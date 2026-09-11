Charli XCX: Ανακοίνωσε ευρωπαϊκή περιοδεία για το 2027 – Πού θα την δούμε

Η Charli xcx ανακοίνωσε νέα ευρωπαϊκή περιοδεία για τον Φεβρουάριο του 2027 με ημερομηνίες σε Ευρώπη και Ηνωμένο Βασίλειο

Με μια ματιά Η Charli XCX ανακοίνωσε ευρωπαϊκή περιοδεία για τον Φεβρουάριο του 2027.

Η περιοδεία θα περιλαμβάνει εμφανίσεις σε Δουβλίνο, Γλασκώβη, Μάντσεστερ, Λονδίνο, Άμστερνταμ και Παρίσι.

Η περιοδεία πραγματοποιείται μετά την κυκλοφορία του νέου άλμπουμ «Music, Fashion, Film».

Η προπώληση εισιτηρίων για τους fans ξεκινά στις 16 Σεπτεμβρίου. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Charli XCX ετοιμάζεται να επιστρέψει στη σκηνή και μόλις ανακοίνωσε μια νέα σειρά συναυλιών σε Ηνωμένο Βασίλειο και Ευρώπη για τον Φεβρουάριο του 2027. Η περιοδεία θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της νέας μουσικής της εποχής, μετά την κυκλοφορία του άλμπουμ «Music, Fashion, Film».

Η pop star θα ξεκινήσει το ευρωπαϊκό tour της από το Δουβλίνο στις 13 Φεβρουαρίου, ενώ στη συνέχεια θα περάσει από Γλασκώβη, Μάντσεστερ, Λονδίνο και Άμστερνταμ. Η περιοδεία θα ολοκληρωθεί στις 24 Φεβρουαρίου στο Παρίσι, ενώ μαζί της θα βρίσκεται η ανερχόμενη pop artist Audrey Hobert.

Διάβασε επίσης: H Charli XCX ετοιμάζει βαλίτσες για Σαντορίνη και το «brat summer» αποκτά ελληνικό άρωμα

«I’m so ready to bring you this show that I love so much», έγραψε η Charli XCX στο X, δείχνοντας τον ενθουσιασμό της για τα νέα live shows. Οι fans της στην Ευρώπη έχουν πλέον έναν ακόμη λόγο να περιμένουν το 2027, καθώς η τραγουδίστρια μεταφέρει στη σκηνή το νέο κεφάλαιο της καριέρας της.

Η νέα περιοδεία έρχεται μετά από ένα ιδιαίτερα δυνατό καλοκαίρι για την Charli XCX. Στις 28 Αυγούστου ήταν headliner στο Reading Festival, πραγματοποιώντας την πρώτη της headline εμφάνιση στη διοργάνωση, ενώ εμφανίστηκε και στο Leeds Festival.

Λίγες εβδομάδες νωρίτερα είχε κυκλοφορήσει το «Music, Fashion, Film», το έβδομο studio album της και follow-up του Brat. Το νέο άλμπουμ κινείται σε πιο σκοτεινούς και rock ήχους, δείχνοντας για ακόμη μία φορά την διάθεση της Charli να αλλάζει κατεύθυνση και να πειραματίζεται.

Το άλμπουμ έκανε ντεμπούτο στο Νο.1 του Official U.K. Albums Chart, χαρίζοντας στην Charli xcx το τέταρτο Νο.1 άλμπουμ της στη Βρετανία. Παράλληλα, έφτασε στο Νο.3 του Billboard 200 και στο Νο.1 του Top Album Sales.

Οι ημερομηνίες της ευρωπαϊκής περιοδείας

13 Φεβρουαρίου: Δουβλίνο

Δουβλίνο 15 Φεβρουαρίου: Γλασκώβη

Γλασκώβη 17 Φεβρουαρίου: Μάντσεστερ

Μάντσεστερ 19 Φεβρουαρίου: Λονδίνο

Λονδίνο 22 Φεβρουαρίου: Άμστερνταμ

Άμστερνταμ 24 Φεβρουαρίου: Παρίσι

Η προπώληση για τους fans θα πραγματοποιηθεί στις 16 και 17 Σεπτεμβρίου, ενώ η εγγραφή για πρόσβαση στην presale είναι διαθέσιμη έως τις 15 Σεπτεμβρίου μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της Charli XCX.

Διάβασε επίσης: