Γιώργος Μαζωνάκης: Από την πρώτη του συνέντευξη στο MAD TV μέχρι το Hol Web Concert – Οι στιγμές του στο MAD

Το αρχείο του MAD TV μάς ταξιδεύει πίσω στον χρόνο και στις πιο ξεχωριστές στιγμές του Γιώργου Μαζωνάκη στο κανάλι

Με μια ματιά Ο Γιώργος Μαζωνάκης συνδέθηκε στενά με το MAD TV από το 1997, με την πρώτη του συνέντευξη στην εκπομπή «OK».

Το MAD TV κατέγραψε σημαντικές συνεργασίες του, όπως με τους Goin' Through το 1999.

Ο καλλιτέχνης εμφανίστηκε σε διάφορες φάσεις της καριέρας του, δείχνοντας την εξέλιξή του.

Το αρχείο του MAD TV περιλαμβάνει και τη συμμετοχή του ως guest στο Hol Web Concert του Γιώργου Σαμπάνη. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Γιώργος Μαζωνάκης υπήρξε ένας από τους καλλιτέχνες που συνδέθηκαν όσο λίγοι με το MAD και όχι μόνο μέσα από τις μεγάλες μουσικές διοργανώσεις. Πριν από τα Mad VMA, τα MadWalk και τα Secret Concerts, υπήρχε το MAD TV, οι εκπομπές, οι συνεντεύξεις και εκείνα τα τηλεοπτικά στιγμιότυπα που σήμερα έχουν αποκτήσει χαρακτήρα πραγματικού μουσικού αρχείου. Από την πρώτη του συνέντευξη στο κανάλι, το 1997, μέχρι τις εμφανίσεις του στο «OK» και τη μουσική συνύπαρξή του με τον Γιώργο Σαμπάνη, ο Μαζωνάκης πέρασε πολλές φορές μπροστά από την κάμερα του MAD.

Με αφορμή τον θάνατό του, στις 9 Σεπτεμβρίου 2026, κάνουμε ένα διαφορετικό flashback στην πορεία του μέσα από το αρχείο του MAD TV. Όχι τις εντυπωσιακές performances των βραβείων και των fashion shows, αλλά τις πιο προσωπικές στιγμές του, εκεί όπου μιλούσε για τη μουσική, τις συνεργασίες του, τα νέα του τραγούδια και την καλλιτεχνική του πορεία.

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Και ίσως αυτό είναι που κάνει τα συγκεκριμένα αποσπάσματα ακόμη πιο ξεχωριστά σήμερα: βλέπουμε έναν Γιώργο Μαζωνάκη σε διαφορετικές ηλικίες και διαφορετικές φάσεις της καριέρας του, από τα πρώτα του βήματα μέχρι την εποχή που είχε ήδη εξελιχθεί σε έναν από τους πιο αναγνωρίσιμους performers της ελληνικής μουσικής.

O Γιώργος Μαζωνάκης μέσα από την κάμερα του MAD TV

1997: Η πρώτη συνέντευξη του Γιώργου Μαζωνάκη στο MAD TV

Η αρχή γίνεται στις 31 Ιουλίου 1997, όταν ο Γιώργος Μαζωνάκης δίνει την πρώτη του συνέντευξη στο MAD TV. Η συνέντευξη πραγματοποιήθηκε στην εκπομπή «ΟΚ», την οποία εκείνη την περίοδο παρουσίαζαν η Μάντυ Λάμπου και ο Πάρης Γκαγκαδέλης. Το συγκεκριμένο απόσπασμα αποτελεί ένα πραγματικό vintage στιγμιότυπο από τα πρώτα χρόνια τόσο του MAD όσο και της πορείας του Μαζωνάκη.

Είναι από εκείνα τα βίντεο που σε μεταφέρουν κατευθείαν σε μια άλλη εποχή της ελληνικής μουσικής τηλεόρασης. Ο Μαζωνάκης βρίσκεται ακόμη στα πρώτα χρόνια της διαδρομής του, σε μια περίοδο που το όνομά του άρχισε να γίνεται ολοένα και πιο γνωστό στο κοινό. Βλέποντάς τον σήμερα, τόσα χρόνια μετά, η συγκεκριμένη συνέντευξη αποκτά διαφορετική αξία, αφού καταγράφει τον καλλιτέχνη πριν ακόμη γίνει ο «Μαζώ» που γνώρισαν οι επόμενες γενιές.

1999: Γιώργος Μαζωνάκης και Goin’ Through στο «OK»

Δύο χρόνια αργότερα, ο Γιώργος Μαζωνάκης επιστρέφει στο «OK», αυτή τη φορά μαζί με τους Goin’ Through, σε μία από τις πιο χαρακτηριστικές συνεργασίες της καριέρας του. Το 1999, ο Θέμης Γεωργαντάς υποδέχεται στην εκπομπή τον Μαζωνάκη και τους Goin’ Through, με αφορμή τη συνεργασία τους και την κυκλοφορία του CD single «Θέλω να γυρίσω».

