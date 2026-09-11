Beauty 11.09.2026

Lady Gaga: Η ρουτίνα μακιγιάζ του 1 λεπτού με μόλις 3 προϊόντα

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Η διάσημη τραγουδίστρια δείχνει βήμα-βήμα πώς να αναδείξεις τη φυσική σου επιδερμίδα χρησιμοποιώντας μόνο τα απολύτως απαραίτητα
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Η Lady Gaga μοιράστηκε μια μινιμαλιστική ρουτίνα μακιγιάζ 1 λεπτού.
  • Η ρουτίνα περιλαμβάνει μόνο 3 βασικά προϊόντα για ένα φυσικό αποτέλεσμα.
  • Η φροντίδα του δέρματος είναι το πρώτο βήμα για την προετοιμασία της επιδερμίδας.
  • Η Lady Gaga χρησιμοποιεί concealer, στικ φωτοσκιάσεων και μολύβι χειλιών.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Από τις πιο εκκεντρικές και θεατρικές εμφανίσεις στο κόκκινο χαλί μέχρι τις αποκαλυπτικές, αμακιγιάριστες στιγμές της από το μπάνιο, η Lady Gaga συνεχίζει να αποδεικνύει ότι δεν φοβάται να τσαλακώσει την εικόνα της. Αυτή τη φορά, η διάσημη star στέλνει ένα πολύτιμο μήνυμα σε όλες μας: δεν χρειάζεται να κουβαλάς ολόκληρο το νεσεσέρ σου για να δείχνεις περιποιημένη και λαμπερή.

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ΑΠΕ-ΜΠΕ

Αφήνοντας για λίγο πίσω της τα βαριά, statement μακιγιάζ με τα οποία την έχουμε συνδέσει, η τραγουδίστρια μοιράστηκε μέσω Instagram μια εξαιρετικά μινιμαλιστική ρουτίνα. Ξεκινώντας το βίντεο αφαιρώντας μια ροζ hydrogel μάσκα που άφησε την επιδερμίδα της υποδειγματικά καθαρή και φωτεινή χωρίς ίχνος foundation, η Gaga έδειξε πως η πραγματική ομορφιά ξεκινά από τη φροντίδα του δέρματος.

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Τα 3 βασικά βήματα για το απόλυτο natural look

Αφού προετοίμασε την επιδερμίδα της, η ίδια περιορίστηκε σε μόλις τρία απαραίτητα προϊόντα, χαρακτηρίζοντάς τα ως την «αγία τριάδα» της καθημερινότητάς της. Η διαδικασία είναι τόσο γρήγορη και απλή που διαρκεί μόλις εξήντα δευτερόλεπτα.

Πρώτον, εφαρμόζει στρατηγικά το concealer κάτω από τα μάτια, στο κέντρο του μετώπου και γύρω από το στόμα, χαρίζοντας άμεση ξεκούραστη όψη. Δεύτερον, χρησιμοποιεί ένα στικ φωτοσκιάσεων το οποίο περνάει κάτω από τα ζυγωματικά, κατά μήκος της μύτης, στις εσωτερικές γωνίες των ματιών και στο περίγραμμα του σαγονιού, δίνοντας σχήμα και βάθος χωρίς να βαραίνει το δέρμα με makeup. Τρίτον, ολοκληρώνει το look με ένα καφέ μολύδι χειλιών, το οποίο σχεδιάζει και στη συνέχεια σβήνει απαλά με τα δάχτυλά της για ένα φυσικό, diffused αποτέλεσμα που απογειώνει τη συνολική εικόνα.

Αυτή η αβίαστη προσέγγιση της Lady Gaga αποδεικνύει περίφημα ότι η σύγχρονη ομορφιά δεν απαιτεί πολύπλοκες τεχνικές ή αμέτρητα καλλυντικά. Υιοθετώντας minimal πρακτικές που σέβονται τη φυσική υφή της επιδερμίδας, μπορούμε όλες να πετύχουμε ένα άψογο, ανεπιτήδευτα κομψό αποτέλεσμα που ταιριάζει ιδανικά στους γρήγορους ρυθμούς της καθημερινότητάς μας.

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