Beauty 10.09.2026

Η Hailey Bieber και η Alexandra Leclerc υπογράφουν τη συλλογή μακιγιάζ που θα λατρέψει κάθε it-girl

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Η Hailey Bieber και η Alexandra Leclerc παρουσιάζουν μια αποκλειστική capsule σειρά με shimmery ρουζ, νέα lip tints και παιχνιδιάρικα αξεσουάρ
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Η Hailey Bieber και η Alexandra Leclerc συνεργάζονται για μια νέα συλλογή μακιγιάζ.
  • Η συλλογή περιλαμβάνει ένα ανανεωμένο Pocket Pearl με shimmery φινίρισμα.
  • Δημιουργήθηκαν τρία νέα ρουζ σε αποχρώσεις candy pink, βερίκοκου και terracotta.
  • Η συλλογή ολοκληρώνεται με ένα Peptide Lip Tint στην απόχρωση Sweet Apple.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Hailey Bieber αποδεικνύει ξανά γιατί το beauty brand της, Rhode, βρίσκεται σταθερά στο επίκεντρο της παγκόσμιας προσοχής, μετατρέποντας κάθε νέο λανσάρισμα σε απόλυτο viral φαινόμενο. Αυτή τη φορά, η αγαπημένη μάρκα ομορφιάς συμπράττει με τη δημοφιλή influencer Alexandra Leclerc, δημιουργώντας μια limited-edition capsule σειρά τριών τεμαχίων που αποπνέει ανεπιτήδευτη κομψότητα και urban αισθητική.

https://www.instagram.com/rhode/
https://www.instagram.com/rhode/

Στο επίκεντρο αυτής της πολυαναμενόμενης συνεργασίας βρίσκεται το ολοκαίνουργιο Pocket Pearl, μια ανανεωμένη, mini εκδοχή του αγαπημένου Pocket Blush που αποκτά πλέον shimmery χαρακτήρα. Η Leclerc συμμετείχε ενεργά στη διαμόρφωση της παλέτας και του τελικού φινιρίσματος, βάζοντας την προσωπική της σφραγίδα σε προϊόντα που υπόσχονται να γίνουν το νέο εμμονικό trend της σεζόν.

Διάβασε επίσης:  Η θρυλική στέκα των 90s επιστρέφει και είναι ό,τι πιο cool για την επιστροφή θρανία

Shimmery ζυγωματικά και λαμπερά χείλη

Η τριάδα των νέων ρουζ έρχεται για να απογειώσει το καθημερινό μακιγιάζ με υβριδικές φόρμουλες που συνδυάζουν την πλούσια ενυδάτωση με το χρώμα. Το Gemini προσφέρει μια απαλή candy pink λάμψη, το Monaco κινείται σε ζεστούς, λαμπερούς τόνους του βερίκοκου, ενώ το Monet κλείνει το μάτι στις λάτρεις των γήινων χρωμάτων με μια shimmery terracotta απόχρωση που χαρίζει ζεστασιά στο πρόσωπο.

https://www.instagram.com/rhode/
https://www.instagram.com/rhode/

Η συλλογή ολοκληρώνεται με τη νέα προσθήκη στη διάσημη οικογένεια των Peptide Lip Tint. Η απόχρωση Sweet Apple συνδυάζει μια εντυπωσιακή golden brown όψη με ένα διακριτικό, φρέσκο άρωμα πράσινου μήλου, δημιουργώντας το απόλυτο προϊόν για τα χείλη που δεν θα αποχωρίζεσαι στην τσάντα σου.

https://www.instagram.com/rhode/
https://www.instagram.com/rhode/

To απόλυτο beauty accessory που θα φορεθεί παντού

Πέρα από τις συνθέσεις, αυτό που κάνει τη συγκεκριμένη σειρά να ξεχωρίζει είναι οι μικρές λεπτομέρειες design. Η συσκευασία του Pocket Pearl συνοδεύεται από ένα stylish carabiner και ένα flutter charm, μετατρέποντας το αγαπητό ρουζ σε ένα statement αξεσουάρ μόδας που μπορεί να φορεθεί κρεμασμένο παντού. Η περιορισμένης έκδοσης συλλογή Rhode x Alexandra Leclerc αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 15 Σεπτεμβρίου στο επίσημο site του brand, με τις τιμές να κυμαίνονται από 8 έως 20 δολάρια.

Διάβασε επίσης: 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook ή ακολουθήστε μας στο Instagram, στο TikTok και στο YouTube.

