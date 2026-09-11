Η Sabrina Carpenter γίνεται ο Jonathan Anderson σε μια ανατρεπτική καμπάνια για τον Dior

Με μια ματιά Η Sabrina Carpenter υιοθετεί το ανδροπρεπές στυλ του Jonathan Anderson για καμπάνια του Dior.

Η καμπάνια είναι μέρος συνεργασίας Dior και A24, με έμφαση σε χιούμορ και ποπ κουλτούρα.

Η συνεργασία Dior-A24 περιλαμβάνει στήριξη στο Cherry Lane Theatre της Νέας Υόρκης.

Ο Dior, υπό τον Anderson, στοχεύει στη Gen Z με χιούμορ και επιρροή, πέρα από την παραδοσιακή πολυτέλεια. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η παγκόσμια ποπ σκηνή και ο κόσμος της υψηλής ραπτικής διασταυρώνονται με τον πιο απρόσμενο και χιουμοριστικό τρόπο. Η Sabrina Carpenter αποφασίζει να αφήσει στην άκρη τα αιθερία, θηλυκά φορέματα και τα ψηλοτάκουνα παπούτσια που την έχουν καθιερώσει, για να υιοθετήσει το απόλυτο ανδροπρεπές και casual look του Jonathan Anderson. Στο νέο διαφημιστικό εγχείρημα που συνοδεύει την ανακοίνωση της συνεργασίας ανάμεσα στον ιστορικό γαλλικό οίκο Dior και τον ανεξάρτητο κινηματογραφικό στούντιο A24, η τραγουδίστρια γίνεται ο… ίδιος ο σχεδιαστής.

Το teaser βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνει την Carpenter και τον καλλιτεχνικό διευθυντή του Dior να περπατούν δίπλα-δίπλα πάνω σε διαδρόμους γυμναστηρίου, φορώντας ακριβώς τα ίδια ρούχα. Η εμφάνισή τους περιλαμβάνει φαρδιά, χαλαρά τζιν παντελόνια με ζώνη, κλασικά καρό πουκάμισα φορεμένα πάνω από λευκά T-shirts, και ολοκληρώνεται με τα χαρακτηριστικά Salomon sneakers που έχουν γίνει σήμα κατατεθέν του Ιρλανδού δημιουργού. Μάλιστα, σε μια απολαυστική στιγμή του βίντεο, η pop star φαίνεται να δοκιμάζει να περπατήσει με τζιν, ροζ t-shirt Dior x A24 και μαύρα τακούνια, για να καταλήξει αμέσως μετά στη χιουμοριστική διαπίστωση ότι «ούτε εκείνος το κάνει αυτό με τα τακούνια».

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Αυτή η παιχνιδιάρικη μεταμφίεση δεν είναι τυχαία, καθώς ο Jonathan Anderson έχει καταφέρει να χτίσει μια απόλυτα αναγνωρίσιμη προσωπική ταυτότητα στο στυλ του, η οποία συνδυάζει την πρακτικότητα με τη σύγχρονη αισθητική. Η προτίμησή του στα αθλητικά παπούτσια Salomon, όπως τα μοντέλα που έχει φορέσει σε πασαρέλες του οίκου– αποτυπώνεται ανάγλυφα στο βίντεο, δίνοντας το στίγμα μιας μόδας που δεν φοβάται να αυτοσαρκαστεί.

Η στρατηγική αυτή συνεργασία ανάμεσα στον Dior και την A24 έχει βάθος χρόνου, καθώς πρόκειται για μια συμφωνία διάρκειας δύο ετών που φιλοδοξεί να γεφυρώσει τον κινηματογράφο, το θέατρο και τις ζωντανές καλλιτεχνικές εκδηλώσεις. Στην καρδιά αυτής της σύμπραξης βρίσκεται το ιστορικό Cherry Lane Theatre στο West Village της Νέας Υόρκης. Το θέατρο, το οποίο πέρασε στην κατοχή της A24 το 2023, αποκτά έναν ισχυρό σύμμαχο, καθώς ο Dior αναλαμβάνει τον ρόλο του βασικού συνεργάτη, υποστηρίζοντας ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα που φέρνει κοντά δημιουργούς από διαφορετικούς κλάδους της τέχνης και της ψυχαγωγίας.

Πέρα από τα εντυπωσιακά οπτικά στοιχεία και τα viral βίντεο, η καμπάνια αυτή σηματοδοτεί μια ευρύτερη αλλαγή πλεύσης στην επικοινωνιακή πολιτική του Dior υπό την ηγεσία του Jonathan Anderson. Αντί για τις κλασικές, αυστηρές και προβλέψιμες καμπάνιες πολυτελείας του παρελθόντος, ο οίκος στρέφεται συνειδητά προς το χιούμορ, την ποπ κουλτούρα και τα πρόσωπα που ασκούν τεράστια επιρροή στη Gen Z. Στη διευρυμένη κινηματογραφική παραγωγή που πλαισιώνει τη συνεργασία, εκτός από τη Sabrina Carpenter, συμμετέχει μια πλειάδα γνωστών ηθοποιών και πρέσβεων του οίκου, όπως οι Josh O’Connor, Drew Starkey, Sophie Wilde, Camille Cottin και ο ίδιος ο σχεδιαστής.

Με την κίνηση αυτή, ο Dior επαναπροσδιορίζει τον ρόλο του στη σύγχρονη βιομηχανία. Παύει να λειτουργεί αποκλειστικά ως ένας παραδοσιακός οίκος υψηλής ραπτικής και μεταμορφώνεται σε έναν ενεργό υποστηρικτή της ευρύτερης πολιτιστικής παραγωγής. Και η Sabrina Carpenter, φορώντας τα αθλητικά παπούτσια και το καρό πουκάμισο του Jonathan Anderson, αποδεικνύεται το ιδανικό πρόσωπο για να εγκαινιάσει αυτή τη νέα, τολμηρή εποχή.

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