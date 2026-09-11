Beauty 11.09.2026

Serum sticks: Η viral beauty λύση για ενυδάτωση on-the-go

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Η βιομηχανία της ομορφιάς αλλάζει σελίδα και περνάει στα στερεά serums για άμεση λάμψη και ευκολία
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Τα serum sticks είναι μια πρακτική στερεή εναλλακτική στα υγρά serums, προσφέροντας συμπυκνωμένα συστατικά.
  • Προσφέρουν στοχευμένη φροντίδα και ενυδάτωση με εύκολη εφαρμογή, χωρίς μπερδέματα ή διαρροές.
  • Είναι ιδανικά για on-the-go χρήση, για γρήγορη αναζωογόνηση ή έξτρα ενυδάτωση κατά τη διάρκεια της ημέρας.
  • Εφαρμόζονται μετά την τονωτική λοσιόν στο σπίτι ή απευθείας στο δέρμα εκτός σπιτιού για άμεσο boost φρεσκάδας.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Αν η καθημερινή σου ρουτίνα περιποίησης περιλαμβάνει οπωσδήποτε έναν ορό, ήρθε η ώρα να κάνεις μια μικρή αλλά ουσιαστική αναβάθμιση. Τα serum sticks έρχονται να αντικαταστήσουν τα παραδοσιακά υγρά serums σε μπουκάλια με σταγονόμετρο, προσφέροντας τα ίδια συμπυκνωμένα συστατικά σε μια πρακτική μορφή στερεού στικ που κάνει την εφαρμογή παιχνιδάκι.

skincare
unsplash

Ξέχνα τα μπερδέματα, τις διαρροές και τις σταγόνες που τρέχουν, εδώ μιλάμε για στοχευμένη φροντίδα με ένα μόνο πέρασμα. Καθώς οι ρυθμοί της καθημερινότητας γίνονται όλο και πιο γρήγοροι, η βιομηχανία της ομορφιάς προσαρμόζεται, και τα serum sticks αποτελούν την πιοέξυπνη απάντηση σε αυτή την αλλαγή, χαρίζοντας το πολυπόθητο dewy, glass-skin αποτέλεσμα χωρίς πολύπλοκα βήματα.

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Γιατί να επιλέξεις τα serum sticks;

Παρόλο που τα κλασικά υγρά serums δεν πρόκειται να φύγουν ποτέ από το προσκήνιο, τα serum sticks αποδεικνύονται μια εξαιρετικά βολική εναλλακτική λύση. Οι στερεές φόρμουλές τους περιέχουν δραστικά συστατικά υψηλής συγκέντρωσης, αλλά η έξυπνη συσκευασία τους τα καθιστά πολύ πιο εύκολα στη χρήση. Τέλος ο φόβος μήπως σου πέσει το γυάλινο μπουκαλάκι στο πάτωμα του μπάνιου! Τα περισσότερα προϊόντα αυτού του τύπου είναι σχεδιασμένα να γλιστρούν απαλά στην επιδερμίδα και να λιώνουν με την επαφή, απορωφόντας αμέσως και αφήνοντας το πρόσωπο φρέσκο και ενυδατωμένο. Είναι ιδανικά για εσένα που θέλεις επιπλέον ενυδάτωση στη ρουτίνα σου χωρίς να χρειάζεται να κουβαλάς ολόκληρο «οπλοστάσιο» προϊόντων.

skincare_matia
freepik

Πώς να τα εφαρμόσεις σωστά

Αυτά τα πρακτικά στικ είναι φτιαγμένα για έναν on-the-go τρόπο ζωής, είτε χρειάζεσαι μια γρήγορη αναζωογόνηση μέσα στη μέρα είτε έξτρα ενυδάτωση όταν η επιδερμίδα σου «διψάει». Όταν βρίσκεσαι στο σπίτι, εφάρμοσε το serum stick μετά την τονωτική λοσιόν και πριν από την ενυδατική σου κρέμα. Πέρασέ το απαλά κάτω από τα μάτια και σε περιοχές που τείνουν να ξηραίνονται, ταμπονάροντας ελαφρά με τα δάχτυλα αν χρειάζεται.

Όταν είσαι εκτός σπιτιού, απλώς ρίξτε το στην τσάντα σου και πέρασέ το απευθείας σε καθαρή ή ήδη ενυδατωμένη επιδερμίδα όποτε νιώθεις το δέρμα σου να σφγγίζει. Είναι ο τέλειος σύμμαχος μετά το γυμναστήριο, στα μακρινά ταξίδια ή σε οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας χρειάζεσαι ένα άμεσο boost φρεσκάδας.

3 προϊόντα που θα αγαπήσεις:

1. Catrice Lazy Day Hydro Serum Stick

catrice_serum_stick

2. ESSENCE Hello, Good Stuff! 48H Hydrating Serum Stick

essence_jelly_stick

3. Elixir Stick Serum With Niacinamide Ice Baby 

elixir_serum_stick

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