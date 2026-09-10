Μουσική 10.09.2026

Ο Θοδωρής Φέρρης ανέβαλε τη συναυλία του στη Λάρισα για τον Γιώργο Μαζωνάκη – Ποια είναι η νέα ημερομηνία

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Ο Θοδωρής Φέρρης ανακοίνωσε την αναβολή της συναυλίας του στη Λάρισα μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη
Mad.gr
Με μια ματιά
  • Ο Θοδωρής Φέρρης ανέβαλε τη συναυλία του στη Λάρισα λόγω του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.
  • Η αρχική ημερομηνία της συναυλίας ήταν 10 Σεπτεμβρίου στην AEL FC Arena.
  • Η νέα ημερομηνία διεξαγωγής της συναυλίας είναι 24 Σεπτεμβρίου στον ίδιο χώρο.
  • Ο Θοδωρής Φέρρης αποχαιρέτησε τον Γιώργο Μαζωνάκη με συγκινητικά λόγια.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Θοδωρής Φέρρης ανακοίνωσε την αναβολή της προγραμματισμένης συναυλίας του στη Λάρισα, που ήταν να πραγματοποιηθεί στις 10 Σεπτεμβρίου στην AEL FC Arena και να αποτελέσει το φινάλε της φετινής sold out καλοκαιρινής περιοδείας του.

Ο Θοδωρής Φέρρης τραγουδάει σε συναυλία, με το χέρι υψωμένο, ενώ στο βάθος διακρίνονται μουσικοί.
https://www.instagram.com/thodorisferris/

Η απόφαση έγινε γνωστή μέσα από τα social media του τραγουδιστή, αλλά και με ανακοίνωση της Panik Live Productions, μετά την είδηση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.

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Η συναυλία μεταφέρεται για τις 24 Σεπτεμβρίου, στον ίδιο χώρο, με τον Θοδωρή Φέρρη να αποχαιρετά τον Γιώργο Μαζωνάκη με λίγα αλλά συγκινητικά λόγια: «Καλό ταξίδι φίλε Γιώργο».

https://www.instagram.com/thodorisferris
https://www.instagram.com/thodorisferris

Η τελευταία στάση της καλοκαιρινής περιοδείας του Θοδωρή Φέρρη θα πραγματοποιηθεί, έτσι, λίγες ημέρες αργότερα, με τους fans που είχαν προγραμματίσει να βρεθούν στη Λάρισα να δίνουν νέο ραντεβού για τις 24 Σεπτεμβρίου.

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ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΖΩΝΑΚΗΣ Θοδωρής Φέρρης ΣΥΝΑΥΛΙΑ
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