5 εύκολες αλλαγές που κάνουν το σπίτι πιο cozy τον Σεπτέμβριο

Από τις πιο ζεστές υφές μέχρι τις γήινες αποχρώσεις, αυτές είναι οι λεπτομέρειες που θα αλλάξουν την ατμόσφαιρα του χώρου σου

Με μια ματιά Προσθέστε ζεστές υφές όπως ριχτάρια, χαλιά και μαξιλάρια για θαλπωρή.

Ανανεώστε διακοσμητικά με φυσικά υλικά, κεριά και κεραμικά, αποφεύγοντας υπερβολές.

Δώστε έμφαση στον φωτισμό με πιο ζεστά φώτα και επιτραπέζια φωτιστικά.

Ενσωματώστε φυσικά στοιχεία όπως κλαδιά, αποξηραμένα λουλούδια ή φυτά. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Σεπτέμβριος είναι η ιδανική στιγμή για ένα μικρό restart στη διακόσμηση του σπιτιού σου. Μετά την ανεμελιά του καλοκαιριού, το σπίτι επιστρέφει στους καθημερινούς του ρυθμούς και μαζί έρχεται η ανάγκη για περισσότερη θαλπωρή, τάξη και ζεστασιά. Δεν χρειάζεται να προχωρήσεις σε μεγάλες αλλαγές ή να ανανεώσεις ολόκληρο τον χώρο από την αρχή. Μερικές στοχευμένες κινήσεις αρκούν για να αφήσεις πίσω σου το καλοκαιρινό mood και να υποδεχθείς το φθινόπωρο με έναν χώρο που δείχνει πιο cozy, χωρίς να χάσει τη φωτεινότητα και τη φρεσκάδα του.

1. Βάλε στο σπίτι πιο ζεστές υφές

Ένα από τα πιο εύκολα tricks για να αλλάξεις αμέσως την ατμόσφαιρα είναι να αντικαταστήσεις σταδιακά τα πολύ ανάλαφρα υφάσματα με πιο πλούσιες υφές. Ένα βαμβακερό ριχτάρι στον καναπέ, ένα μαλακό χαλί ή μερικά καινούργια μαξιλάρια μπορούν να κάνουν τον χώρο να δείχνει πολύ πιο ζεστό. Δεν χρειάζεται, μάλιστα, να επιλέξεις αποκλειστικά σκούρες φθινοπωρινές αποχρώσεις. Μπεζ, εκρού, καφέ, λαδί και τερακότα μπορούν να συνδυαστούν υπέροχα με τα ανοιχτά χρώματα που ήδη υπάρχουν στο σπίτι.

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2. Ανανέωσε τα διακοσμητικά χωρίς υπερβολές

Ο Σεπτέμβριος δεν σημαίνει ότι πρέπει να γεμίσεις κάθε γωνιά με κολοκύθες, φύλλα και έντονα φθινοπωρινά στοιχεία. Αντίθετα, η πιο κομψή προσέγγιση είναι να κάνεις μικρές αλλαγές. Ένα κεραμικό βάζο, μερικά κεριά, ένα ξύλινο αντικείμενο ή ένα διακοσμητικό σε φυσικό υλικό μπορούν να δώσουν στον χώρο μια πιο φθινοπωρινή αίσθηση χωρίς να μοιάζει υπερβολικά θεματικός.

3. Δώσε μεγαλύτερη σημασία στον φωτισμό

Καθώς οι ημέρες αρχίζουν σιγά σιγά να μικραίνουν, ο φωτισμός αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία. Αντικατάστησε το πολύ έντονο φως με πιο ζεστό φωτισμό και πρόσθεσε μικρά επιτραπέζια ή επιδαπέδια φωτιστικά στα σημεία όπου θέλεις να δημιουργήσεις πιο χαλαρή ατμόσφαιρα. Τα κεριά μπορούν επίσης να κάνουν τη διαφορά, ειδικά στο σαλόνι ή στην τραπεζαρία. Ένα διακριτικό άρωμα βανίλιας, ξύλου ή κανέλας μπορεί να συμπληρώσει το φθινοπωρινό mood.

4. Φέρε τη φύση μέσα στο σπίτι

Τα φυσικά στοιχεία παραμένουν μία από τις πιο όμορφες τάσεις στη διακόσμηση και τον Σεπτέμβριο. Ένα κλαδί ελιάς, αποξηραμένα λουλούδια ή ένα μεγάλο πράσινο φυτό μπορούν να δώσουν ζωή στον χώρο και να δημιουργήσουν μια πιο γήινη αίσθηση. Αν θέλεις κάτι πιο διακριτικό, ένα γυάλινο βάζο με λίγα κλαδιά αρκεί για να αλλάξει την εικόνα ενός τραπεζιού ή μιας κονσόλας.

5. Κάνε ένα μικρό ξεκαθάρισμα

Η αλλαγή εποχής είναι η τέλεια αφορμή για να απομακρύνεις αντικείμενα που δεν χρειάζεσαι πλέον. Μάζεψε τα πολύ καλοκαιρινά διακοσμητικά, τακτοποίησε επιφάνειες που έχουν γεμίσει και κράτησε μόνο όσα πραγματικά σου αρέσουν. Ένας πιο καθαρός και οργανωμένος χώρος κάνει τη διακόσμηση να δείχνει αμέσως πιο προσεγμένη. Παράλληλα, σου δίνει την ευκαιρία να αναδείξεις καλύτερα τα λίγα αντικείμενα που επιλέγεις να κρατήσεις.

Μην αλλάξεις τα πάντα

Το μεγαλύτερο λάθος στη διακόσμηση του Σεπτεμβρίου είναι να προσπαθήσεις να κάνεις το σπίτι να δείχνει φθινοπωρινό μέσα σε μία ημέρα. Η μετάβαση από το καλοκαίρι στο φθινόπωρο μπορεί να γίνει σταδιακά. Κράτησε για λίγο ακόμη τα φωτεινά χρώματα και τα ανάλαφρα στοιχεία και πρόσθεσε σιγά σιγά πιο ζεστές υφές, φυσικά υλικά και γήινες αποχρώσεις. Έτσι, το σπίτι θα ακολουθήσει φυσικά την αλλαγή της εποχής και θα αποκτήσει μια πιο cozy αίσθηση χωρίς να χάσει τον χαρακτήρα του.

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