Alexandra Leclerc beauty Hailey Bieber Rhode
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Το μυστηριώδες μήνυμα των Spice Girls που πυροδοτεί φήμες για μεγάλη επανένωση

Το μυστηριώδες μήνυμα των Spice Girls που πυροδοτεί φήμες για μεγάλη επανένωση

10.09.2026
Επόμενο
Balance training: Το workout της Dua Lipa που αξίζει να δοκιμάσεις

Balance training: Το workout της Dua Lipa που αξίζει να δοκιμάσεις

10.09.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

Birthday glam: Η εκρηκτική εμφάνιση της Beyoncé με Roberto Cavalli στο Λονδίνο
Fashion

Birthday glam: Η εκρηκτική εμφάνιση της Beyoncé με Roberto Cavalli στο Λονδίνο

10.09.2026
Balance training: Το workout της Dua Lipa που αξίζει να δοκιμάσεις
Fitness

Balance training: Το workout της Dua Lipa που αξίζει να δοκιμάσεις

10.09.2026
Megan Thee Stallion: Ο χωρισμός της μάς θυμίζει τα 3 «πρέπει» μιας σχέσης
Life

Megan Thee Stallion: Ο χωρισμός της μάς θυμίζει τα 3 «πρέπει» μιας σχέσης

10.09.2026
Τα 5 ζώδια που έχουν το πάνω χέρι το φθινόπωρο 2026
Life

Τα 5 ζώδια που έχουν το πάνω χέρι το φθινόπωρο 2026

10.09.2026
Back to school: Τα πιο γρήγορα χτενίσματα για να εντυπωσιάσεις από το πρώτο κουδούνι
Beauty

Back to school: Τα πιο γρήγορα χτενίσματα για να εντυπωσιάσεις από το πρώτο κουδούνι

10.09.2026
Ποιο είναι το φθινοπωρινό σου signature scent; Άφησε τα άστρα να διαλέξουν
Beauty

Ποιο είναι το φθινοπωρινό σου signature scent; Άφησε τα άστρα να διαλέξουν

10.09.2026
Ονειρικά υφάσματα και ρομαντική διάθεση στη νέα συλλογή Spring 2027 του οίκου Ralph Lauren
Fashion

Ονειρικά υφάσματα και ρομαντική διάθεση στη νέα συλλογή Spring 2027 του οίκου Ralph Lauren

10.09.2026
5 εύκολες αλλαγές που κάνουν το σπίτι πιο cozy τον Σεπτέμβριο
Life

5 εύκολες αλλαγές που κάνουν το σπίτι πιο cozy τον Σεπτέμβριο

10.09.2026
Έτοιμη για το σχολείο; 5 beauty essentials που κοστίζουν λιγότερο από 10€
Beauty

Έτοιμη για το σχολείο; 5 beauty essentials που κοστίζουν λιγότερο από 10€

10.09.2026
Έτοιμη για το σχολείο; 5 beauty essentials που κοστίζουν λιγότερο από 10€

Έτοιμη για το σχολείο; 5 beauty essentials που κοστίζουν λιγότερο από 10€

5 εύκολες αλλαγές που κάνουν το σπίτι πιο cozy τον Σεπτέμβριο

5 εύκολες αλλαγές που κάνουν το σπίτι πιο cozy τον Σεπτέμβριο

School ready: 6 outfits που θα φοράς ξανά και ξανά στο σχολείο

School ready: 6 outfits που θα φοράς ξανά και ξανά στο σχολείο

Τα πιο iconic τετράδια για το σχολείο που θα κάνουν όλη την τάξη να ζηλεύει

Τα πιο iconic τετράδια για το σχολείο που θα κάνουν όλη την τάξη να ζηλεύει

Αν έχεις φυτά στο σπίτι, πρόσεξε τώρα την αλλαγή του καιρού – Τι πρέπει να αλλάξεις

Αν έχεις φυτά στο σπίτι, πρόσεξε τώρα την αλλαγή του καιρού – Τι πρέπει να αλλάξεις

4 ζώδια που κάθε Σεπτέμβριο κάνουν restart και μπαίνουν σε mood νέας σεζόν

4 ζώδια που κάθε Σεπτέμβριο κάνουν restart και μπαίνουν σε mood νέας σεζόν

Έρχονται ακόμα πιο δύσκολες μέρες για τις ιστοσελίδες

Έρχονται ακόμα πιο δύσκολες μέρες για τις ιστοσελίδες

Νέο πρόγραμμα επιδότησης των εφημερίδων

Νέο πρόγραμμα επιδότησης των εφημερίδων

ΑΙΧΜΕΣ: Με Λάκη το Mega 104.6

ΑΙΧΜΕΣ: Με Λάκη το Mega 104.6

Επικίνδυνα κόλπα με το καλώδιο Κύπρου – Κρήτης

Επικίνδυνα κόλπα με το καλώδιο Κύπρου – Κρήτης

Θερμό επεισόδιο στο Αιγαίο φοβούνται στο Μαξίμου

Θερμό επεισόδιο στο Αιγαίο φοβούνται στο Μαξίμου

Το ποσοστό Σαμαρά θα κρίνει τις… δεύτερες εκλογές

Το ποσοστό Σαμαρά θα κρίνει τις… δεύτερες εκλογές