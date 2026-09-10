Η Hailey Bieber και η Alexandra Leclerc υπογράφουν τη συλλογή μακιγιάζ που θα λατρέψει κάθε it-girl

Η Hailey Bieber και η Alexandra Leclerc παρουσιάζουν μια αποκλειστική capsule σειρά με shimmery ρουζ, νέα lip tints και παιχνιδιάρικα αξεσουάρ

Με μια ματιά Η Hailey Bieber και η Alexandra Leclerc συνεργάζονται για μια νέα συλλογή μακιγιάζ.

Η συλλογή περιλαμβάνει ένα ανανεωμένο Pocket Pearl με shimmery φινίρισμα.

Δημιουργήθηκαν τρία νέα ρουζ σε αποχρώσεις candy pink, βερίκοκου και terracotta.

Η συλλογή ολοκληρώνεται με ένα Peptide Lip Tint στην απόχρωση Sweet Apple. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Hailey Bieber αποδεικνύει ξανά γιατί το beauty brand της, Rhode, βρίσκεται σταθερά στο επίκεντρο της παγκόσμιας προσοχής, μετατρέποντας κάθε νέο λανσάρισμα σε απόλυτο viral φαινόμενο. Αυτή τη φορά, η αγαπημένη μάρκα ομορφιάς συμπράττει με τη δημοφιλή influencer Alexandra Leclerc, δημιουργώντας μια limited-edition capsule σειρά τριών τεμαχίων που αποπνέει ανεπιτήδευτη κομψότητα και urban αισθητική.

Στο επίκεντρο αυτής της πολυαναμενόμενης συνεργασίας βρίσκεται το ολοκαίνουργιο Pocket Pearl, μια ανανεωμένη, mini εκδοχή του αγαπημένου Pocket Blush που αποκτά πλέον shimmery χαρακτήρα. Η Leclerc συμμετείχε ενεργά στη διαμόρφωση της παλέτας και του τελικού φινιρίσματος, βάζοντας την προσωπική της σφραγίδα σε προϊόντα που υπόσχονται να γίνουν το νέο εμμονικό trend της σεζόν.

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Shimmery ζυγωματικά και λαμπερά χείλη

Η τριάδα των νέων ρουζ έρχεται για να απογειώσει το καθημερινό μακιγιάζ με υβριδικές φόρμουλες που συνδυάζουν την πλούσια ενυδάτωση με το χρώμα. Το Gemini προσφέρει μια απαλή candy pink λάμψη, το Monaco κινείται σε ζεστούς, λαμπερούς τόνους του βερίκοκου, ενώ το Monet κλείνει το μάτι στις λάτρεις των γήινων χρωμάτων με μια shimmery terracotta απόχρωση που χαρίζει ζεστασιά στο πρόσωπο.

Η συλλογή ολοκληρώνεται με τη νέα προσθήκη στη διάσημη οικογένεια των Peptide Lip Tint. Η απόχρωση Sweet Apple συνδυάζει μια εντυπωσιακή golden brown όψη με ένα διακριτικό, φρέσκο άρωμα πράσινου μήλου, δημιουργώντας το απόλυτο προϊόν για τα χείλη που δεν θα αποχωρίζεσαι στην τσάντα σου.

To απόλυτο beauty accessory που θα φορεθεί παντού

Πέρα από τις συνθέσεις, αυτό που κάνει τη συγκεκριμένη σειρά να ξεχωρίζει είναι οι μικρές λεπτομέρειες design. Η συσκευασία του Pocket Pearl συνοδεύεται από ένα stylish carabiner και ένα flutter charm, μετατρέποντας το αγαπητό ρουζ σε ένα statement αξεσουάρ μόδας που μπορεί να φορεθεί κρεμασμένο παντού. Η περιορισμένης έκδοσης συλλογή Rhode x Alexandra Leclerc αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 15 Σεπτεμβρίου στο επίσημο site του brand, με τις τιμές να κυμαίνονται από 8 έως 20 δολάρια.

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