρίσκονται στο επίκεντρο. Και δύσκολα θα μπορούσε να υπάρξει πιο ταιριαστή επιλογή. Με μια φωνή που αναγνωρίζουν όλοι τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό από τις πρώτες νότες και μια καλλιτεχνική ταυτότητα που δεν ακολουθεί εύκολες συνταγές, ο Good Job Nicky έχει χαράξει από νωρίς τη δική του διαδρομή.

good job nicky

Εσωτερικός αλλά ταυτόχρονα εκρηκτικός, ευαίσθητος χωρίς να χάνει τη δύναμή του, κινείται με φυσικότητα ανάμεσα στην pop, τη soul και τις σύγχρονες διεθνείς επιρροές, δημιουργώντας έναν ήχο απόλυτα προσωπικό. Στις live εμφανίσεις του, αυτή η ταυτότητα αποκτά ακόμη μεγαλύτερη ένταση. Στον Λυκαβηττό, ο Good Job Nicky θα επιλέξει να αφήσει τη φωνή και τη μουσική να μιλήσουν χωρίς περιττά φίλτρα. Με τη συνοδεία πιάνου, θα παρουσιάσει ένα set που θα αναδείξει την ερμηνευτική του δύναμη και τις διαφορετικές αποχρώσεις της φωνής του, σε μια εμφάνιση που «συνομιλεί» ιδανικά με τον χαρακτήρα και την αισθητική της βραδιάς.

Ο Slimane επιστρέφει στην Αθήνα με το «Ένα πιάνο. Μια φωνή» – 10 Years Tour, γιορτάζοντας δέκα χρόνια μουσικής πορείας. Μετά την τεράστια απήχηση του «Mon Amour» στη Eurovision 2024 και τις δύο συνεχόμενες sold-out εμφανίσεις του στο Θέατρο Παλλάς τον χειμώνα του 2025, ο Γάλλος καλλιτέχνης ανεβαίνει αυτή τη φορά στον Λυκαβηττό μαζί με τον στενό του συνεργάτη Yaacov Salah στο πιάνο.

Μια φωνή» του Slimane, μία ακόμη φωνή, με το πιάνο στο πλευρό της, θα ακουστεί δυνατά πάνω από την Αθήνα.

Η φωνή του Good Job Nicky.

Πληροφορίες παράστασης

Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού

Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου 2026

Ώρα έναρξης: 21:00 μ.μ.

Προπώληση εισιτηρίων

more.com

Αγορά εισιτηρίων εδώ!

Τιμές εισιτηρίων

VVIP 80 €

VIP 60 €

A ΖΩΝΗ 45 €

Β ΖΩΝΗ 30 €

Γ ΖΩΝΗ 25 €

Δ ΖΩΝΗ 20 €

 

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good job nicky Slimane
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