Η συνεργασία αυτή ήταν ιδιαίτερα ξεχωριστή για τα δεδομένα της εποχής. Ο λαϊκός ήχος του Μαζωνάκη συναντούσε το hip hop των Goin’ Through και το αποτέλεσμα ήταν ένα τραγούδι που ένωσε δύο διαφορετικούς κόσμους της ελληνικής μουσικής. Το «Θέλω να γυρίσω» κυκλοφόρησε το 1999 και αποτέλεσε μία από τις χαρακτηριστικές συνεργασίες του Μαζωνάκη με τη νεότερη urban σκηνή.

Στο vintage απόσπασμα του βλέπουμε τους συντελεστές της συνεργασίας να μιλούν για το τραγούδι και για το πώς προέκυψε αυτή η μουσική συνύπαρξη. Σήμερα, το συγκεκριμένο βίντεο μοιάζει σχεδόν σαν ένα μικρό time capsule της ελληνικής μουσικής στα τέλη των ’90s.

2008: Ο Γιώργος Μαζωνάκης στο «OK»

Το αρχείο του MAD TV μάς επιστρέφει ξανά στον Γιώργο Μαζωνάκη το 2008, μέσα από μία ακόμη συνέντευξή του στην εκπομπή «OK» με τον Θέμη Γεωργαντά. Αυτή τη φορά ο τραγουδιστής βρίσκεται σε μια εντελώς διαφορετική φάση της καριέρας του, έχοντας ήδη πίσω του περισσότερα από δέκα χρόνια επιτυχιών και μια πολύ ισχυρή προσωπική ταυτότητα.

Η συγκεκριμένη συνέντευξη έχει ιδιαίτερη σημασία ακριβώς επειδή απέχει περισσότερο από μία δεκαετία από την πρώτη του εμφάνιση στο MAD. Είναι σαν να βλέπουμε μέσα από δύο διαφορετικά στιγμιότυπα πόσο έχει αλλάξει ο ίδιος, αλλά και πόσο έχει εξελιχθεί η καριέρα του μέσα σε αυτά τα χρόνια.

Hol Web Concert: Η μουσική συνάντηση με τον Γιώργο Σαμπάνη

Μία διαφορετική στιγμή στη σχέση του Γιώργου Μαζωνάκη με το MAD ήρθε μέσα από το Hol Web Concert, όπου ο Γιώργος Σαμπάνης πραγματοποίησε μία ξεχωριστή web συναυλία και ο Μαζωνάκης εμφανίστηκε ως special guest.

Η συνάντηση των δύο καλλιτεχνών είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς ο Σαμπάνης είχε γράψει τη μουσική σε τραγούδια του Μαζωνάκη και οι δυο τους βρέθηκαν μαζί στη σκηνή για να ερμηνεύσουν τα «Εγώ τη ζωή μου» και «Λείπει πάλι ο Θεός».

Η εμφάνιση αυτή έδειξε μια ακόμη πλευρά του Μαζωνάκη: εκείνη του καλλιτέχνη που μπορούσε να λειτουργήσει εξίσου καλά μέσα σε ένα πιο σύγχρονο μουσικό περιβάλλον, αφήνοντας χώρο στη συνεργασία και στη ζωντανή μουσική συνύπαρξη.

Ο Μαζωνάκης μέσα από το MAD TV Vintage

Αν κάτι κάνουν ξεχωριστές αυτές οι εμφανίσεις, είναι πως δεν παρουσιάζουν μόνο τον superstar που γνωρίσαμε τα επόμενα χρόνια. Παρουσιάζουν τον Γιώργο Μαζωνάκη σε διαφορετικές ηλικίες, εποχές και φάσεις της καριέρας του.

Από το 1997, όταν εμφανίστηκε για πρώτη φορά στο MAD TV στην εκπομπή «OK» με τη Μάντυ Λάμπου και τον Πάρη Γκαγκαδέλη, μέχρι το 1999 και τη συνεργασία με τους Goin’ Through, αλλά και τις μεταγενέστερες εμφανίσεις του με τον Θέμη Γεωργαντά και τον Γιώργο Σαμπάνη, το αρχείο του MAD καταγράφει κομμάτια μιας ολόκληρης εποχής.

Και ίσως αυτός είναι ο πιο όμορφος τρόπος για να ξαναδούμε σήμερα τον Γιώργο Μαζωνάκη. Όχι μόνο μέσα από τις μεγάλες σκηνές και τις εντυπωσιακές εμφανίσεις, αλλά μέσα από εκείνα τα παλιά τηλεοπτικά πλάνα όπου ένας νεότερος Μαζωνάκης μιλούσε για τη μουσική του, παρουσίαζε τα νέα του τραγούδια και συναντούσε καλλιτέχνες που έμελλε να γίνουν κομμάτι της ιστορίας του ελληνικού τραγουδιού. Το MAD TV κρατά αυτές τις στιγμές ζωντανές και μας επιτρέπει να επιστρέφουμε σε έναν καλλιτέχνη που, από τα πρώτα του βήματα μέχρι την κορυφή, δεν έπαψε ποτέ να εξελίσσεται.

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